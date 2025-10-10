3 jógapóz, és lenyűgöző leszel az ágyban

Szeretnéd egy kicsit felpezsdíteni a szexuális életedet? Három olyan jógapózt mutatunk, amelynek rendszeres gyakorlásával nemcsak a párodnak jut nagyobb az élvezet, hanem te is gyorsabban juthatsz a csúcsra!

Jógapózok, hogy orgazmikus együttléteket élhessetek át közösen!

Forrás: Shutterstock

3 jógapóz az orgazmikus együttlétekért!

Mi a jó szex titka? Egyszerű: a jóga! A jógának rengeteg előnye van, könnyedén javíthatja a szexuális életedet is. A jógagyakorlatok a testedet és a lelkedet is rendben tartják, ezért mindenképp érdemes elkezdeni már akár ma.

Ezeknek a gyakorlatoknak a segítségével ellazulhatsz, erősödhetsz és jobban megismerheted a testedet — mindhárom elengedhetetlen, ha a hancúrozásról van szó.

A jóga előnyei a szexuális életedben:

növeli a fizikai állóképességedet − vagyis tovább bírod majd a mókát,

erősebbek lesznek az izmaid − a nehezebb pózokat is bevállalhatod partnereddel,

hajlékonyabb és rugalmasabb leszel tőle − ugye ezt mondanunk sem kell…,

csökkenti a stresszt − könnyebben elengeded magad tehát hamarabb a csúcsra juthatsz,

javítja a testtudatot és erősíti a medencefenék izmait − ezek segítségével nagyobb orgazmusokat élhetsz át.

Nézzük, melyik az a három jógapóz, amellyel jobbá varázsolhatod a szexuális életedet!

Békapóz

Hatása:

Izmosabb lesz a hasad és erősebbek lesznek a medenceizmaid. Megszünteti az emésztési zavarokat és a hormonháztartásodnak is jót tesz.

Így végezd:

Térdelj le négykézlábra, támaszkodj meg a könyöködön, majd lassan csúsztasd ki a térdeidet oldalra. Tartsd 60 másodpercig a pózt, majd told vissza magad térdelő pozícióba. Ismételd 5 alkalommal.



Boldog baba póz

Hatása:

Erősíti a medenceizmokat és javítja a testtudatot. Ezzel a gyakorlattal rugalmasabbá teheted a csípőd izmait és a belső combokat. Mivel háton fekve kell végezni, kényelmes, nyugtató póz, ami csökkenti a stresszt, regenerálja és ellazítja a csípőt és a gerincet.

Ha szeretnél kicsit kikapcsolódni és kiereszteni a gőzt, akkor rendszeresen lazulj el ebben a pózban.

Így végezd:

Feküdj a hátadra, emeld meg a behajlított lábadat.

Fogd meg a nagylábujjadat és gyengéden húzd lefelé, a tested felé a lábaidat. Tartsd a pózt, majd ismételd 5-10 alkalommal.