3 jógapóz, és lenyűgöző leszel az ágyban

Szeretnéd egy kicsit felpezsdíteni a szexuális életedet? Három olyan jógapózt mutatunk, amelynek rendszeres gyakorlásával nemcsak a párodnak jut nagyobb az élvezet, hanem te is gyorsabban juthatsz a csúcsra!
Mi a jó szex titka? Egyszerű: a jóga! A jógának rengeteg előnye van, könnyedén javíthatja a szexuális életedet is. A jógagyakorlatok a testedet és a lelkedet is rendben tartják, ezért mindenképp érdemes elkezdeni már akár ma.
Ezeknek a gyakorlatoknak a segítségével ellazulhatsz, erősödhetsz és jobban megismerheted a testedet — mindhárom elengedhetetlen, ha a hancúrozásról van szó.
Hatása:
Izmosabb lesz a hasad és erősebbek lesznek a medenceizmaid. Megszünteti az emésztési zavarokat és a hormonháztartásodnak is jót tesz.
Így végezd:
Térdelj le négykézlábra, támaszkodj meg a könyöködön, majd lassan csúsztasd ki a térdeidet oldalra. Tartsd 60 másodpercig a pózt, majd told vissza magad térdelő pozícióba. Ismételd 5 alkalommal.
Hatása:
Erősíti a medenceizmokat és javítja a testtudatot. Ezzel a gyakorlattal rugalmasabbá teheted a csípőd izmait és a belső combokat. Mivel háton fekve kell végezni, kényelmes, nyugtató póz, ami csökkenti a stresszt, regenerálja és ellazítja a csípőt és a gerincet.
Ha szeretnél kicsit kikapcsolódni és kiereszteni a gőzt, akkor rendszeresen lazulj el ebben a pózban.
Így végezd:
Feküdj a hátadra, emeld meg a behajlított lábadat.
Fogd meg a nagylábujjadat és gyengéden húzd lefelé, a tested felé a lábaidat. Tartsd a pózt, majd ismételd 5-10 alkalommal.
Hatása:
A póz célzottan az alsótest (főleg a medence) nyújtására és nyitására szolgál. Ha szeretnéd, hogy rugalmasabb, feszesebb és erősebb legyél odalent, miközben még az egyensúlyod is fejlődik, akkor mindenképp ki kell próbálnod. Javítja az emésztést és csodákat fog veled tenni, ha ülőmunkát végzel.
Így végezd:
Állj vállszélességű terpeszállásban, ez lesz az alapállás, majd engedd le a testedet a lábaid közé. Figyelj arra, hogy ne emelkedjen fel a sarkad!
A karjaidat tarts magad előtt behajlítva. Tartsd a pózt 30 másodpercig, majd told fel magad combizomból alapállásba. Ismételd 3 alkalommal.
