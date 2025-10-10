Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 10., péntek Gedeon

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyakorlat

3 jógapóz, és lenyűgöző leszel az ágyban

Jógapózok, amitől virágba borul a szexuális életed
Shutterstock - Master1305
gyakorlat erős rugalmas jógapóz hajlékony szexuális élet póz orgazmus jóga edzés
Kővári F. Luca
2025.10.10.
Jobb testtudatod és szexuális életet szeretnél? A következő jógaászanákkal megváltoztathatod az életedet. Ha gyakorlod a jógapózokat, olyan örömök elé nézhetsz, amelyekről eddig álmodni sem mertél!

Szeretnéd egy kicsit felpezsdíteni a szexuális életedet? Három olyan jógapózt mutatunk, amelynek rendszeres gyakorlásával nemcsak a párodnak jut nagyobb az élvezet, hanem te is gyorsabban juthatsz a csúcsra!

Jógapózok, hogy orgazmikus együttléteket élhessetek át közösen!
Jógapózok, hogy orgazmikus együttléteket élhessetek át közösen!
Forrás: Shutterstock

3 jógapóz az orgazmikus együttlétekért!

Mi a jó szex titka? Egyszerű: a jóga! A jógának rengeteg előnye van, könnyedén javíthatja a szexuális életedet is. A jógagyakorlatok a testedet és a lelkedet is rendben tartják, ezért mindenképp érdemes elkezdeni már akár ma. 

Ezeknek a gyakorlatoknak a segítségével ellazulhatsz, erősödhetsz és jobban megismerheted a testedet — mindhárom elengedhetetlen, ha a hancúrozásról van szó.

A jóga előnyei a szexuális életedben:

  • növeli a fizikai állóképességedet − vagyis tovább bírod majd a mókát,
  • erősebbek lesznek az izmaid − a nehezebb pózokat is bevállalhatod partnereddel,
  • hajlékonyabb és rugalmasabb leszel tőle − ugye ezt mondanunk sem kell…,
  • csökkenti a stresszt − könnyebben elengeded magad tehát hamarabb a csúcsra juthatsz,
  • javítja a testtudatot és erősíti a medencefenék izmait − ezek segítségével nagyobb orgazmusokat élhetsz át.

 

Nézzük, melyik az a három jógapóz, amellyel jobbá varázsolhatod a szexuális életedet!

Békapóz

Hatása:
Izmosabb lesz a hasad és erősebbek lesznek a medenceizmaid. Megszünteti az emésztési zavarokat és a hormonháztartásodnak is jót tesz.
Így végezd:
Térdelj le négykézlábra, támaszkodj meg a könyöködön, majd lassan csúsztasd ki a térdeidet oldalra. Tartsd 60 másodpercig a pózt, majd told vissza magad térdelő pozícióba. Ismételd 5 alkalommal.

@_racheliza You can stay in frog anywhere from 60 seconds to six minutes. Tell me if you try it! #todayILearned #yogabum #yoga #yogapose #Yoga101 ♬ Do It To It - ACRAZE


Boldog baba póz

Hatása: 
Erősíti a medenceizmokat és javítja a testtudatot. Ezzel a gyakorlattal rugalmasabbá teheted a csípőd izmait és a belső combokat. Mivel háton fekve kell végezni, kényelmes, nyugtató póz, ami csökkenti a stresszt, regenerálja és ellazítja a csípőt és a gerincet. 

Ha szeretnél kicsit kikapcsolódni és kiereszteni a gőzt, akkor rendszeresen lazulj el ebben a pózban.

Így végezd: 
Feküdj a hátadra, emeld meg a behajlított lábadat. 
Fogd meg a nagylábujjadat és gyengéden húzd lefelé, a tested felé a lábaidat. Tartsd a pózt, majd ismételd 5-10 alkalommal. 

@yogayogadiary

♬ original sound - Sickickmusic

Virágfüzérpóz

Hatása:
A póz célzottan az alsótest (főleg a medence) nyújtására és nyitására szolgál. Ha szeretnéd, hogy rugalmasabb, feszesebb és erősebb legyél odalent, miközben még az egyensúlyod is fejlődik, akkor mindenképp ki kell próbálnod. Javítja az emésztést és csodákat fog veled tenni, ha ülőmunkát végzel.

Így végezd:
Állj vállszélességű terpeszállásban, ez lesz az alapállás, majd engedd le a testedet a lábaid közé. Figyelj arra, hogy ne emelkedjen fel a sarkad!
A karjaidat tarts magad előtt behajlítva. Tartsd a pózt 30 másodpercig, majd told fel magad combizomból alapállásba. Ismételd 3 alkalommal.

@bossy.bengali.babe Do it as often as you’d like! The benefits of the Garland pose includes stretching and opening up the targeted lower body, increased lower body strength, increased flexibility, stronger balance, improves digestion, and especially helps tight hip muscles. This in turn helps release stored trauma in the pelvic region as well! Remember, if you cry and release, don’t be alarmed! Especially great if you find yourself sitting a lot too! Hope it helps! 🤍✨ #fypシ゚viral🖤tiktok #fyp #yoga #somatichealing #somatictherapy #stretching #tension #garlandpose #malasana #holistichealing #health #wellness #traumahealing #pelvicfloorexercises #pelvicfloor #hiptension #flexibility #mobility #hipopeners #stretch #stretching #holistichealth #holisticwellness #mindfulliving #lowerbodystrength #balance ♬ like That - 69

3 jógagyakorlat, amely percek alatt véget vet a puffadásnak, és még a hasadat is formálja

Nem igaz, hogy a puffadás csak a túl sok bab vagy szénsavas ital fogyasztása miatt alakul ki, a dolog ennél sokkal árnyaltabb.

3 hálószobai póz, ami elmulasztja a derékfájást

Ne adj fel a huncutkodással! Ha azt hitted, a derékfájás és a romantika nem fér meg egy mondatban, készülj, mert van három póz, amitől a derekad is happy enddel zár.

Tacskójóga: a legcukibb edzés, ami jót tesz testednek-lelkednek

Ennél aranyosabb ma már nem lesz: egy kosárnyi tacskókölyök asszisztál a legmenőbb jógaórához. Jöhet egy ászana egy lelkesen farkat csóváló, izgága tacsikölyökkel? Jól látod, a tacskójógát ki kell próbálni!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu