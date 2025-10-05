Fejfájás elleni unga-bunga? Ezek a pózok garantáltan elmulasztják a nyűgöt

Ismerős lehet az érzés, amikor odakint tombol az időjárás, egyik nap napszemüvegben sétálsz, másnap már a csizmát vadászod elő, és közben úgy hasogat a fejed, mintha egy rockkoncerten ragadtál volna a hangfal előtt? A front nem válogat: szépen becsönget a koponyádba, és ott marad egész nap. Ilyenkor hiába a kávé, hiába a fájdalomcsillapító, az ember legszívesebben csak bebújna a takaró alá, és várná, hogy elvonuljon a viharfelhő – kívül és belül is. Mit tegyünk a fejfájás ellen?

Vesd be ezeket a pózokat fejfájás ellen

Front ide vagy oda: próbáld ki ezeket a vérpezsdítő pózokat fejfájás ellen

Csakhogy a fejfájás nemcsak a kedvedet teheti tönkre, hanem a párkapcsolatodat is. Ismerős az a mondat, hogy „Ne haragudj, ma nem… fáj a fejem”? Pedig pont ilyenkor lenne szükséged egy kis endorfinlöketre, ami eltereli a figyelmed a nyomásról a halántékodban. És itt jön képbe a jó hír!

Vannak olyan pózok, amelyek nemcsak forróságot hoznak a hálószobába, hanem még a vérkeringésedet is felturbózzák. Szóval, miközben jól érzed magad, az agyad is oxigéndús boldogságban úszik. Win-win, nem?

Az orchideapóz – A lassú vérkeringés-javító

Az orchideapóz nem véletlenül kapta a virág nevét. Elegáns, intim és kicsit játékos. Ebben a pózban a nő kézen áll miközben a férfi a lábait a vállára helyezi, így minden felfordul. Mit jelent ez? Vérbőséget. Nemcsak ott, ahol gondolnád, hanem a test többi részében is, hiszen a keringés aktívan dolgozik, miközben a fejedben is oldódik a nyomás. Plusz bónusz: az intimitás és a közelség miatt azonnal javul a hangulat.

A melody maker – Ritmusban a fejfájás ellen

A Melody Maker nem csupán zenei metafora, tényleg ritmust ad az együttléthez. Itt a nő úgy helyezkedik el hanyatt fekvésben, hogy lelógjon a feje és a lába, a férfi pedig térdelve közelít hozzá. Ez nemcsak kontrollérzetet ad, hanem a testre ható vibráló mozgás is serkenti a vérkeringést. Ha a front nyomaszt, a melody maker finoman, de hatékonyan segít fellazítani a görcsöket – és nem csak az izmokban.

Headlong – Avagy fejjel előre a problémákba

A Headlong az energikusabbak kedvence. Itt a nő négykézláb helyezkedik el, a férfi pedig hátulról csatlakozik. Első hallásra talán nem tűnik „fejfájásbarát” póznak, de hidd el, a pulzusszám azonnal megugrik, a keringés felpörög, és a szervezet endorfinnal árasztja el a tested. Ez a hormon pedig köztudottan a legjobb természetes fájdalomcsillapító. Szóval, miközben a póz intenzív és dinamikus, pont azt a fajta extra löketet adja, amitől a front okozta lüktetés észrevétlenül eltűnik.