„Emlékszem, hogyan öleltél" – Sokkoló dolgokat állított a bíróságon a magát Madeleine McCannek valló lengyel nő

Az ügyészek közlése szerint volt olyan nap, amikor Julia Wandelt több mint 60 alkalommal telefontált vagy üzent a szülőknek; egy ízben Kate McCann hét másodperc alatt öt SMS-t kapott tőle. A tárgyaláson lejátszott hosszabb hangüzenetekben a 24 éves nő arról beszélt, hogy vannak emlékei a „szüleivel” töltött családi sütögetésekről, sőt azt is állította, hogy etette Madeleine McCann kisebb testvéreit az etetőszékben.

Madeleine McCann 2007-ben tűnt el a Portugáliában, ahol a családjával nyaralt

Az egyik üzenetben így fogalmazott: „Te vagy az anyukám. Tudod, hogy én vagyok az. Tudod, hogy nem vagyok őrült. Emlékszem, hogyan öleltél meg, mielőtt az emberrablás történt. Azt mondtad, szeretsz és meg fogsz találni.” Egy másikban így könyörgött: „Ne zárj ki, ne add fel, ne utasíts el!”, majd hozzátette: „Sírok, amikor hallom a hangodat vagy látlak. Nem értem, miért nem akarsz találkozni velem.”

A vádlott tagadja, hogy 2022 júniusa és idén február között zaklatta volna a McCann családot, beleértve a két másik gyermeküket is. A bíróságon azonban bizonyítékot mutattak be ennek ellenkezőjére: meghallgattak egy beszélgetésrészletet, amikor is Gerry McCann egy alkalommal felvette a telefont, majd azt mondta: „Biztosan téves számot hívott.” Erre fel Julia Wandelt ezt az üzenetet hagyta: „Tudom, hogy te voltál, Gerry. Te vetted fel a telefont. Miért olyan nehéz felvenni és beszélni velem? Nem tettem semmi rosszat. Ha Madeleine-t keresed, akkor velem kellene elvégezned a tesztet.”

Julia Wandelt azt állítja, hogy ő Madeleine McCann

Forrás: Instagram/amijuliawandelt

Julia Wandelt azt állítja, hogy ő Madeleine McCann

Kate McCann a tárgyalás elején arról is beszélt, hogyan futott össze személyesen Julia Wandelttel tavaly decemberben. Elmondása szerint a nő – egy másik nő társaságában – kint várakozott az otthona előtt, és megpróbálta megakadályozni, hogy bezárja az ajtót. „Egy pillanatig gondolkodtam, kik lehetnek, aztán felismertem Juliát” – idézte fel. „Láttam már róla fotót, és a korábbi levelezés miatt élénken élt bennem az arca. A szokásos dolgokat mondta: ‘Én a lányod vagyok.’ Anyának szólított, DNS-tesztet kért, és könyörgött. Megijedtem, és amikor rájöttem, ki az, zaklatott lettem.”