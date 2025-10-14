Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„Emlékszem, hogyan öleltél" – Sokkoló dolgokat állított a bíróságon a magát Madeleine McCannek valló lengyel nő

2025.10.14.
A bíróságon ismertették azoknak a hangüzeneteknek és SMS-eknek a tartalmát, amelyeket a lengyel származású Julia Wandelt a McCann családnak küldött. A nő azt állította: ő Madeleine McCann, aki 2007-ben tűnt el Portugáliában. Wandelt 2022 júniusa óta rendszeresen telefonált, e-mailezett, sőt fel is bukkant Kate és Gerry McCann otthonánál, és most zaklatás miatt áll bíróság előtt.

Az ügyészek közlése szerint volt olyan nap, amikor Julia Wandelt több mint 60 alkalommal telefontált vagy üzent a szülőknek; egy ízben Kate McCann hét másodperc alatt öt SMS-t kapott tőle. A tárgyaláson lejátszott hosszabb hangüzenetekben a 24 éves nő arról beszélt, hogy vannak emlékei a „szüleivel” töltött családi sütögetésekről, sőt azt is állította, hogy etette Madeleine McCann kisebb testvéreit az etetőszékben.

Madeleine McCann 2007-ben tűnt el a Portugáliában, ahol a családjával nyaralt
Az egyik üzenetben így fogalmazott: „Te vagy az anyukám. Tudod, hogy én vagyok az. Tudod, hogy nem vagyok őrült. Emlékszem, hogyan öleltél meg, mielőtt az emberrablás történt. Azt mondtad, szeretsz és meg fogsz találni.” Egy másikban így könyörgött: „Ne zárj ki, ne add fel, ne utasíts el!”, majd hozzátette: „Sírok, amikor hallom a hangodat vagy látlak. Nem értem, miért nem akarsz találkozni velem.”

A vádlott tagadja, hogy 2022 júniusa és idén február között zaklatta volna a McCann családot, beleértve a két másik gyermeküket is. A bíróságon azonban bizonyítékot mutattak be ennek ellenkezőjére: meghallgattak egy beszélgetésrészletet, amikor is Gerry McCann egy alkalommal felvette a telefont, majd azt mondta: „Biztosan téves számot hívott.” Erre fel Julia Wandelt ezt az üzenetet hagyta: „Tudom, hogy te voltál, Gerry. Te vetted fel a telefont. Miért olyan nehéz felvenni és beszélni velem? Nem tettem semmi rosszat. Ha Madeleine-t keresed, akkor velem kellene elvégezned a tesztet.”

Julia Wandelt azt állítja, hogy ő Madeleine McCann
Kate McCann a tárgyalás elején arról is beszélt, hogyan futott össze személyesen Julia Wandelttel tavaly decemberben. Elmondása szerint a nő – egy másik nő társaságában – kint várakozott az otthona előtt, és megpróbálta megakadályozni, hogy bezárja az ajtót. „Egy pillanatig gondolkodtam, kik lehetnek, aztán felismertem Juliát” – idézte fel. „Láttam már róla fotót, és a korábbi levelezés miatt élénken élt bennem az arca. A szokásos dolgokat mondta: ‘Én a lányod vagyok.’ Anyának szólított, DNS-tesztet kért, és könyörgött. Megijedtem, és amikor rájöttem, ki az, zaklatott lettem.” 

A beszámolók szerint Julia Wandelt az év elején az Egyesült Királyságba utazott, hogy bizonyítsa igazát, és megpróbálja meggyőzni Kate McCannt, hogy valóban ő a lánya; a köztük zajló rövid szóváltást a nő zsebében lévő telefon rögzítette. A felvételen hallható, amint Kate közli: „Ez magántulajdon.” Wandelt erre: „Kérem, kérem! Csak két percet! Megértem!” Miután Kate ismét felszólította őket, hogy hagyják el a birtokot, a kísérő nő így vágott vissza: „Azt hittem, meg akarod találni a lányodat!”

Madeleine McCann 2007-ben tűnt el Portugáliában, a családi nyaralásról. Az ügy fő gyanúsítottja továbbra is Christian Brückner. A mostani eljárásban Julia Wandelt zaklatás vádja miatt áll a bíróság előtt.

A bíróságon omlott össze Madeleine McCann édesanyja: "Te nem vagy a lányom!"

Bár egy idő után McCannék nem válaszoltak az üzeneteire, Julia továbbra is állította, ő a portugáliában eltűnt kislány. A 24 éves nő arra alapozott, hogy nagyon hasonlít Madeleine McCannhez és évekig zaklatta a családot. A tárgyalása napok óta tart.

Madeleine McCann testvére megtörte a csendet: borzasztó dolgokat kellett átélnie

Most először beszélt arról Amelie McCann, hogy az elmúlt években milyen aggasztó üzenetet kapott online zaklatóktól.

„Vissza akarom kapni az életemet!” – Madeleine McCann eltűnésének fő gyanúsítottja miatt tört ki pánik több német városban

Christian Brückner még csak most szabadult a börtönből, máris kártérítést követel. Mindeközben a nyomozók nyomozói továbbra is őt tartják Madeleine McCann 2007-es portugáliai eltűnése első számú gyanúsítottjának, azonban a vádemeléshez nem áll rendelkezésre elegendő törvényszéki bizonyíték.


 

