Madeleine McCann testvére megtörte a csendet: borzasztó dolgokat kellett átélnie

Folytatódik a kamu Madeleine McCann bírósági tárgyalása. A lengyel állampolgárságú Julia Wandeltet azzal vádolják, hogy két és fél éven keresztül zaklatta a McCann család tagjait. A fiatal nő hívásokkal és üzenetekkel bombázta a családot, egy alkalommal pedig betört Gerry és Kate McCann otthonába, hogy személyesen találkozhasson a házaspár tagjaival. Hiába derítette ki egy független szakértői csapat, hogy Julia és a 2007-ben eltűnt kislány nem azonos egymással, a lengyel nő nem hagyta abba a család zaklatását, továbbra is minden lehetőséget megragadott, hogy kapcsolatba léphessen a megtört szívű McCannekkel. Most a bírósági tárgyalás csütörtöki napján Madeleine McCann testvére Amelie tett tanúvallomást arról, hogy min kellett keresztülmennie Julia szívtelen támadásai miatt.

Madeleine McCann testvére Amelie McCann arról beszélt a bíróságon, hogy Julia Wandelt rendszeresen zaklatta őt az online térben

Forrás: Profimedia

Madeleine McCann testvére még a LinkedInen sem volt biztonságban

A 20 éves Amelia McCann a bíróságon ma arról beszélt, hogy évek óta kap olyan üzeneteket az online világban, amelyekben idegen emberek azt állítják, hogy azonosak Madeleinnel. Ezen kívül rengeteg olyan támadást is kapott, mely során álprofilok vagy magukat viccesnek gondoló emberek az eltűnt nővére miatt zaklatták őt. Amelia szerint mégis akkor félt a legjobban, amikor Julia kezdte el zaklatni őt - számolt be róla a Mirror.

2024 januárjában kezdődött minden: Messengeren és Instagrammon is rám írt, és folyamatosan arról beszélt, hogy ő Madeleine, és vannak emlékei róla, hogy gyerekkorunkban együtt játszottunk. Azt kérdezte tőlem, hogy én emlékszem-e rá, és hiszek-e neki. Én az elejétől kezdve tudtam, hogy ő nem lehet a nővérem

- árulta el tanúvallomásában Madeleine testvére. Amelia hozzátette -

Kétségbeesetten írkált nekem, és nagyon kellemetlenül kezdtem érezni magam ezek miatt az üzenetek miatt. Azt hittem, hogy megtudok bírkózni ezzel, de egyre nehezebben ment. Hiába mondtam neki, hogy hagyjon békén, mindig megtalált újabb profilokkal, és még a LinkedIn profilomra is rám írt. A végén már hangüzenetekkel zaklatott, és folyamatosan azt mondta, hogy találkozzunk személyesen, és segítsek neki DNS-tesztet csináltatni. Rettegtem tőle. Volt olyan is, hogy a saját fotóját és az enyémet szerkesztette egymás mellé és megkérdezte, hogy látom-e a hasonlóságot köztük. Ekkor már éreztem, hogy véget kell vetni ennek

- zárta sorait a kétségbeesett Amelie. Julia Wandelt bírósági tárgyalása a holnapi napon folytatódik.