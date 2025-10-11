Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
tárgyalás

A bíróságon omlott össze Madeleine McCann édesanyja: "Te nem vagy a lányom!"

tárgyalás bíróság Madeleine McCann eltűnése
Bár egy idő után McCannék nem válaszoltak az üzeneteire, Julia továbbra is állította, ő a portugáliában eltűnt kislány. A 24 éves nő arra alapozott, hogy nagyon hasonlít Madeleine McCannhez és évekig zaklatta a családot. A tárgyalása napok óta tart.

A 2007-ben eltűnt Madeleine McCann családja tanúskodott egy lengyel nő ellen, aki évekkel ezelőtt azt állította, hogy ő az eltűnt brit kislány. A nőt zaklatással vádolják, miután többször próbált kapcsolatba lépni a családdal, személyesen is felkeresve őket az Egyesült Királyságban.

Madeleine McCann 2007. május 3-án tűnt el portugáliai nyaralásuk során, mindössze háromévesen.
Több napja tart a kamu Madeleine McCann bírósági tárgyalása 

Julia Wandel 2023-ban vallotta magát először Madeleine McCannnek. A közösségi médiában több „bizonyítékot” is közzétett, és főként saját maga és az eltűnt lány közti fizikai hasonlóságokat hangsúlyozta. 2024 februárjában, amikor a DNS-vizsgálat sem igazolta állításait, letartóztatták, miután többször felkereste a McCann családot és kapcsolatba lépett velük az interneten. A vádirat szerint Wandel a család mind a négy tagját – a szülőket, Kate-et és Gerryt, valamint ikergyermekeiket, Seant és Amelie-t – zaklatta 2024 és 2025 folyamán. A vádak szerint Wandel kétszer meg is jelent a házuknál, először 2024 májusában, majd decemberben.

Amelie McCannt megpróbálta meggyőzni, hogy a nővére

Amelie McCann a bíróságon vallott az esetről: „Nem gondoltam, hogy bűncselekmény, hogy megpróbál kapvcsolatba lépni velünk, és azt sem gondoltam, hogy zaklatásnak minősül. Azt gondoltam, hogy magam is megbirkózom vele, és figyelmen kívül hagyom” – idézi a BBC. Amelie hozzátette, hogy Wandel megpróbálta meggyőzni őt arról, hogy a nővére, és részletes emlékekkel traktálta az eltűnése előtti időszakról.

Maddie édesanyját a végletekig felkavarta Julia hazugsága

Amelie arról is beszámolt, hogy édesanyjukat viselték meg leginkább Wandel tettei, teljesen kikészült, amikor Julia azt mondta neki:  „A lányod vagyok, hívj anyának”. Madeleine édesanyja

Kate McCann függöny mögül tanúskodott a bíróságon, hogy ne kelljen szembenéznie a vádlottal. Elmondta, hogy Wandel három évvel ezelőtt kezdte zaklatni, naponta akár ötvenszer is hívta, és hangüzeneteket hagyott, miközben mindvégig Madeleine-nek adta ki magát.

 „Tavaly decemberben betört a házunkba, és azt kiabálta: Anya én a lányod vagyok! Anya! Előtte több levelet is küldött, amiket mindig Madeleine néven írt alá. Ezek az üzenetek összetörték a szívemet. Nyilvánvaló, hogy arra vágyom a világon a legjobban, hogy Madeleine visszatérjen. De azt akarom, hogy csak a valódi lányom nevezzen engem anyának. Szívszorító volt, amikor anyának szólított. Pedig akkor is a tudtára hoztam az igazságot és most is: te nem vagy a lányom!” mondta a bíróságon.  „Ez volt az utolsó csepp a pohárban, ekkor szóltam a rendőrségnek” – mondta Kate, aki 2024 szeptemberében tudta meg, Wandel már hónapok óta kapcsolatban áll a lányával. Fiuk, Sean McCann is tanúvallomást tett, elmondta, hogy sosem kommunikált Wandellel, és az első üzenet után letiltotta őt a közösségi médiában. „Julia pontosan tudja, hogy nem Madeleine, mégis azt állítja: ez nagyon felkavaró” – mondta Sean és hozzátette, nem akarta, hogy bármi köze is legyen a nőhöz. 

Wandel levelét is felolvasták

A bíróságon felolvasták azt a levelet is, amelyet Wandel hagyott a McCann család ajtaján a decemberi személyes találkozás után. „Nagyon sajnálom, hogy ennyi fájdalmat okoztam, de amikor tegnap megláttam önöket, nagyon erős érzelmek kavarogtak bennem… Remélem, találsz módot arra, hogy kapcsolatba lépj velem, „Madeleine X” − írta. 

A McCann család kontra Julia Wandel per két embert, a 24 éves lengyel lányt, és egy 61 éves brit állampolgárt Karen Spragget vádol azzal, hogy két és fél éven keresztül rendszeresen zaklatták az Angliában élő családot. Üzenetekkel, hívásokkal, és személyesen is felkeresték Katet és Gerryt, miközben egy szakértői bizottság már minden kétséget kizáróan bizonyította, hogy Julia és Madeleine nem lehetnek azonosak egymással, ugyanis nem egykorúak.

Madeleine McCann 2007. május 3-án tűnt el portugáliai nyaralásuk során, mindössze háromévesen. Azóta sem találták meg. Az ügy fő gyanúsítottja a más bűncselekményekért börtönbe került Christian Brückner, de mivel nem tudták rábizonyítani a kislány elrablását és/vagy megölést, szeptemberben szabadult. A férfi azt állítja, tudja mi történt Maddie-vel

