A bíróságon omlott össze Madeleine McCann édesanyja: "Te nem vagy a lányom!"

A 2007-ben eltűnt Madeleine McCann családja tanúskodott egy lengyel nő ellen, aki évekkel ezelőtt azt állította, hogy ő az eltűnt brit kislány. A nőt zaklatással vádolják, miután többször próbált kapcsolatba lépni a családdal, személyesen is felkeresve őket az Egyesült Királyságban.

Madeleine McCann 2007. május 3-án tűnt el portugáliai nyaralásuk során, mindössze háromévesen

Forrás: Press/Ferraripress.com

Több napja tart a kamu Madeleine McCann bírósági tárgyalása

Julia Wandel 2023-ban vallotta magát először Madeleine McCannnek. A közösségi médiában több „bizonyítékot” is közzétett, és főként saját maga és az eltűnt lány közti fizikai hasonlóságokat hangsúlyozta. 2024 februárjában, amikor a DNS-vizsgálat sem igazolta állításait, letartóztatták, miután többször felkereste a McCann családot és kapcsolatba lépett velük az interneten. A vádirat szerint Wandel a család mind a négy tagját – a szülőket, Kate-et és Gerryt, valamint ikergyermekeiket, Seant és Amelie-t – zaklatta 2024 és 2025 folyamán. A vádak szerint Wandel kétszer meg is jelent a házuknál, először 2024 májusában, majd decemberben.

Amelie McCannt megpróbálta meggyőzni, hogy a nővére

Amelie McCann a bíróságon vallott az esetről: „Nem gondoltam, hogy bűncselekmény, hogy megpróbál kapvcsolatba lépni velünk, és azt sem gondoltam, hogy zaklatásnak minősül. Azt gondoltam, hogy magam is megbirkózom vele, és figyelmen kívül hagyom” – idézi a BBC. Amelie hozzátette, hogy Wandel megpróbálta meggyőzni őt arról, hogy a nővére, és részletes emlékekkel traktálta az eltűnése előtti időszakról.

Maddie édesanyját a végletekig felkavarta Julia hazugsága

Amelie arról is beszámolt, hogy édesanyjukat viselték meg leginkább Wandel tettei, teljesen kikészült, amikor Julia azt mondta neki: „A lányod vagyok, hívj anyának”. Madeleine édesanyja,

Kate McCann függöny mögül tanúskodott a bíróságon, hogy ne kelljen szembenéznie a vádlottal. Elmondta, hogy Wandel három évvel ezelőtt kezdte zaklatni, naponta akár ötvenszer is hívta, és hangüzeneteket hagyott, miközben mindvégig Madeleine-nek adta ki magát.

„Tavaly decemberben betört a házunkba, és azt kiabálta: Anya én a lányod vagyok! Anya! Előtte több levelet is küldött, amiket mindig Madeleine néven írt alá. Ezek az üzenetek összetörték a szívemet. Nyilvánvaló, hogy arra vágyom a világon a legjobban, hogy Madeleine visszatérjen. De azt akarom, hogy csak a valódi lányom nevezzen engem anyának. Szívszorító volt, amikor anyának szólított. Pedig akkor is a tudtára hoztam az igazságot és most is: te nem vagy a lányom!” − mondta a bíróságon. „Ez volt az utolsó csepp a pohárban, ekkor szóltam a rendőrségnek” – mondta Kate, aki 2024 szeptemberében tudta meg, Wandel már hónapok óta kapcsolatban áll a lányával. Fiuk, Sean McCann is tanúvallomást tett, elmondta, hogy sosem kommunikált Wandellel, és az első üzenet után letiltotta őt a közösségi médiában. „Julia pontosan tudja, hogy nem Madeleine, mégis azt állítja: ez nagyon felkavaró” – mondta Sean és hozzátette, nem akarta, hogy bármi köze is legyen a nőhöz.