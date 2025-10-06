Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Egy 24 éves lengyel állampolgárságú nő éveken át követte és zaklatta a lányukat elveszítő szülőket. A kamu Madeleine McCann-nek most a bíróságon kell felelnie a tetteiért.

Ma a vádlottak padjára került a 24 éves Julia Wandert, miután a McCann család feljelentette őt zaklatásért. Madeleine McCann anyukája Kate, és apukája Gerry azután terelte jogi útra a dolgokat, miután a fiatal lengyel lány az elmúlt 3 évben rendszeresen megkeserítette az amúgy is tragikus sorsú család életét. Julia ugyanis mániákusan azt hiszi, hogy ő a 2007. május 3-án elrabolt Madeleine McCann, és ezért levelekkel, üzenetekkel és hívásokkal zaklatja az állítólagos szüleit, sőt egy alkalommal még a család házukba is betört, hogy találkozhasson a „rokonaival". A kamu Madeleine McCann annak ellenére sem hagyta abba a zaklatásokat, hogy egy független igazságügyi szakértői csapat egyértelműen bebizonyította, hogy nem lehet azonos az eltűnt kislánnyal.

A kamu Madeleine McCann más korú, mint az elrabolt kislány

Julia Wandelt DNS-vizsgálatot követelt a McCann családtól, és hónapokon keresztül házalt a televízióban, és a közösségi médiában azzal az állítással, hogy ő az igazi Madeleine. A lány azért kezdett el ragaszkodni ehhez az elképzeléshez, mert keveset tud a származásáról, és állítólag eltűntek az igazi anyakönyvi dokumentumai, így nem tudja megmondani, hogy kik a szülei és honnan származik. Emellett ő is rendelkezik azzal a ritka szembetegséggel, amely Madeleine McCann különös ismertetőjele volt. 

Az azonosság mellett szóló érvek azonban gyorsan megdőltek, miután kiderült, hogy nem egyidős a két kislány, ráadásul Julia Wandelt szinte 100%-ig lengyel génekkel rendelkezik.

A fiatal nő ennek ellenére nem adta fel a McCann család zaklatását, és néhány hónapja repülőre szállt, hogy Angliába utazzon, ahol egy idősebb Madeleine mániás nővel találkozott volna, és együtt kerestek volna bizonyítékokat arra, hogy ő az elrabolt kislány. A két nő azonban már csak a rendőrök jelenlétében találkozott egymással, ugyanis a rendőrség azonnal letartóztatta Juliát, amikor leszállt a londoni repülőtéren, ma pedig megkezdődött a bírósági tárgyalásuk zaklatás vádja miatt - számolt be róla a Mirror.

 

