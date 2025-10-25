Attól félsz, hogy megcsal a párod? – Ez a 6 jel valóban aggodalomra adhat okot

A megcsalás során nem csak az számít igazán nagy fájdalomnak, ha a szerelmedet rajtakapod az ágyban egy másik nővel. A hűtlenségnek ugyanis több állomása van, és sajnos eláruljuk, egyik sem könnyebb, mint a másik!

Ha a megcsalás már a tettlegességig fajul, akkor ki vagy téve annak a veszélynek is, hogy kedvesedet rajtakapod egy másik hölggyel az ágyban.

Mi is számít megcsalásnak?

A fizikai együttlétet természetesen érzelmi megcsalás is megelőzheti. Ezt sokszor még cudarabb elfogadni, mint egy egyéjszakás kalandot. Még belegondolni is szörnyű, hogy a pasid szívébe belopta magát egy másik hölgyemény is!

Az esetek többségében viszont a hűtlen férfiak fel sem merik vállalni tettüket, és még téged néznek paranoiásnak, ha a dolgok után akarsz járni. Persze nem kell magánnyomozót felfogadnod, vagy a párod telefonját átböngészned, de vannak bizonyos dolgok, amelyekre érdemes figyelned, ha túl erősek a megérzéseid kedveseddel kapcsolatban.

Honnan tudom, hogy a pasi megcsal? – 6 jel, hogy hűtlen hozzád

1. Ha a megszokottnál több időt tölt a telefonjával

Eddig alig nézett rá a telefonjára, most viszont megállás nélkül a képernyőjét bújja? Ráadásul ezt sokszor titokban, félreeső helyen vagy elfordulva teszi? A mai világban ez valóban a hűtlenség egy igen erős ismérve lehet.

Ha nem is arra használja ezeket a pillanatokat, hogy egy másik nővel flörtöljön, attól még valamit egészen biztosan eltitkol előled.

Gondolj csak bele, a virtuális térben kezd el felépíteni egy olyan életet, amelynek te nem vagy a részese.

Persze nem kell mindig együtt lenni, de ha abban a világban már több időt tölt el, mint a veled közös univerzumban, ott már bajok vannak.

Hűtlenség esetén a párod minden alkalmat kihasznál, hogy titkos üzeneteket válthasson új hálótársával.

2. Ha távolságtartó lesz, vagyis az intim pillanatoknak is befellegzett

Amikor eltávolodsz a párodtól, és már egy egyszerű beszélgetés is vitába torkollik, valljuk be, nem a szex lesz az utolsó gondolatod elalvás előtt. Persze előfordul, hogy a békülős hancúr ideig-óráig megoldásnak tűnik, de ha a kapcsolatban már kihűlt a szenvedély, és a partnered egyre távolságtartóbban viselkedik, akkor lehetnél te akár Megan Fox is — a vágy akkor sem fog újra fellobbanni benne.

3. Ha elveszítette az érdeklődését és nem akar veled időt tölteni

Ha már egyáltalán nem érdeklődik irántad, akkor nagyobb a baj, mint gondolnád.

Egy párkapcsolat ugyanis akkor tud örökké lángolni, ha az elején meglévő érdeklődés nem vész el, hanem továbbra is izgat, hogy mi van a szerelmeddel, sőt te magad is meg akarod osztani vele az életed.

Ha ez elveszett, akkor meglehet, hogy a párod másnál találta meg ezt az érzést.