A magánnyomozó felfedte a leggyakoribb módszereket, amelyekkel a csaló férfiak szinglinek tettetik magukat

Ha arra gyanakszol, hogy a párod esetleg megcsal vagy szeretne viszonyt kialakítani, akkor érdemes meghallgatnod a magánnyomozó meglátásait.

A magánnyomozó felfedi a trükkös férfiak titkait.

Forrás: Shutterstock

Magánnyomozó buktatja le a csalárd férfiakat

Hányszor fordult már elő velünk, hogy hallottunk egy történetet egy házas férfiról, aki megcsalta a feleségét a titkárnőjével, és ösztönösen a könnyűvérű titkárnőre haragudtunk, amiért elcsábította azt a szegény védtelen férfit.

Pedig valójában a felelősség mindig azé, aki párkapcsolatban van, arról nem is beszélve, hogy a rafinált férfiak gyakran úgy ügyeskednek, hogy még a szerető számára sem derül ki jó ideig, hogy párkapcsolatban élnek vagy házasok.

Azonban Paul Evans, az I-Spy Detectives munkatársa felfedte azokat az egyértelmű jeleket, amelyek azonnal rámutatnak arra, hogy a párod megcsal, vagy tervezi, hogy a megcsalás útjára lép.

1. Nincs jegygyűrű

Mindig elhagyja valahol, leveszi az edzőteremben és elfelejti visszatenni, pedig ez korábban egyáltalán nem volt jellemző? Netán még napoztatja is a kezét, hogy ne látsszon a gyűrű fehér nyoma? Hát, van egy rossz hírünk...

2. Nincs közös kép

Oké, a legtöbb férfi nem szeret fotózkodni, de ha eddig ezzel nem volt problémája, most pedig próbálja elkerülni a közös képeket vagy a lehető legtávolabb áll tőled a csoportos képeken, akkor lehet, hogy van okod a gyanakvásra.

3. Korlátozott elérhetőség

Ha újfent fontos megbeszélései vannak, és sosem tudja felvenni a telefont, hétvégén pedig mindig lenémítja a mobilját és kijelzővel lefelé teszi az asztalra, ott valami készül!

4. Céges programok

Mostanában sok olyan céges bulira kap meghívást, ahová sajnos nem vihet magával plusz egy főt, pedig ez korábban nem volt probléma? Kezdj el gyanakodni...

5. Védekező magatartás

Azok a barátai vagy kollégái, akikkel korábban sokat jártatok össze, hirtelen eltűnnek? Előfordulhat, hogy azért, mert úgy tudják, hogy már rég szakítottatok és külön találkoznak a pároddal, akit szinglinek hisznek!