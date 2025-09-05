5 tanács egy vezérigazgatótól, hogy home office alatt se ess szét

Az otthoni munkavégzés igazi álomnak tűnik, hiszen elég 10 perccel a munkakezdés előtt ébredni, akár pizsamában is a gép elé ülhetsz, nincsenek idegesítő kollégák és még egy mosást is simán berakhatsz két e-mail között. De valljuk be, a home office-nak is megvannak a maga hátulütői. Hiányozhatnak a visszajelzések, az irodai pletyka és a spontán összekacsintások a munkatársakkal. És ekkor kúszik be alattomosan a szélhámos-szindróma: az érzés, hogy nem vagy elég jó, csak épp szerencséd volt… Na, ezt a gondolatmenetet kell gyorsan megállítanod, amiben egy vezérigazgató tanácsai fognak segíteni.

A home office sosem lesz olyan, mint egy irodai munkahely, de pár szokással sikeresebbé tehetjük.

Forrás: Shutterstock

5 lépés, hogy ne érezd magad rosszul home office alatt

1. Írd fel a napi győzelmeidet

Elképesztően könnyű elfelejteni, mennyit teszel le az asztalra, amikor egyedül görnyedsz a laptop felett. Jason Morris, egy nemzetközi cég vezérigazgatója a YourTango magazinnak elmondta, hogy a titok a győzelmi naplóban rejlik. Jegyezd fel a legapróbb dolgokat is, amik a sikerességedet bizonyíthatják! Megoldottál egy technikai problémát, pozitív visszajelzést kaptál egy ügyféltől, határidő előtt leadtál egy projektet? Mehet a naplóba! Ezek a kis sikerek nemcsak az önbizalmadat építik, de azt is bizonyítják, hogy az otthoni munkavégzés is épp olyan hasznos, mint egy irodai.

2. Szabj határokat a kommunikációban

Home office-ban sokan érzik úgy, hogy bizonyítaniuk kell, „itt vagyok, dolgozok”, ezért óránként írnak egy státuszfrissítést a főnöknek. Ismerős? Amennyiben ez nem elvárt a munkaadód részéről, jobb, ha felhagysz vele, hiszen pont a kiégés felé sodrod magad. Morris szerint inkább alakíts ki fix időpontokat az egyeztetésre, és tartsd magad azokhoz. Így megmarad a munkamorál, de nem veszi át a hatalmat a görcsös megfelelési kényszer.

3. Hozz össze virtuális kávézásokat

Hiányzik a folyosói pletyka és a közös kávézások hangulata? Nem véletlen, hiszen az ilyen apró kapcsolódások erősítik a csapatszellemet, és segítenek abban, hogy ne érezd magad elszigetelve. A vezérigazgató szerint erre nyújt megoldást, ha a munkatársaiddal online kávészüneteket szerveztek – akár valamelyik vállalati csevegő alkalmazásban, akár privát felületen. Ezek a 10 perces laza beszélgetések menthetnek meg a home office szürkeségétől.