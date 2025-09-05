5 tanács egy vezérigazgatótól, hogy home office alatt se ess szét

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Otthonról dolgozol, de azt érzed, valami nincs rendben? Fogadd meg ezt az 5 tanácsot, hogy a home office alatt ne boruljon rád a kiégés és az imposztorérzés.

Az otthoni munkavégzés igazi álomnak tűnik, hiszen elég 10 perccel a munkakezdés előtt ébredni, akár pizsamában is a gép elé ülhetsz, nincsenek idegesítő kollégák és még egy mosást is simán berakhatsz két e-mail között. De valljuk be, a home office-nak is megvannak a maga hátulütői. Hiányozhatnak a visszajelzések, az irodai pletyka és a spontán összekacsintások a munkatársakkal. És ekkor kúszik be alattomosan a szélhámos-szindróma: az érzés, hogy nem vagy elég jó, csak épp szerencséd volt… Na, ezt a gondolatmenetet kell gyorsan megállítanod, amiben egy vezérigazgató tanácsai fognak segíteni.

home office, otthoni munkavégzés sikerességének titka
A home office sosem lesz olyan, mint egy irodai munkahely, de pár szokással sikeresebbé tehetjük.
Forrás: Shutterstock

5 lépés, hogy ne érezd magad rosszul home office alatt

1. Írd fel a napi győzelmeidet

Elképesztően könnyű elfelejteni, mennyit teszel le az asztalra, amikor egyedül görnyedsz a laptop felett. Jason Morris, egy nemzetközi cég vezérigazgatója a YourTango magazinnak elmondta, hogy a titok a győzelmi naplóban rejlik. Jegyezd fel a legapróbb dolgokat is, amik a sikerességedet bizonyíthatják! Megoldottál egy technikai problémát, pozitív visszajelzést kaptál egy ügyféltől, határidő előtt leadtál egy projektet? Mehet a naplóba! Ezek a kis sikerek nemcsak az önbizalmadat építik, de azt is bizonyítják, hogy az otthoni munkavégzés is épp olyan hasznos, mint egy irodai.

2. Szabj határokat a kommunikációban

Home office-ban sokan érzik úgy, hogy bizonyítaniuk kell, „itt vagyok, dolgozok”, ezért óránként írnak egy státuszfrissítést a főnöknek. Ismerős? Amennyiben ez nem elvárt a munkaadód részéről, jobb, ha felhagysz vele, hiszen pont a kiégés felé sodrod magad. Morris szerint inkább alakíts ki fix időpontokat az egyeztetésre, és tartsd magad azokhoz. Így megmarad a munkamorál, de nem veszi át a hatalmat a görcsös megfelelési kényszer.

3. Hozz össze virtuális kávézásokat

Hiányzik a folyosói pletyka és a közös kávézások hangulata? Nem véletlen, hiszen az ilyen apró kapcsolódások erősítik a csapatszellemet, és segítenek abban, hogy ne érezd magad elszigetelve. A vezérigazgató szerint erre nyújt megoldást, ha a munkatársaiddal online kávészüneteket szerveztek – akár valamelyik vállalati csevegő alkalmazásban, akár privát felületen. Ezek a 10 perces laza beszélgetések menthetnek meg a home office szürkeségétől.

A home office vagy otthoni munkavégzés némi tudatossággal nagyon sikeres lehet
Ha betartod ezt a pár tanácsot, többé nem fogod magad rosszul érezni az otthoni munkavégzés alatt.
Forrás: Shutterstock

4. Kérj konkrét visszajelzést

Egy odavetett „szép volt” sosem fogja teljesen feltölteni az önbizalom-tankot. Ha tényleg tudni akarod, hol állsz, kérdezz rá konkrétan! Ez nemcsak a munkád minőségét javítja, de abban is segít, hogy ne érezd magad láthatatlannak a munkahelyeden. Ráadásul a vezetőd is értékelni fogja a fejlődés iránti nyitottságodat. Mi ez, ha nem win-win?

5. Tanulj meg havonta valami újat

A szélhámos-szindróma egyik legnagyobb tüzelőanyaga az az érzés, hogy nem tudsz eleget. A megoldás pofonegyszerű: tanulj! Egy új szoftver, egy online kurzus, egy kommunikációs trükk. Ha minden hónapban hozzáadsz valamit a skill-listádhoz, akkor nemcsak szakmailag leszel erősebb, de folyamatosan bizonyítod magadnak, hogy igenis fejlődsz, haladsz előre. Ez a hozzáállás teszi hosszú távon fenntarthatóvá a home office-t, és ment meg a kiégéstől.

Az otthoni munkavégzés tehát nem csak kényelmes, de tele van kihívásokkal is. Könnyen beleragadhatsz abba az érzésbe, hogy nem vagy elég jó, hogy csak szerencsés véletlenek sorozata tart a munkahelyeden. Ne kötéltáncosként egyensúlyozz, válaszd a szilárd talajt. Dokumentáld a sikereidet, tartsd fenn a munkahelyi szociális hálód, kérj időnként visszajelzést és mindig tanulj valami újat, hogy a home office ne a bizonytalanság, hanem a sikeresség helyszíne legyen.

