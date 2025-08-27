A legtöbb munkahelyen a nyílt konfliktus helyett passzív-agresszív műsor megy. Egy munkahelyen mindenki szerepet játszik. Az emberek nem kiabálnak rád – az túl átlátszó lenne. Inkább finom módszerekkel bontják le az önbizalmad: úgy, hogy te magad kezdd el megkérdőjelezni a saját képességeidet. És a legdurvább, hogy sokszor azok csinálják, akik a legszélesebben mosolyognak rád a kávészünetben. Ha nem védekezel, hamar toxikussá válhat a helyzet. Fontos, hogy sokszor nem az adott munkavállaló az oka, hogy valakit kipécéznek és perifériára szorítanak, hanem egyszerűen, ha valakinek túl jó a teljesítménye, az is a perifériára sodorhatja. Főleg az őj munkavállalókat érintheti hátrányos megkülönböztetés. Dr. Makai Gáborral végigvettük, melyek a leggyakoribb munkahelyi bántalmazási formák és hogyan lehet védekezni ellenük.

Lehet, hogy fel se tűnik, hogy lenéznek a munkahelyeden

Forrás: Shutterstock

1. „Nagyon jó lett… de” – Az álcázott munkahelyi bók

Ez az, amikor látszólag dicsérnek, de valójában odaszúrnak.

"Ez a prezentáció nagyon jól sikerült… kár, hogy a múltkorihoz képest ég és föld a különbség.”

Elsőre kedvesnek tűnik, de ha ízlelgeted a mondatot, már érzed, hogy ez bizony nem bók, hanem gúnyolódás. Nyíltan nem lehet rá jól visszavágni, hiszen alig észrevehető és rosszul is venné ki magát – így csak benned marad rossz érzés. A lényege, hogy az adott kolléga jobb színben tüntesse fel saját magát.

Mit tegyél ez ellen?

Mosolyogj, és mondd a kedves kollégának: „Köszi, én is nagyon elégedett vagyok vele. De neked mi a problémád konkrétan? ” Ismerd fel, hogy a másik ember nem konfrontatívan vet fel a feszültséget és próbálj meg beleállni, megfejteni, hogy mi a baja. Persze gondolhatjuk azt, hogy a kolléga csak bal lábbal kelt fel, de ha többször előfordul, akkor érdemes beleállni a konfliktusba és jelezni a vezetőségnek a kialakult helyzetet.

2. Kirekesztés: a láthatatlan fal

Hirtelen kimaradsz a fontos megbeszélésekből, nem kapsz meghívót a döntő egyeztetésekre, és mintha minden információ kikerülne téged. Átnéznek rajtad, mintha ott se lennél. A kirekesztés célja, hogy kevésbé tűnj fontosnak vagy nélkülözhetetlennek. Ha nem vagy képben, kevesebb beleszólásod lesz a munkába.