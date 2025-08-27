A legtöbb munkahelyen a nyílt konfliktus helyett passzív-agresszív műsor megy. Egy munkahelyen mindenki szerepet játszik. Az emberek nem kiabálnak rád – az túl átlátszó lenne. Inkább finom módszerekkel bontják le az önbizalmad: úgy, hogy te magad kezdd el megkérdőjelezni a saját képességeidet. És a legdurvább, hogy sokszor azok csinálják, akik a legszélesebben mosolyognak rád a kávészünetben. Ha nem védekezel, hamar toxikussá válhat a helyzet. Fontos, hogy sokszor nem az adott munkavállaló az oka, hogy valakit kipécéznek és perifériára szorítanak, hanem egyszerűen, ha valakinek túl jó a teljesítménye, az is a perifériára sodorhatja. Főleg az őj munkavállalókat érintheti hátrányos megkülönböztetés. Dr. Makai Gáborral végigvettük, melyek a leggyakoribb munkahelyi bántalmazási formák és hogyan lehet védekezni ellenük.
Ez az, amikor látszólag dicsérnek, de valójában odaszúrnak.
"Ez a prezentáció nagyon jól sikerült… kár, hogy a múltkorihoz képest ég és föld a különbség.”
Elsőre kedvesnek tűnik, de ha ízlelgeted a mondatot, már érzed, hogy ez bizony nem bók, hanem gúnyolódás. Nyíltan nem lehet rá jól visszavágni, hiszen alig észrevehető és rosszul is venné ki magát – így csak benned marad rossz érzés. A lényege, hogy az adott kolléga jobb színben tüntesse fel saját magát.
Mosolyogj, és mondd a kedves kollégának: „Köszi, én is nagyon elégedett vagyok vele. De neked mi a problémád konkrétan? ” Ismerd fel, hogy a másik ember nem konfrontatívan vet fel a feszültséget és próbálj meg beleállni, megfejteni, hogy mi a baja. Persze gondolhatjuk azt, hogy a kolléga csak bal lábbal kelt fel, de ha többször előfordul, akkor érdemes beleállni a konfliktusba és jelezni a vezetőségnek a kialakult helyzetet.
Hirtelen kimaradsz a fontos megbeszélésekből, nem kapsz meghívót a döntő egyeztetésekre, és mintha minden információ kikerülne téged. Átnéznek rajtad, mintha ott se lennél. A kirekesztés célja, hogy kevésbé tűnj fontosnak vagy nélkülözhetetlennek. Ha nem vagy képben, kevesebb beleszólásod lesz a munkába.
Kérdezz rá nyíltan: „Láttam, hogy volt egy megbeszélés a projektről, de nem hívtak meg – van ennek valami oka?” Így jelezni tudod, hogy figyelsz, és nem félsz a konfrontációtól. Ha rendszeressé válik, írásban is jelezheted a főnöködnek vagy a HR-nek. Sokszor ezek az emberek visszább vesznek, ha a felettesük is be van vonva.
Ez a klasszikus: elmondod a szuper ötleted egy kollégádnak, majd egy hét múlva ugyanazt adja elő úgy, mintha ő találta volna ki. Az is előfordulhat, hogy a humor köntösébe bújtatva leszólják az ötleteidet, majd előadják sajátjukként. Természetesen ő kapja a dicséretet. Ez legtöbbször féltékenységből vagy hatalmi játszmából fakad: pontosan tudják, hogy jó vagy, és ezért próbálnak a te fényedben sütkérezni.
Mindig hagyj nyomot! Küldd el e-mailben az ötleteidet, vagy vonj be a beszélgetésbe több kollégát, hogy legyen tanúd rá. Így ha valaki „véletlenül” sajátként adja elő, ezáltal könnyen lebuktatható.
Vigyázz, néhány munkatárs kétszínű lehet! Előtted kedves, lehet még kávézni is elhív, de a hátad mögött szeret besározni. Ha nem vigyázol az ilyen kollégával, csak másoktól hallhatod majd vissza, hogy mit „mondtál” vagy „csináltál” – és a fele sem igaz.
Tarts távolságot. Légy udvarias, de ne oszd meg velük a terveidet, érzéseidet. Minél kevesebb információt adsz, annál kevesebb fegyverük lesz ellened.
