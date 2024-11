Bizarr tonhalsalátás szendvicsével robbantotta fel a TikTokot Matthew McConaughey

Matthew McConaughey a 2 Bears, 1 Cave (Két medve, egy barlang) podcast vendége volt. Az Oscar-díjas színész hamar a tökéletes tonhalsalátás szendvicsére irányította a témát, és nem túl szerényen mindjárt el is mondta, hogy ő egy tonhalsaláta-mester.

Matthew McConaughey a tonhalsaláták mesterének tartja magát

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Matthew McConaughey számára a vasárnap a tonhalnap

„Minden vasárnap este kitakarítom a hűtőt, és készítek egy isteni tonhalsalátás szendvicset” — osztotta meg szokását a sztár, és a műsorvezetők kérésére azt is elárulta, mi kerül az ő tonhalsalátájába.

„Nos, ez egy hosszú lista mindenféle dolgokból. Az alap a jó tonhal, ezután figyelni kell, hogy mennyi citromot és ecetet adsz hozzá” — mondta el a legfontosabb titkát McConaughey, aki elmondta, hogy ezután wasabit és egy kis majonézt is tesz hozzá, amire a műsorvezető izgatottan azt kiabálta: „Wasabit a tonhalsalátába?! Az eszem megáll! Ezt soha nem gondoltam volna!”

A színész ezután folytatta a furcsa összetevők felsorolását. Elmondta, hogy szeret finomra vágott lila hagymát, kapros uborkát és ropogós jalapeno chipseket is hozzáadni, sőt, még agavét és egy almát is ad a tonhalhoz „egy kis édességért”, és bizarr módon fagyasztott borsót és kukoricát is rak a tonhalsalátájába. Megjegyezte, hogy bár ő szereti azonnal elfogyasztani, egy éjszaka a hűtőben még jobb ízt ad egyik kedvenc ételének.

A TikTok szakácsai azonnal ráugrottak a színész receptjére

Matthew McConaughey tonhalsaláta-receptje vírusként kezdett terjedni az interneten, rengetegen akarták elkészíteni, mondván, az étel túl egyedi ahhoz, hogy ne próbálják ki maguk is. A TikToker és a táplálkozási blogger Liam 9,5/10-re értékelte McConaughey tonhalsalátáját, miután ő maga is elkészítette és kipróbálta. Bár néhány összetevővel, különösen a fagyasztott borsóval kapcsolatban voltak kételyei, elismerte, hogy az összetevők kivételesen jól működtek együtt.

„Azt kell mondjam, hogy ez tényleg nagyon jó. A wasabi rúgása, az alma és az agave édessége... a chips és a fagyasztott borsó ropogós íze, az egész nagyon jól összeáll. Nekem nagyon bejön” — vallotta be Liam.