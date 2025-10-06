Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Női fehérnemű mint utcai viselet? A régenskori Angliában ezzel borzolták a kedélyeket

divattrend fehérnemű 19. század
Bába Dorottya
2025.10.06.
Napjainkban néhány tervező mintha összekeverné a fehérneműt a felsőrésszel. Ez azonban nem új keletű divat, hisz már a kora 19. századi Angliában is megjelent ez a trend.

Míder, melltartó, combfix. Bizonyos női fehérneműk időről-időre utat törnek az utcai ruhák közé, kérészéletű trendeket generálva. Azonban az utcai viseletként hordott fehérnemű jelensége nem új keletű, melyre az egyik legkorábbi példa, amikor a régenskori Angliában alsóneműben provokálták a közvéleményt a divatdiktátor hölgyek. Utazásra invitálunk az egyik legbotrányosabb stílustrendbe.

Női fehérnemű, mint utcai viselet
A 19. század elejének divatjában a női fehérnemű provokatív utcai viselet volt.
A divat forradalma a 19. század elején

Míg a 19. századi rokokó divatja több réteg alsónemű, abroncsszoknya, fűző alá rejtette a női testet, addig a Francia Forradalom hatására kialakult empire stílus egyszerű vonalvezetése valóságos felszabadulást jelentett. Sokak számára ez azonban nem csak a kényelmetlenség, hanem az erkölcsök alóli megszabadulást is jelentette.

A robusztus brokátot és bársonyt a vékony és könnyed muszlin és selyem anyagok váltották fel, amelyek a test vonalaira tapadtak, és kifejezetten kihívónak számítottak a korban.

Valószínűleg ez lehetett az oka, hogy a korabeli társadalomban ennyire kiverte a biztosítékot az új trend. Több réteg alsószoknyát, inget, alsóneműt illett felvenni az empire ruhák alá. Ennek a szemérmességen túl egészségmegőrző funkciója is volt, mivel a muszlin nem nyújtott túl sok védelmet a hűvös brit időjárás ellen, a nátha muszlinbetegség néven lett általános a korszakban.

Tudni kell, hogy a női fehérneműt igen sokáig az alsószoknya jelentette, amely átütött a vékony muszlin anyagon, így teremtve meg a mai pucérruhák előfutárait. A kor szemében még azok a nők is kihívónak számítottak, akik épphogy eltakarni akarták a bájaikat, mivel az akkor alsóneműnek számító alsószoknyájuk teljesen átütött. A divattörténet új fejezete megihlette a karikaturistákat is, akik nem egyszer eltúlozva ábrázolták az áttetsző anyagokat.

Női fehérnemű, mint utcai viselet? Botrány!

Néhány nő azonban épp a felsőruházatot hagyta ki az öltözékéből, és női fehérneműben ment végig  az utcákon, tesztelve a korabeli emberek határait. Ezek a hölgyek jellemzően nem az arisztokráciából, hanem az alsóbb osztályokból, örömlányok közül kerültek ki, azonban ez mit sem von le a botrányos trend jelentőségéből.

Egyesek nem elégedtek meg azzal, hogy egy szál alsószoknyában vonultak végig az emberek között: benedvesítették a ruhaanyagot, ezzel bizonyos megvilágításban semmit sem hagytak a képzeletre.

Ez a frivol trend a karikaturistákon túl az erotikus irodalom kedvelőit is megihlette, számos korabeli mű ír buja történeteket alsóneműben elsuhanó nőkről. A francia forradalom és a napóleoni háborúk teljesen felforgatták a divatról és erkölcsi normákról kialakított képet, a régenskor női fehérnemű-divatja pedig ennek a változékony kornak a kivetülése volt, amely a század húszas éveire tűnt el a trendek közül.

Modern párhuzam erre a póló és a trikó, az két ruhadarab, amely egészen a huszadik század közepéig alsóneműnek számított, így felsőruházatként viselve — hasonlóan az alsószoknyához — megbotránkoztatta az embereket.

