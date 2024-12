5 gyilkos divattrend a történelemben, ami emberéleteket követelt

Egy mondás szerint a szépségért szenvedni kell, a divat története során megjelent számos trend pedig groteszk módon támasztja alá ezt a megállapítást. Ugyanis nem egy divattrend közvetlenül okozta emberek halálát az idők folyamán. Hoztunk 5 gyilkos trendet, ami konkrétan ölt.

A magas nyakú gallérok gyilkos divattrendnek bizonyultak az Edward-korban.

Forrás: NaxosUSA/Shutterstock

1. Magas nyakú Edward-kori gallérok

Ki gondolná, hogy az Edward-kor keményített, magas nyakú gallérjai halálesetek tucatjaiért voltak felelősek? Az elegáns gallérokat gondosan keményítették és szigorúan végig gombolták, nehéz volt bennük mozogni, nem egy viselője panaszkodott arra, hogy túl szoros.

Több esetben pedig arról érkeztek jelentések, hogy ittas állapotú delikvensek megfulladtak, amikor padon ülve előrebukott a fejük, a kemény gallér pedig elszorította a légutakat és artériákat.

Muszlin anyagból készült ingruhák rengeteg megfázásért voltak felelősek.

Forrás: Wikipedia/Jean-Baptiste François Desoria

2. Muszlinbetegség, az ingruhák átka

A Francia Forradalom után megjelent légies ingruhák általában muszlin anyagból készültek – csakhogy ez a forró égövi területekről származó kelme nem volt kompatibilis a mérsékelt éghajlattal. Számos beszámoló érkezett arról, hogy a téli bálok után tömegével estek ágynak a lányok megfázásos tünetekkel, ami a korszakban sokszor volt halálos kimenetelű. Állítólag még az 1803-as Párizsi influenzajárvány is emiatt tört ki.

Sarolta mexikói császárné krinolinban.

Forrás: Wikipedia/J. Malovich, Trieste

3. Krinolin

A harang alakú szoknyákat krinolin segítségével érték el a 19. századi divattrendeket követő nők, ám a viselet nem várt veszélyeket rejtett. Viselőit akadályozta a mozgásban, nagy helyet foglalt, de az időjárásnak is ki volt téve. Széllökések több ízben döntötték föl a divathölgyeket, ahogy arról is érkeztek beszámolók, hogy tűzvész elöli menekülést akadályoztak meg, ezzel mások halálát is előidézve.

A legismertebb esetek mégis azok voltak, amikor a nagy krinolinok lángara kaptak, és szerencsétlen viselőjük a lángok közt lelte halálát.

Az arzénes zöld ruha a divat történetének egyik legsötétebb foltja.

Forrás: Wikipedia/The Metropolitan Museum of Art

4. Arzénes zöld ruha

A 19. században igen népszerű volt egy élénk zöld ruhaanyag, ami a divattörténet egyik legsötétebb fejezete. A belőle készült ruhákat viselő nők furcsa tünetekről kezdtek beszámolni, nem kellett sokat várni az első halálesetekig sem. Ugyanis a briliáns ruhaanyag színezőanyaga arzént tartalmazott, ami bőrhámlást, vese- és májkárosodást, végül halált okozott. A mérgező festékanyag egyébként olyan népszerű lett, hogy tapétákhoz és szőnyegekhez is felhasználták.