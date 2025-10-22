Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 22., szerda

5 dolog, amelyen a nők szex közben stresszelnek, pedig a férfiakat valójában nem érdekli

Majoros Mirtill
2025.10.22.
A szeretkezés nem a tökéletességről szól, pedig sok nő ezt hiszi. Eközben a pasik nagy része észre sem veszi azokat a dolgokat, amelyek miatt a legtöbb nő stresszel az együttlétek alatt.

Sok nő érzi úgy, hogy szex közben túl sok minden miatt kell aggódnia. Közben a legtöbb férfi teljesen másra figyel, és egyáltalán nem foglalkozik azokkal a dolgokkal, amelyeken mi képesek vagyunk túlságosan is sokat stresszelni. De hogy melyek a leggyakoribbak? Lássuk!

szex közben a nők stresszelnek
A férfinak eszékbe sem jut, amin a nő szex közben stresszel
Forrás:  Getty Images

A hasad, combod, a női test apró hibái

A legtöbb nő ilyenkor automatikusan behúzza a hasát, igyekszik jó pózt találni, és fél attól, hogy a másik meglátja azokat a területeket, amelyeket nem kedvel annyira magán. Hidd el, a férfiak többsége nem az apró bőrredőre vagy narancsbőrre figyel, hanem arra, hogy végre közel lehet hozzád. A testeddel kapcsolatos félelmeid csak a fejedben léteznek. A párod számára sokkal vonzóbb az, ha felszabadult vagy és élvezed a pillanatot.

A sminked és a hajad

Sok nő aggódik amiatt, hogyan néz ki szex közben. Tönkremegy a frizura, elkenődik a szempillaspirál és már nem érzed magad olyan csinosnak, mint a legelején. De hidd el, ez csak téged érdekel. Egy férfi számára ennél sokkal izgalmasabb a közelség, a csók és az, hogy jól érzitek magatokat egymással. Nem a hajadra fog emlékezni, hanem a felejthetetlen élményre!

A hangok, amelyeket kiadsz

Sok nő próbál visszafogott maradni, mert úgy érzi, furcsának tűnhet, ha ösztönös hangokat ad ki. Pedig a férfiak többsége ezeket nem furcsának, hanem kifejezetten izgatónak találja. Azt mutatják, hogy tényleg élvezed a szexet és átadod magad az élménynek. A visszafogottság inkább kihűti a hangulatot, míg a természetesség sokkal intimebbé teszi a pillanatot.

A fények és a látvány

Rengeteg nő csak sötétben mer teljesen feloldódni, mert úgy érzi, a fénynél minden tökéletlenség látszik. A férfiak azonban nem keresik a hibákat. Egyszerűen csak látni szeretnének és élvezni a látványt, mert számukra igenis vonzó vagy, nem véletlenül jutottatok el az ágyig. A félhomály romantikus lehet, de nem kell elbújni a sötétben csak azért, mert szégyelled magad.

Vajon elég jól csinálod?

A nők nagy része tart attól, hogy nem elég tapasztalt vagy nem tudja pontosan, mit szeret a párja. Közben a férfiak többsége nem teljesítményként tekint a szexre, hanem közös élményként. Nem tökéletességet vár, hanem őszinteséget és nyitottságot. Sokkal többet jelent, ha kérdezel, figyelsz a másikra és élvezed, ami történik, mintha színészkednél.

