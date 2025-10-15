Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 15., szerda

6 elképesztően bizarr hely, ahol párok szeretkezés közben buktak le

Shutterstock - Saud Visuals
szex párkapcsolat aktus
Pópity Balázs
2025.10.15.
Sokan izgalmasnak tartják a szabadban akciózást, egyesek pedig minél extrémebb helyeken akarják csinálni. Íme 6 eset, amikor kellemetlen vége lett a szabadtéri szeretkezésnek.

Egyesek nem bírnak a bennük feltörő vággyal, ilyenkor nem számít, hogy hol vannak, azonnal egymásnak esnek. Még az is mindegy nekik, hogy földön, vízen vagy levegőben tartózkodnak éppen. Az alábbi történetek szereplői a lehető legbizarrabb helyeket választották a szeretkezésre.

egy pár szeretkezés előtt vagy után pizza szeletekkel beborítva
Pizzériában, pizzák között szeretkezni? Egyeseknek ez is természetes!
Forrás: Shutterstock

1. Love is in the air: unatkoztak a repülőn, szeretkezéssel ütötték el az időt

Mindenkinek a csúcs elérése a célja. Egy párocska úgy gondolhatta, hogyha felhők felett próbálják meg kiélni egymás iránti vonzalmukat, akkor az eredmény is jobb lesz. A 48 éves nő és a 28 éves férfi valószínűleg nem találta elég vonzó helyszínnek a repülő WC-jét, ezért a saját helyükön, a többi utas szeme láttára kezdtek bele az akciózásba. Külön csavar a történetben, hogy állítólag nem is ismerték egymást, a repülőn találkoztak először.

2. Extra fűszeres pizza

Egy brit párocska megrendelte a pizzáját, majd úgy gondolák, egymást kezdik elfogyasztani előétel gyanánt. A kamerafelvételek tanúsága szerint a pizzéria pultján estek egymásnak a jelen lévő vendégek legnagyobb megrökönyödésére, amit a hatóságok 12 hónap közmunkával jutalmaztak. Arról nincs hír, hogy a pizzát végül megették-e.

3. Félrelépés egy üres étteremben

Vannak telhetetlen emberek: egy nő egy édeshármassal akarta megünnepelni a házasságágát, amihez egy éppen zárva lévő éttermet találtak a legalkalmasabb helyszínnek. A férfit és a két nőt a tulajdonosnak, aki csak be akart ugrani valamiért, akkor sikerült rajtakapnia, amikor már javában zajlott a hancúrparti.

4. Amíg mások olvastak, addig elfoglalták magukat

Egy pár a könytárat találta a legjobb helyszínnek egymás erogén zónáinak izgatására. Pechükre rájuk hívták a rendőröket, akik kiderítették, hogy a párnak van egy pornóoldala, ahová több mint 160 nyilvános helyszínen egymásnak esős videó került fel, a könyvtár csak egy volt a sok közül. Az eset után nem került fel több produkció.

5. Ha késik a vonat

Az egyik londoni állomáson kaptak el egy párt. A szerelmesek úgy gondolták, hogy elszórakoztatják magukat, amíg befut a vonat. Habár a menet mindösszesen 90 másodpercig tartott, így is rendőrségi ügy lett belőle.

6. A szagok felett az alkohol és vágyak győztek

A legtöbb ember számára elképzelhetetlen, hogy egy mobil WC-t válasszon a légyottra, de egy pár mégis ezt tette. Miután már korábban belekezdtek a dolgokba a szórakozóhely mosdójában ahonnan egyébként pont ezért tették ki őket úgy döntöttek, hogy a klub előtt felállított alkalmi pottyantósban folytatják.

