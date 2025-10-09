Egy, a Z generációs álláskeresők körében végzett kutatás kimutatta, hogy ma már minden negyedik pályakezdő mesterséges intelligencia által generált önéletrajzot küld a HR-nek. Azzal viszont kevesen vannak tisztában, hogy ezzel csak azt érik el, hogy a cégek toborzói ahogy meglátják, azzal a lendülettel a kukába dobják a bemutatkozásukat.

Sokan a mesterséges intelligencia segítségét kérik, ha elakadtak az önéletrajzuk írása közben

Forrás: Shutterstock

Red flag a ChatGPT által generált, ingyenes önéletrajz sablon

A Huffpostnak nyilatkozó toborzók szerint náluk be se hívják azt, aki egy AI által készített önéletrajzot küldd be. Ezekről ugyanis kilométerekről látszik, hogy semennyi plusz energiát nem tett bele a jelentkező, hogy átszerkessze. Csak azokat hallgatják meg egy állásinterjún, akik átmentek ezen az egyszerű szűrőn.

Ezek a szerkesztetlen, kimásolt ChatGPT-sablonok azt jelzik a számunkra, hogy az illető nem tudja miről beszél, és azt sem tudja, hogy hogyan kell megfelelően használni a mesterséges intelligenciát.

− kezdte beszámolóját Bonnie Dilber toborzási menedzser a lapnak. A szakértő szerint számtalanszor előfordult már a munkájuk során, hogy egy nap 10 ugyanolyan önéletrajzot kaptak, amelyekben ugyanazok az AI által generált mondatok és szófordulatok köszönnek vissza.

Legutóbb kiegészítettem a jelentkezési feltételeket egy kérdéssel, amely így szólt: miért érdekli ez a pozíció önt? Ezután olvastam egy nagyon informatív és kifejezetten bíztató választ erre a kérdésre. Aztán észrevettem, hogy a következő kilenc önéletrajz írója ugyanazt a választ adta a kérdésre. Egyből elutasítottam az összeset

− tette hozzá a humánerőforrás menedzser.

Hogy néz ki egy jó önéletrajz?

A szakértők szerint nem kell teljes mértékben elutasítanunk a ChatGPT segítségét, viszont ne ő írja meg helyettünk az önéletrajzot, inkább csak adjon tanácsot a formájához, és ötleteket a tartalmához.

Érdemes kiindulópontként tekinteni a mesterséges intelligenciára az önéletrajz írása közben. Segíthet abban, hogy megfelelő módon mutasd meg a tudásodat a leendő munkahelyednek. Megkérhetjük például az AI-t, hogy írja le, hogy szerinte milyen készségeket soroljunk fel a megpályázott pozícióhoz, hogy releváns képet mutassunk magunkról. Ezután azonban ne másoljuk ki szerkesztetlenül a mondanivalóját, csak inspirációként fogadjuk el az AI tanácsait. Ráadásul a ChatGPT nincs tisztában a te konkrét munkahelyi tapasztalataiddal, ez pedig az egyik legfontosabb a jelentkezésnél. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy meséld el a saját utadat és történetedet a mesterséges intelligencia útmutatásai alapján, és kifogsz tűnni a több száz jelentkező közül

− nyilatkozta a szakember.