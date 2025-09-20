Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
4 villámgyors teszt, amellyel könnyen kiderítheted a tested valódi életkorát

Tóth Bori
2025.09.20.
A kor csak egy szám, vallják sokan. Van azonban négy egyszerű módszer, amivel könnyen kiderítheted, hogy mennyire öregszik a tested valójában. Mutatjuk, melyek ezek.

Az évek múlásával könnyen feltűnhet, hogy a testünk már nem olyan fitt, mint fiatalon. A mindennapi tevékenységek is kicsit lassabban, döcögősebben mehetnek. Emellett az öregedéssel az agyunk sem olyan éles és fitt már. A hosszú élet szakértői szerint, amíg gyerekként a mozgás szinte folyamatosan jelen van a mindennapokban, felnőttként sok aktív tevékenység kikopik. Így nem véletlen, hogy a mozgásunk idővel romlani kezd. Természetesen ez nem minden emberre igaz. Már apró kihívásokkal is sokat tehetünk azért, hogy lassítsuk ezt a hanyatlási folyamatot és minél tovább fenntarthassuk az ifjúkori lendületünket. Ismerd meg a szakértők négy egyszerű, otthon is könnyen kipróbálható tesztjét, amelyből pillanatok alatt megállapíthatod, hogy valójában mennyire van jó állapotban a tested.

Mennyire fitt a tested? Teszteld!

Erő, koordináció, egyensúly és ügyesség. Ezek azok a mozgásfunkciók, amelyek az évek múlásával hajlamosak megkopni. Bár az örökölt tényezők és az életmódbeli szokások személyenként eltérhetnek, jellemzően az alábbi változások figyelhetők meg az életkor előrehaladtával: érzékszerveink gyengülhetnek, izmaink kevésbé lesznek hatékonyak, az ízületeink pedig veszítenek a rugalmasságukból. Itt az idő, hogy teszteld a tested állapotát

Az alábbi négy egyszerű feladat segítségével simán kiderítheted, hogy hány éves a tested valójában.

1. Fogáspróba

Már az első feladat sokat árulkodhat általános vitalitásodról. Ehhez a teszthez elég csupán a hűtőig, vagy a kamráig menned. Vegyél elő egy befőttesüveget, fogd meg szorosan a tetejét és nézd meg, hogy mennyi idő alatt tudod lecsavarni. Ha nincs otthon befőttesüveg, akkor a következő bevásárlásod alkalmával figyeld meg, hogy mennyire esik nehezedre hazacipelni a telepakolt szatyrokat. Könnyen, vagy nehezen ment?

2. Erőteszt

Az izomtömeg az öregedéssel csökken, az anyagcsere lassulásával pedig növekedhet a testzsír. Ha szeretnéd, hogy a tested hosszútávon is fitt és egészséges maradjon, próbáld meg a napi rutinod részévé tenni a súlyemelést. Nem kell súlyemelő bajnoknak lenned! 

Már egy félkilós súly felemelésével is felmérheted izmaid erejét.

Ahogy fejlődsz, fokozatosan próbálj nehezebb súlyokat használni, így szépen javul majd az erőnléted és a tested is formásabbá válik.

3. Egyensúlyteszt

Öregkorban elesni akár végzetes is lehet! Ezért is nagyon fontos, hogy az egyensúlyunk és a koordinációs képességünk rendben legyen. Az egyensúlyunkat akár mindennap is tesztelhetjük, például ha egy lábon állunk legalább egy percig és megfigyeljük, hogy mennyi ideig bírjuk. Egy kis csavarral is kiegészíthetjük ezt a tesztet, például, ha a cipőnket egy lábon állva próbáljuk meg felhúzni. Ha ez minden gond nélkül megy, akkor az azt jelzi, hogy a testünk megfelelő állapotban van.

4. Séta teszt

Ezzel a teszttel felmérheted, hogy a tested és az agyad mennyire működik még jól együtt. Séta közben végezz egyszerre több feladatot: kezdj el visszafelé számolni, vagy mond el az ábécét. Figyeld meg, hogy mennyi ideig tudod ezt fenntartani. 

Ha a járásod jelentősen lassul közben, az a korai kognitív, vagy mozgásbeli hanyatlás jele lehet.

Egyszerre tarthatod fitten az elméd és a testedet is, ha gyaloglás közben rendszeresen elvégzed ezt a gyakorlatot.

