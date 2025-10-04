Azt hitted, a kutyád jelzi, ha egy toxikus pasival randizol? Van számodra egy rossz hírünk

Sokan gondolják úgy, hogy az ember legjobb barátja nem csak kiváló társ, de még a toxikus kapcsolatok ellen is kiválóan véd. Egy új kutatás azonban most azt sugallja, hogy a kutya mégsem párkapcsolati radar. Az állatok jelzései ugyanis nem olyan megbízhatóak, mint azt egészen eddig gondoltuk. Így hiába viszed magaddal a kutyádat az első randira, viselkedéséből nem fogod tudni leszűrni, hogy nem ő az igazi.
Talán te is vitted már randira a kutyádat csak azért, hogy lásd, miként reagál a kiszemeltedre. Hiszen a kutya megérzi a rossz embert. A Kiotói Egyetem kutatása azonban ezt egyáltalán nem támasztja alá. A japán vizsgálatba összesen 40 kutyát vontak be, fiatal, felnőtt és idős korcsoportokból vegyesen, és kétféle helyzetet teszteltek.
Az egyikben a kutya csak megfigyelte, ahogy két ember egy másikkal viselkedik. Ennek során az egyik bőkezűen adott a megfigyelt kutyának finomságot, a másik viszont önző módon megtartotta magának, de éreztette vele, hogy van nála jutalomfalat. A másikban pedig közvetlenül a korábban csak megfigyelőként részt vett kutya tapasztalta meg ugyanezt: egyik ember adott neki ételt, a másik nem. Logikusnak tűnne, hogy ezek után a kutyák egyértelműen a hozzájuk kedvesebb embert választják, csakhogy nem ez történt.
A kutyák választásai nagyjából teljesen véletlenszerűek voltak, 50-50 százalékban közelítették meg a „jó” és a „rossz” embert. Sőt, amikor megmérték azt is, mennyi időt töltenek társas viselkedéssel – például simogatást kérve, farkcsóválva –, ott sem volt különbség. A kutatók arra is kíváncsiak voltak, számít-e az életkor, de sem a fiatalabb, sem az idősebb kutyák nem mutattak nagyobb képességet az emberek „megbízhatóságának” felismerésére.
Persze akadt pár kivétel, néhány kutya következetesen a bőkezű embert választotta, de ez inkább egyéni eltérésnek tűnt, semmint általános szabálynak. Az összkép egyértelmű, a kutya viselkedése nem arról árulkodik, hogy a pasid toxikus-e, az állatok jelzései ugyanis sokkal inkább pillanatnyi benyomásokon, testbeszéden vagy akár egy szokatlan szagon alapul.
Ez bizony nem jó hír azok számára, akik eddig abban bíztak, hogy kedvencük kiszagolja a toxikus kapcsolatot. A valóság ugyanis az, hogy egy pasi mesteres az érzelmi manipulációnak, és kedvesen bánik a kutyáddal, könnyen elnyerheti a bizalmát, miközben téged hosszú távon boldogtalanná tehet. De ez megfordítva is igaz lehet, ha egy teljesen rendes srác kicsit ügyetlenül közeledik, lehet, hogy a kutya bizalmatlan lesz vele.
Mindez persze nem jelenti azt, hogy a kutyád ne lenne hatalmas segítség az életedben. Hiszen az, hogy mennyire érzékenyen reagál a te hangulatodra, rengeteget elárulhat arról, hogyan érzed magad egy randin. Ha feszengsz, ő is feszült lesz, ha oldott vagy, ő is boldogabban viselkedik. Így a kutyatartás inkább abban segít, hogy jobban figyelj a saját érzéseidre, nem pedig abban, hogy kiszűrd a lehetséges toxikus kapcsolatokat.
Összességében tehát a kutya az ember legjobb barátja, de nem párkapcsolati szakértő. A döntést, hogy egy kapcsolat egészséges-e számodra, neked kell meghoznod. A kutyád pedig feltétel nélkül szeretni fog akkor is, ha hibázol. Végső soron pedig talán pont ez a szeretet adja a legtöbb erőt ahhoz, hogy egyszer megtaláld azt a társat, aki mellett valóban boldog lehetsz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.