Azt hitted, a kutyád jelzi, ha egy toxikus pasival randizol? Van számodra egy rossz hírünk

Sokan gondolják úgy, hogy az ember legjobb barátja nem csak kiváló társ, de még a toxikus kapcsolatok ellen is kiválóan véd. Egy új kutatás azonban most azt sugallja, hogy a kutya mégsem párkapcsolati radar. Az állatok jelzései ugyanis nem olyan megbízhatóak, mint azt egészen eddig gondoltuk. Így hiába viszed magaddal a kutyádat az első randira, viselkedéséből nem fogod tudni leszűrni, hogy nem ő az igazi.

Ne a kutya viselkedése nem mindig a párkapcsolatod minőségét tükrözi.

Forrás: Shutterstock

Párkapcsolati mérföldkő vagy szimpla lutri?

Talán te is vitted már randira a kutyádat csak azért, hogy lásd, miként reagál a kiszemeltedre. Hiszen a kutya megérzi a rossz embert. A Kiotói Egyetem kutatása azonban ezt egyáltalán nem támasztja alá. A japán vizsgálatba összesen 40 kutyát vontak be, fiatal, felnőtt és idős korcsoportokból vegyesen, és kétféle helyzetet teszteltek.

Az egyikben a kutya csak megfigyelte, ahogy két ember egy másikkal viselkedik. Ennek során az egyik bőkezűen adott a megfigyelt kutyának finomságot, a másik viszont önző módon megtartotta magának, de éreztette vele, hogy van nála jutalomfalat. A másikban pedig közvetlenül a korábban csak megfigyelőként részt vett kutya tapasztalta meg ugyanezt: egyik ember adott neki ételt, a másik nem. Logikusnak tűnne, hogy ezek után a kutyák egyértelműen a hozzájuk kedvesebb embert választják, csakhogy nem ez történt.

A kutyák választásai nagyjából teljesen véletlenszerűek voltak, 50-50 százalékban közelítették meg a „jó” és a „rossz” embert. Sőt, amikor megmérték azt is, mennyi időt töltenek társas viselkedéssel – például simogatást kérve, farkcsóválva –, ott sem volt különbség. A kutatók arra is kíváncsiak voltak, számít-e az életkor, de sem a fiatalabb, sem az idősebb kutyák nem mutattak nagyobb képességet az emberek „megbízhatóságának” felismerésére.

Persze akadt pár kivétel, néhány kutya következetesen a bőkezű embert választotta, de ez inkább egyéni eltérésnek tűnt, semmint általános szabálynak. Az összkép egyértelmű, a kutya viselkedése nem arról árulkodik, hogy a pasid toxikus-e, az állatok jelzései ugyanis sokkal inkább pillanatnyi benyomásokon, testbeszéden vagy akár egy szokatlan szagon alapul.