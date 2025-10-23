Túl korai még az etye-petye? Kiderült, hogy hányadik randi után „illik” ágyba bújni az új pasival!

Egy párkapcsolat elején nagyon fontos kiépíteni az intimitást. De mennyire befolyásolja az erotikát és a rólad alkotott képet, ha már az első randin feltárod tested titkait az új kiszemelted előtt?

A női test randin való feltárása nem csak érzékiséget, de sebezhetőséget is rejt magában.

Forrás: Shutterstock

Prűd vagyok, ha várni szeretnék?

Érdemes azt előre leszögezni, hogy nincs jól bevált trükk, vagy kőbe vésett szabály az első szex időzítését tekintve. Hiába vannak filmes randiszabályok, azért a való életben minden párkapcsolat és ember másként működik.

Sokan úgy vélik, ha várnak a szexszel, akkor kívánatosabbak lesznek a parterük szemében. Ez sok esetben igaz is lehet, hiszen ahelyett, hogy a párod azt mondaná „na, ez is megvolt”, talán pont azon morfondírozik, vajon miért mondtál neki nemet, amikor a lakásába invitált. Nem csak érdekes maradsz számára, de fel is csigázod őt. Ez persze nem minden pasinál van így, de ha az elején titokzatos és határozott vagy, akkor a férfi számára igencsak kívánatos leszel. Ilyenkor ugyanis azt sugárzod magadról, hogy tisztában vagy az értékeiddel és határaiddal.

Könnyűvérű vagyok, ha már az első randin belemegyek a lepedőakrobatikába?

Azzal sincs semmi baj, ha azonnal rávetnéd magad a kívánatos friss húsra. Már nőként is teljesen elfogadott és felvállalható dolog, ha tűzbe jövünk. Az első találkozásoknál, flörtöknél, szemezéseknél és simogatásoknál aligha találni izgatóbbat. Nincs olyan, hogy mit illik és mit nem!

Ha azt érzed, ez a helyes lépés, amelyben kényelmesen is érzed magad, akkor merj szintet lépni az erotikában!

Ha valóban bejössz neki, akkor úgysem fogja azt gondolni rólad, hogy könnyűvérű vagy, sokkal inkább azt, hogy egy laza csaj vagy, aki jóban van a saját testével. És ez mindig szexi!

Az intimitás és az erotika felerősíti a köztetek lévő kapcsolatot.

Forrás: Shutterstock

Kiderült, hogy hányan alkalmazzák ezt a szabályt

Egy 2014-es kutatás során több mint 10,000 egyedülálló hölgyet kérdeztek meg erről a témáról. A számok pedig megdöbbentőek voltak! A nők 47 százaléka várt a szexszel, viszont a 35,5 százaléka már az első randin (vagy az első héten) ágyba bújt újdonsült kedvesével. Továbbá 10 százalákuk már az első randi előtt lefeküdtek partnerükkel. A két lehetőség között tehát szinte egyenlő arányban osztódtak meg a vélemények. Ez pedig azt is mutatja, hogy nem lehet egy általános értékű és számszerűsíthető szabályt hozzárendelnünk az új partnerrel való első együttléthez.

Az biztos, hogy mindkét döntésnek vannak előnyei és hátrányai. Vannak nők, akik úgy vélik a várakozás nemcsak megnöveli a szexuális feszültséget kettőtök között, de stabilabb alapot is létesít a kapcsolatban. Ugyanakkor az a női vélemény is jogos, ha először mennél egy próbakört az új kocsival, mielőtt még megvennéd.

Mi van, ha nem vagyok biztos a döntésemben?

Prűdség vagy könnyűvérűség ide vagy oda, azért vannak bizonyos jelek, amelyekkel zöld utat kaphat az erotika. Ha te magad sem vagy biztos abban, hogy mely női csapatot szeretnéd erősíteni, akkor próbálj meg figyelni ezekre a jelekre.