Férfiakat kérdeztünk: milyen ruhák tesznek szexivé egy nőt idén ősszel?

A természet változik. Elmúlt a nyár és előkerülnek az őszi ruhák. Kevesebb a kilátszó bőrfelület, de ennek az évszaknak is megvan a maga romantikája. A miniszoknyát felváltják a hosszú nadrágok, a topokat az oversize pulcsik, és ha nagyon csípős hideg lesz, akkor a kabátok is előkerülnek. Megkérdeztük, mi a férfiak véleménye, mitől indulnak be, ha beköszönt a pulóverszezon.

A női őszi ruhák is lehetnek szexik

Forrás: Shutterstock

Íme 4 dolog, amit a férfiak őszi ruhákban is vonzónak találnak a nőn

Nem csak a „kirakatba rakott” dolgok tehetnek szexivé. Az őszi ruháknak is megvan a bája.

1. Oversize pulcsi

Ha létezik olyan megosztó ruhadarab, amely képes leverni a férfiaknál a biztosítékot, az a három számmal nagyobb kötött pulóver, az oversized pulcsi .

„Nagyon taszítónak találom, ha egy nőn rosszul állnak a ruhák. Számomra ez azt jelenti, hogy még egy kicsit sem törődik a megjelenésével. A lány barátaim ugyanígy éreznek a férfiakkal kapcsolatban, akikre nem passzolnak a ruháik” – mondja a 35 éves Péter.

„Van akinek jól áll. Külön jó, mert egyes esetekben ketten is beférünk alá” – vallja a 22 éves Róbert.

Persze van, aki magasról tesz a témára.

„Engem valójában nem nagyon érdekel, mit visel egy lány, hacsak nem veszi túlságosan komolyan magát. Például a bulis ruhák és a vastag smink kombója… na, azt általában nem tetszik. De persze ez valószínűleg inkább a hozzám hasonló, kocka típusú srácokra igaz” – jegyzi meg a 25 éves Viktor.

2. A kabát, ami szexivé tesz

A kabátban van valami titokzatos. Nem fedi fel a lényeget, csak sejteti. És a férfiak szeretik a sejtetést, bár egyiküket inkább a praktikum érdekli:

„Nekem mindegy, csak ne vesevillantós kabátban akarjon mászkálni” — mondja.

Gábor így látja a kérdést 32 évesen:

„Testalkattól függő. De szerintem minden jól tud kinézni egy nőn, ha van stílusérzéke. Különösen a hosszú kabátok hosszú csizmával kombinálva. Az olyan titokzatossá teszi őket”.

3. A sál – a legszexibb textildarab, amit valaha kitalált az ember

A sál a férfiak szemében a tökéletes paradoxon: elrejt, mégis csábító. Egyszerre finom, puha, praktikus és életveszélyessé tud tenni egy nőt.