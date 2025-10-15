Férfiakat kérdeztünk: milyen ruhák tesznek szexivé egy nőt idén ősszel?

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Shutterstock - Look Studio
Csére Erik
2025.10.15.
Van abban valami mágikus, ahogy a nők ősszel átalakulnak. A nyár harsánysága után jön a finom elegancia, az őszi ruhák és a meleg illatok időszaka.

A természet változik. Elmúlt a nyár és előkerülnek az őszi ruhák. Kevesebb a kilátszó bőrfelület, de ennek az évszaknak is megvan a maga romantikája. A miniszoknyát felváltják a hosszú nadrágok, a topokat az oversize pulcsik, és ha nagyon csípős hideg lesz, akkor a kabátok is előkerülnek. Megkérdeztük, mi a férfiak véleménye, mitől indulnak be, ha beköszönt a pulóverszezon.

Táncoló nő, női őszi ruhák is tudnak szexi lenni
A női őszi ruhák is lehetnek szexik 
Forrás: Shutterstock

Íme 4 dolog, amit a férfiak őszi ruhákban is vonzónak találnak a nőn 

Nem csak a „kirakatba rakott” dolgok tehetnek szexivé. Az őszi ruháknak is megvan a bája.

1. Oversize pulcsi

Ha létezik olyan megosztó ruhadarab, amely képes leverni a férfiaknál a biztosítékot, az a három számmal nagyobb kötött pulóver, az oversized pulcsi .

„Nagyon taszítónak találom, ha egy nőn rosszul állnak a ruhák. Számomra ez azt jelenti, hogy még egy kicsit sem törődik a megjelenésével. A lány barátaim ugyanígy éreznek a férfiakkal kapcsolatban, akikre nem passzolnak a ruháik” – mondja a 35 éves Péter.

„Van akinek jól áll. Külön jó, mert egyes esetekben ketten is beférünk alá” – vallja a 22 éves Róbert.

Persze van, aki magasról tesz a témára.

„Engem valójában nem nagyon érdekel, mit visel egy lány, hacsak nem veszi túlságosan komolyan magát. Például a bulis ruhák és a vastag smink kombója… na, azt általában nem tetszik. De persze ez valószínűleg inkább a hozzám hasonló, kocka típusú srácokra igaz” – jegyzi meg a 25 éves Viktor.

2. A kabát, ami szexivé tesz

A kabátban van valami titokzatos. Nem fedi fel a lényeget, csak sejteti. És a férfiak szeretik a sejtetést, bár egyiküket inkább a praktikum érdekli: 

„Nekem mindegy, csak ne vesevillantós kabátban akarjon mászkálni” — mondja. 

Gábor így látja a kérdést 32 évesen:

„Testalkattól függő. De szerintem minden jól tud kinézni egy nőn, ha van stílusérzéke. Különösen a hosszú kabátok hosszú csizmával kombinálva. Az olyan titokzatossá teszi őket”.

3. A sál – a legszexibb textildarab, amit valaha kitalált az ember

A sál a férfiak szemében a tökéletes paradoxon: elrejt, mégis csábító. Egyszerre finom, puha, praktikus és életveszélyessé tud tenni egy nőt.

„Amikor egy nő igazítja a sálját, és közben fújja a haját a szél... na, ott vége a világnak. Én szeretem, ha a sál semleges vagy egyszínű” – ez a 31 éves Zoli véleménye, akihez csatlakozik egy név nélkül nyilatkozó férfitársa is, mondván: „Nekem az tetszik, ami kiemeli az arcvonásait, legyen mintás vagy szimpla”.

4. Az illat, amely után megfordulnának

Az őszi illat nem a harsányságáról híres. Lopakodva csábít el. A férfiak fejében valószínűleg egy fahéjas latte és egy női nyak közös emléke ég össze.

„Én szeretem, ha a parfüm olyan, amitől nem tudod, hogy most egy tündér varázsolt el vagy csak eltévedtél egy erdőben” – fejti ki véleményét a húszas évei vége felé járó Tomi. 

A 40 éves Marcell az illathoz jellemet kapcsol: „A legtöbb férfi nem tudja megmondani, mi a parfüm neve, de az illatot örökre megjegyezi. A vaníliás, borostyános illatoknál mindig az jut eszembe, hogy ez a nő tudja, mit csinál” — mondja, és véleményével nincs egyedül, a nála néhány évvel fiatalabb Viktor is hasonlóan érez a női illatok iránt

„Az a legjobb parfüm, amit ha megérzek, már tudom, milyen ember viseli. A túl édes illat számomra olyan, mint valami Instagram-filtert. De egy finom, fás vagy fűszeres parfüm... az mindig valami izgalmasat ígér” – árulja el véleményét.

