Így fosztja ki a pénztárcádat a rendetlenség: 6 megdöbbentő ok, amire nem is gondoltál

A kupi nemcsak a mindennapjaidat nehezíti meg, hanem a kiadásaidat is növeli. Ismerd meg, hogy hogyan válhatnak a rendetlen szokások extra költségekké, és milyen apró lépéseket tehetsz a rendetlenség felszámolására.
Hogyan rabolja el a rendetlenség a pénzedet?
1. Időt pazarolsz az elveszett dolgok keresésére
Gondoltad volna, hogy az átlagember élete 6,5 hónapját, vagyis 5 000 órát tölti elveszett tárgyak keresésével? Az a sok futkosás a kulcsok, pénztárcák vagy fura helyeken hagyott mobilok után. Rengeteg elvesztegetett idő, amit szinte észre sem veszünk. Ha hajlamos vagy elveszíteni, majd morogva arccal keresgélni a dolgaidat, nos, azzal konkrétan hónapok telhetnek el. Gondolj bele, mit mindent csinálhatnál az időrabló keresgélések helyett! Ha az idő pénz, akkor a rendetlenség nem a barátod.
2. Pénzt pazarolsz az elveszett tárgyak pótlására
Mindenkinek fontos az, hogy pénzt spóroljon meg. Ha rendetlen vagy, könnyebben veszíted el a dolgaidat, és ez több időt és pénzt emészt fel.
3. Többet kell fizetned a tárolóhelyért
„A tárgyaid végül téged birtokolnak.” Ez a Fight Clubból származó mondat tökéletesen összefoglalja a rendetlenség és a költségek kapcsolatát.
Minél több cuccod van, annál több helyre van szükséged, és annál többet költesz rá.
A legrendetlenebb családok ezreket költenek arra, hogy kezeljék a káoszt! Mivel az ingatlan gyakran a családi költségvetés legdrágább tétele, hihetetlen, mennyi pénzt pazarolunk a felesleges tárgyak tárolására. Gyakran úgy érezzük, egy nagyobb ház, több szekrény vagy egy extra tárolóhely a megoldás. Pedig az esetek 95 százalékában kevesebbre van szükségünk.
4. A rendetlen otthon tisztítása többe kerül
Minél rendetlenebb egy tér, annál nehezebb és időigényesebb a takarítás.
A padlón szétszórt ruhák megnehezítik a porszívózást, a nagy szekrényekben több felesleges mosnivaló fér, a zsúfolt polcok gyorsan porosodnak, a rendetlen munkapultok pedig megnehezítik a főzést és a takarítást. A rendetlen otthon több tisztítást igényel. Több tisztítószerre van szükség, és ha takarítónőt alkalmazol, az csak még több pénzt visz el a költségvetésedből.
5. Lehetőségeket hagysz ki
A modern tudomány szerint a rendetlenség stresszt okoz. Azok, akik rendetlen otthonban élnek, fogékonyabbak a stresszre, és könnyebben küzdenek alváshiánnyal, depresszióval és mentális problémákkal. Persze a stressz bizonyos helyzetekben akár előnyökkel is járhat, de a rendetlenség okozta stressznek azonban nincs hasznos hozadéka.
6. Valószínűleg többet költesz nyaralásra
Egy rendetlen otthon nem csábít a pihenésre. Minél zsúfoltabb a lakás, annál inkább vágyunk arra, hogy elmeneküljünk a hétköznapok elől. Minél rendetlenebb a lakásod, annál nagyobb az esély, hogy előkapod a hitelkártyát, és a következő elérhető járatra jegyet foglalsz. Ha a hálószobád tele van rendetlenséggel, nagy a kísértés, hogy egy drága szállodai szobára költs. Egy kis rend a lakásban csökkentheti a költekezést és a hitelkártya-adósságot.