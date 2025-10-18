Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 18., szombat

Így fosztja ki a pénztárcádat a rendetlenség: 6 megdöbbentő ok, amire nem is gondoltál

Tóth Bori
2025.10.18.
Nincs elég motivációd a rendrakáshoz? Úgy gondolod, a kupi úgyis megvár? Akkor ez a cikk neked szól! A rendetlenségért ugyanis nagy árat fizethetsz.

A kupi nemcsak a mindennapjaidat nehezíti meg, hanem a kiadásaidat is növeli. Ismerd meg, hogy hogyan válhatnak a rendetlen szokások extra költségekké, és milyen apró lépéseket tehetsz a rendetlenség felszámolására.

A rendetlenség rejtett költségei.
Ismerd meg, hogyan teszi tönkre a pénzügyeidet a rendetlenség.
Forrás: Shutterstock - Voyagerix

Hogyan rabolja el a rendetlenség a pénzedet?

1. Időt pazarolsz az elveszett dolgok keresésére

Gondoltad volna, hogy az átlagember élete 6,5 hónapját, vagyis 5 000 órát tölti elveszett tárgyak keresésével? Az a sok futkosás a kulcsok, pénztárcák vagy fura helyeken hagyott mobilok után. Rengeteg elvesztegetett idő, amit szinte észre sem veszünk. Ha hajlamos vagy elveszíteni, majd morogva arccal keresgélni a dolgaidat, nos, azzal konkrétan hónapok telhetnek el. Gondolj bele, mit mindent csinálhatnál az időrabló keresgélések helyett! Ha az idő pénz, akkor a rendetlenség nem a barátod.

2. Pénzt pazarolsz az elveszett tárgyak pótlására

Mindenkinek fontos az, hogy pénzt spóroljon meg. Ha rendetlen vagy, könnyebben veszíted el a dolgaidat, és ez több időt és pénzt emészt fel. 

3. Többet kell fizetned a tárolóhelyért

„A tárgyaid végül téged birtokolnak.” Ez a Fight Clubból származó mondat tökéletesen összefoglalja a rendetlenség és a költségek kapcsolatát. 

Minél több cuccod van, annál több helyre van szükséged, és annál többet költesz rá.

A legrendetlenebb családok ezreket költenek arra, hogy kezeljék a káoszt! Mivel az ingatlan gyakran a családi költségvetés legdrágább tétele, hihetetlen, mennyi pénzt pazarolunk a felesleges tárgyak tárolására. Gyakran úgy érezzük, egy nagyobb ház, több szekrény vagy egy extra tárolóhely a megoldás. Pedig az esetek 95 százalékában kevesebbre van szükségünk. 

4. A rendetlen otthon tisztítása többe kerül

Minél rendetlenebb egy tér, annál nehezebb és időigényesebb a takarítás.

A padlón szétszórt ruhák megnehezítik a porszívózást, a nagy szekrényekben több felesleges mosnivaló fér, a zsúfolt polcok gyorsan porosodnak, a rendetlen munkapultok pedig megnehezítik a főzést és a takarítást. A rendetlen otthon több tisztítást igényel. Több tisztítószerre van szükség, és ha takarítónőt alkalmazol, az csak még több pénzt visz el a költségvetésedből.

5. Lehetőségeket hagysz ki

A modern tudomány szerint a rendetlenség stresszt okoz. Azok, akik rendetlen otthonban élnek, fogékonyabbak a stresszre, és könnyebben küzdenek alváshiánnyal, depresszióval és mentális problémákkal. Persze a stressz bizonyos helyzetekben akár előnyökkel is járhat, de a rendetlenség okozta stressznek azonban nincs hasznos hozadéka. 

6. Valószínűleg többet költesz nyaralásra

Egy rendetlen otthon nem csábít a pihenésre. Minél zsúfoltabb a lakás, annál inkább vágyunk arra, hogy elmeneküljünk a hétköznapok elől. Minél rendetlenebb a lakásod, annál nagyobb az esély, hogy előkapod a hitelkártyát, és a következő elérhető járatra jegyet foglalsz. Ha a hálószobád tele van rendetlenséggel, nagy a kísértés, hogy egy drága szállodai szobára költs. Egy kis rend a lakásban csökkentheti a költekezést és a hitelkártya-adósságot.

