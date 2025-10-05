A Z-generációnak már a lakberendezésről is megvan a véleménye: elbúcsúzhatunk a szőnyegektől

A Z-generációnak mindenről megvan a véleménye, és ezt szeretik hangoztatni is. Ezúttal a lakberendezés került górcső alá, és már nem tudjuk mit mondjunk. Valóban cikik lennének a számunkra megszokott dolgok, amelyeket hosszú évekig rendezgettünk, hogy otthonosabbá tegyük a lakásainkat? Most kiderül mire is gondolnak!

A Z-generáció mindenről kinyilvánítja a véleményét

A Z-generáció szerint ideje megválnunk ezektől a dolgoktól:

Minden egyszínű a házban

Pár évvel ezelőtt Kim Kardashian betekintést engedett az otthonába, ahol minden fehér volt és az internet népe egyből megőrült: divatba jöttek a fehér bútorok, falak és szőnyegek, amelyek a mai napig nagyon népszerűek. Most azonban úgy tűnik, hogy a legújabb generációnak elege lett ebből. Szerintük nagyon gáz, ha minden egysíkú egy házban, és arra bátorítják az embereket, hogy próbálják melegebb színekre cserélni a megszokott fehér-szürke-fekete triót, és akár minden fal viseljen más árnyalatot. Nem lenne ez egy kicsit túl sok?

Nem szeretik, ha minden fehér a lakásban

Csúsztatható ajtók

Biztosan mindenki találkozott már olyan ajtókkal, amik nem hagyományos módon nyílnak ki, hanem egy sínen kell elcsúsztatni őket. A fiatalok szerint ez addig szép, míg a kiindulási ponton van, mivel utána csak elrontja az összképet és praktikusnak sem találják. Azt kifogásolják a leginkább, hogy nem lehet őket rendesen bezárni és jobban kihallatszanak a zajok.

A csúsztatható ajtók szerintük már a múlté

Bársonykanapék

A Z-generáció egyszerűen kiakadt a bársonykanapékon, szerintük az erősen ocsmány kategóriába tartoznak, és azonnal le kell cserélni, ha jót akarunk magunknak. Persze, ha még mindig 2000-ben érezzük magunkat, akkor nyugodtan tartsuk meg, de amúgy irány vele a kukába. Szerintük kényelmetlenek, nehéz őket tisztítani, minden folt meglátszik rajtuk, de a legnagyobb kifogásuk ellene, hogy olcsónak tűnnek.

A bársonykanapéknak ideje búcsút mondani

Túl sok dekoráció

A színek letisztultságát is kifogásolták, ők arra törekszenek, hogy minél változatosabb árnyalatokban tündököljenek az otthonaink, de ha dekorációról van szó, akkor pont az ellenkezője a cél. Őszintén, ki érti ezt? Szerintük túl zsúfolt, ha minden helységben van valami dekor, és jobb lesz, ha leszokunk róla. Miért kell egyáltalán minden ünnepnél új dolgokat venni, hogy feldíszítsük vele a házat? Pénzkidobásnak és ízléstelennek tartják: minden legyen letisztult és ízlésesen kevés dekorációnk legyen.