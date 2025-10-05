Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A Z-generációnak már a lakberendezésről is megvan a véleménye: elbúcsúzhatunk a szőnyegektől

otthon Z generáció lakberendezés
Gyüre Bernadett
2025.10.05.
Nem számít menőnek, ha egységesek a színek az otthonodban? A Z-generációnak már a lakberendezésről is megvan a véleménye, amit ha akarnánk sem tudnánk megváltoztatni. Vajon mit tart cikinek ez a korosztály?

A Z-generációnak mindenről megvan a véleménye, és ezt szeretik hangoztatni is. Ezúttal a lakberendezés került górcső alá, és már nem tudjuk mit mondjunk. Valóban cikik lennének a számunkra megszokott dolgok, amelyeket hosszú évekig rendezgettünk, hogy otthonosabbá tegyük a lakásainkat? Most kiderül mire is gondolnak!

A Z-generáció mindenről kinyilvánítja a véleményét
A Z-generáció mindenről kinyilvánítja a véleményét
A Z-generáció szerint ideje megválnunk ezektől a dolgoktól:

Minden egyszínű a házban

Pár évvel ezelőtt Kim Kardashian betekintést engedett az otthonába, ahol minden fehér volt és az internet népe egyből megőrült: divatba jöttek a fehér bútorok, falak és szőnyegek, amelyek a mai napig nagyon népszerűek. Most azonban úgy tűnik, hogy a legújabb generációnak elege lett ebből. Szerintük nagyon gáz, ha minden egysíkú egy házban, és arra bátorítják az embereket, hogy próbálják melegebb színekre cserélni a megszokott fehér-szürke-fekete triót, és akár minden fal viseljen más árnyalatot. Nem lenne ez egy kicsit túl sok?

Interior of light living room with grey sofa, plants and shelf units
Nem szeretik, ha minden fehér a lakásban
Csúsztatható ajtók

Biztosan mindenki találkozott már olyan ajtókkal, amik nem hagyományos módon nyílnak ki, hanem egy sínen kell elcsúsztatni őket. A fiatalok szerint ez addig szép, míg a kiindulási ponton van, mivel utána csak elrontja az összképet és praktikusnak sem találják. Azt kifogásolják a leginkább, hogy nem lehet őket rendesen bezárni és jobban kihallatszanak a zajok.

Small gap between white wooden sliding door and wall with room on the background
A csúsztatható ajtók szerintük már a múlté
Bársonykanapék

A Z-generáció egyszerűen kiakadt a bársonykanapékon, szerintük az erősen ocsmány kategóriába tartoznak, és azonnal le kell cserélni, ha jót akarunk magunknak. Persze, ha még mindig 2000-ben érezzük magunkat, akkor nyugodtan tartsuk meg, de amúgy irány vele a kukába. Szerintük kényelmetlenek, nehéz őket tisztítani, minden folt meglátszik rajtuk, de  a legnagyobb kifogásuk ellene, hogy olcsónak tűnnek.

Pink velvet couch with decorative pillows standing in grey living room interior with vintage cupboard, fresh plants and molding on the wall
A bársonykanapéknak ideje búcsút mondani
Túl sok dekoráció

A színek letisztultságát is kifogásolták, ők arra törekszenek, hogy minél változatosabb árnyalatokban tündököljenek az otthonaink, de ha dekorációról van szó, akkor pont az ellenkezője a cél. Őszintén, ki érti ezt? Szerintük túl zsúfolt, ha minden helységben van valami dekor, és jobb lesz, ha leszokunk róla. Miért kell egyáltalán minden ünnepnél új dolgokat venni, hogy feldíszítsük vele a házat? Pénzkidobásnak és ízléstelennek tartják: minden legyen letisztult és ízlésesen kevés dekorációnk legyen.

Beautiful colorful shelves with different home related objects on wooden wall background
A Z-generáció szerint minél kevesebb dekoráció van, annál jobb
A szőnyeg már nem menő

Ugyan ki akarna szőnyeget porszívózni, ha annyival is megoldhatjuk, hogy egyszerűen nem teszünk belőle a házba egyet sem. Már azon is kiakadtak, ha a lakás szobáiban van egy-egy kárpit, szóval jobb, ha bele sem megyünk, hogy a padlószőnyegekről mit gondoltak. Szerintük sokkal egyszerűbb lenne, ha csak sima parketta vagy csempe lenne mindenhol, hiszen így esztétikusabb, és a takarítás is hamarabb abszolválható. Mi ezzel biztosan nem tudunk azonosulni.

Black and orange vacuum cleaner standing on fluffy carpet in the living room before or after the cleaning. Home, housekeeping concept.
Viszlát szőnyegek!
