A Z-generációnak már a lakberendezésről is megvan a véleménye: elbúcsúzhatunk a szőnyegektől

A Z-generációnak mindenről megvan a véleménye, és ezt szeretik hangoztatni is. Ezúttal a lakberendezés került górcső alá, és már nem tudjuk mit mondjunk. Valóban cikik lennének a számunkra megszokott dolgok, amelyeket hosszú évekig rendezgettünk, hogy otthonosabbá tegyük a lakásainkat? Most kiderül mire is gondolnak!
Pár évvel ezelőtt Kim Kardashian betekintést engedett az otthonába, ahol minden fehér volt és az internet népe egyből megőrült: divatba jöttek a fehér bútorok, falak és szőnyegek, amelyek a mai napig nagyon népszerűek. Most azonban úgy tűnik, hogy a legújabb generációnak elege lett ebből. Szerintük nagyon gáz, ha minden egysíkú egy házban, és arra bátorítják az embereket, hogy próbálják melegebb színekre cserélni a megszokott fehér-szürke-fekete triót, és akár minden fal viseljen más árnyalatot. Nem lenne ez egy kicsit túl sok?
Biztosan mindenki találkozott már olyan ajtókkal, amik nem hagyományos módon nyílnak ki, hanem egy sínen kell elcsúsztatni őket. A fiatalok szerint ez addig szép, míg a kiindulási ponton van, mivel utána csak elrontja az összképet és praktikusnak sem találják. Azt kifogásolják a leginkább, hogy nem lehet őket rendesen bezárni és jobban kihallatszanak a zajok.
A Z-generáció egyszerűen kiakadt a bársonykanapékon, szerintük az erősen ocsmány kategóriába tartoznak, és azonnal le kell cserélni, ha jót akarunk magunknak. Persze, ha még mindig 2000-ben érezzük magunkat, akkor nyugodtan tartsuk meg, de amúgy irány vele a kukába. Szerintük kényelmetlenek, nehéz őket tisztítani, minden folt meglátszik rajtuk, de a legnagyobb kifogásuk ellene, hogy olcsónak tűnnek.
A színek letisztultságát is kifogásolták, ők arra törekszenek, hogy minél változatosabb árnyalatokban tündököljenek az otthonaink, de ha dekorációról van szó, akkor pont az ellenkezője a cél. Őszintén, ki érti ezt? Szerintük túl zsúfolt, ha minden helységben van valami dekor, és jobb lesz, ha leszokunk róla. Miért kell egyáltalán minden ünnepnél új dolgokat venni, hogy feldíszítsük vele a házat? Pénzkidobásnak és ízléstelennek tartják: minden legyen letisztult és ízlésesen kevés dekorációnk legyen.
Ugyan ki akarna szőnyeget porszívózni, ha annyival is megoldhatjuk, hogy egyszerűen nem teszünk belőle a házba egyet sem. Már azon is kiakadtak, ha a lakás szobáiban van egy-egy kárpit, szóval jobb, ha bele sem megyünk, hogy a padlószőnyegekről mit gondoltak. Szerintük sokkal egyszerűbb lenne, ha csak sima parketta vagy csempe lenne mindenhol, hiszen így esztétikusabb, és a takarítás is hamarabb abszolválható. Mi ezzel biztosan nem tudunk azonosulni.
