7 rituálé, amikkel szerencsét hozhatsz az új otthonodba

Ha valaha beléptél egy helyre, és kényelmetlenül érezted magad anélkül, hogy tudtad volna, miért, vagy ha olyan térbe léptél, ahol azonnal béke vett körül, akkor már megtapasztaltad, milyen erőteljes lehet egy otthon energiája. De vajon te hogyan teremtheted meg a jó energiát az új otthonodban? Kövesd ezt a hét mágikus rituálét, amikkel könnyedén létrehozhatod a pozitív rezgéseket, hogy boldogság, szerencse és jólét kísérje minden napodat.

7 rituálé, amikkel a szerencse állandó lakótársad lesz majd.

Hogyan hozhatsz szerencsét az új otthonodba?

Biztosan te is érzed, hogy egy otthon jóval több, mint falak és tető. Ez egy élő tér, amelyet gondoskodással és energiával lehet táplálni. Ezekkel az ősi módszerekkel te is megvalósíthatod, hogy az életedet hangulatos, harmonikus és kiegyensúlyozott lakhelyen élhesd. A hogyan előtt első lépésként a mikor kérdését érdemes figyelembe venned, de mutatjuk is a szerencsehozó lépéseket.

Rituálék a jó szerencse megteremtéséhez egy új otthonban

1. Válaszd meg gondosan beköltözésed napját

Az élet számtalan területén fontos a stabil alapok megteremtése, és az új otthonoddal sincs ez másképp. Amikor már a kezedben tartod az új lakóhelyed kulcsait, nem érdemes kapkodni a beköltözéssel.

Lehet, hogy csak néhány napon múlik, hogy megalapozd a jó szerencsédet.

Egy asztrológus a bolygók állása alapján segíthet meghatározni a legkedvezőbb napokat a beköltözésre. Egy másik lehetőség, hogy a japán Rokuyo-naptár szerint választasz szerencsés napot. Bárhogyan is döntesz, ezzel a kezdő lépéssel beindíthatod a pozitív energia áramlását.