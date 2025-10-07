Manifesztáld a sikert! 3 mágikus rituálé telihold idejére

Telihold idején különösen intenzív energiák szabadulnak fel a kozmoszban, melyek rombolhatnak, de építhetnek is. Hogyha megtanulunk bánni velük, akkor különböző rituálék keretében a magunk javára fordíthatjuk őket. Összeszedtünk három mágikus Telihold-rituálét, melyek révén elérhetjük céljainkat.

Többféle rituálé segít manifesztálni a telihold energiáját.

Forrás: Shutterstock

Ezotéria és a telihold ereje

Mivel lezár egy adott holdciklust, az asztrológia tanításai szerint a telihold energiája hagyományosan régi dolgok lezárását támogatja, ám a gyakorlottabbak tudják, hogy az újat is segíthet bevonzani. Minden csillagjegy más-más erősséget vonz, nem mindegy, melyik állatövi jegyben kel fel.

A telihold 2025 októberében például a Kos jegyébe lép, vadászhold lesz, így első sorban a bátorság, függetlenség, vezetői készségek kerülnek terítékre.

Amikor telihold-rituálét végzünk, a hangsúly nem azon van, hogy mit, hanem, hogy hogyan fogalmazzuk meg: írjuk le vagy fogalmazzuk meg úgy, mintha már megtörtént volna. Arra pedig hoztunk három frappáns fehér mágiát, hogy mindezt az univerzumhoz is eljuttassuk.

3 telihold-rituálé, nem csak vadászhold idejére

Gyertyamágia

Írjuk fel a manifesztálni kívánt szándékot egy fecnire. Vegyünk elő egy gyertyát és kenjük be mézzel, olajjal, esetleg helyezzünk mellé mágikus gyógynövényeket. (Akár szimbólumokat is rávéshetünk.) Merengjünk el szándékunkon néhány percig. Olvassuk fel hangosan kívánságainkat. Gyújtsuk meg a gyertyát, majd töltsük fel a telihold energiájával úgy, hogy hagyjuk teljesen leégni. Égessük el a papírt is. Végül dobjuk ki a megmaradt viaszt.

Készítsünk saját telihold-szimbólumot

Írjuk fel egy papírra, amit el akarunkz érni, pl.: „Bátor, vezető személyiség vagyok, túlléptem gátlásaimon.” Húzzuk át az ismétlődő betűket: b á r tő sz ly gy k ú n Utána húzzuk át a magánhangzókat: b r t sz ly gy k n A megmaradt betűket helyezzük egymásra és formáljuk addig, míg a legkevésbé hasonlít szóra. Rajzoljunk köré egy kört – Kész az aktuális telihold szimbólumod. Tartsuk a telihold fényébe, mialatt olyan tevékenységet folytatunk, mely növeli energiánkat – Tánc, ugrálsá, futás, bármi jöhet! Amikor elértük energiánk zenitjét nézzünk rá a szigilre és képzeljük el, ahogy beleöntjük az energiát. Utána pihenjünk. Amikor végeztünk a szimbólum feltöltésél, rituális keretek között semmisítsük meg: ássuk-, égessük el, dobjuk ki vagy tépjük szét. Ettől kezdve hagyjuk, hogy a kozmosz tegye a dolgát.

Fürdőzzünk meg a telihold fényében