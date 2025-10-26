Sulis személyiségteszt: ezt árulja el rólad, hol ültél az órákon

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Shutterstock - Areipa.lt
Nagy Kata
2025.10.26.
Talán az ülőhelyed kiválasztása a tanteremben egy teljesen súlytalan, véletlenszerű eseménynek tűnik, valójában a döntésed sokkal többet elárul a személyiségedről, mint azt gondolnád.

Személyiségtesztünkből kiderül, hogy vajon a lázadók, az eminensek, vagy az exhibicionisták táborát erősíted. 

Vidám személyiségű diákok az iskolában
Személyiségtesztünk lerántja a leplet rólad!
Forrás: Shutterstock

Mutasd a helyed, megmondom ki vagy: iskolai személyiségteszt 

Legnagyobb bánatunkra már csak halovány emlékeink vannak arról, milyen is volt szeptember elsején belépni egy friss, érintetlen tanterembe, ahol bár az éveknek és a rutinnak hála pontosan tudtuk, mennyi trauma és nyitott szemmel alvás vár majd ránk, mégis izgatottan választottuk ki a kis trónunkat a legjobb fej padtársakkal.

Elvégre mindent ez határozott meg: hogy hogyan vélekedik rólunk a tanerő, hogy mennyire leszünk menő arcok az osztálytársak előtt, de még azt is, hogy mennyire könnyen tudunk majd puskázni a matek tz-n.

Ezek mind-mind fontos szempontok voltak, bezzeg az sosem jutott eszünkbe, hogy a választás hogyan árulkodik a személyiségünk legmélyebb bugyrairól – egészen mostanáig!

A hátsó padsor 

Az igazi lázadó arcok olyan lazán dobták le már a tanterem ajtajából a hátsó padsorba a (legtöbbször szakadt) hátizsákjukat, hogy csak pislogtunk és bár igyekeztünk felháborodást színlelni, titkon halálosan imponált a dolog. A szabadság fejedelemszékén mindent lehetett: megebédelni, kártyázni, vagy levelezni a kiszemelttel. Ha te is a hátsó fertályon foglaltál helyet, akkor kreatív, független és lázadó ember vagy, aki szereti a saját tempójában haladni és aki gyakran maga írja a szabályokat. Mindezek mellett igazi társasági pillangó lehetsz: szeretsz mókázni és nem bánod, ha minden figyelem rád irányul. 

A középső zóna

A középső padsorok oltalmában könnyű volt elbújni a tömegben: ideális hely volt arra, hogy ne tűnj annyira érdektelennek, mint amennyire valójában voltál, de arra is, hogy ne rögtön téged sorozzon meg a tanár a kínzó kérdéseivel. Ha te is a középmezőnyben foglaltál helyet, szinte biztos, hogy kiegyensúlyozott, nyugodt ember vagy, aki feltűnés nélkül irányítja a szálakat. Kiválóan tudsz csapatban dolgozni és jól lavírozol a szociális kapcsolatok útvesztőjében. 

A veszélyzóna 

Csak a legbátrabbak – és valljuk be, az igazi stréberek – merészkedtek odáig, hogy az első sorban foglaljanak helyet. Ezek a bátor, önfeláldozó harcosok nem riadtak vissza attól, hogy a tanárok személyes terébe lépjenek és farkasszemet nézzenek a gonosszal. Ezek a tanulók felnőttként is maximalisták és nem félnek a kezdeményezéstől. Imádják a kihívásokat, szervezettek és mindig motiváltak. Ha te is itt ültél, biztos, hogy imádod kezedbe venni az irányítást és nem várod, hogy a szádba repüljön a sült galamb. 

Az akna 

Tinikorunkban szívesebben oltottunk volna el az arcunkkal egy erdőtüzet, mintsem hogy a tanári asztallal szomszédos asztalhoz üljünk. Az első padsor egy mókavonat volt ehhez a helyhez képest, ahol még az a veszély is fennállt, hogy a tanári toll a te asztalodra gurul át. Az, aki erre a helyre vetemedett, bátor, szókimondó és rettenetesen magabiztos és felnőttként jó eséllyel valamilyen vezető vált belőle. Nem riad meg a reflektorfénytől és bátran vállalja önmagát, ami csendes csodálatot vált ki az emberekből. 

