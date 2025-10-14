Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 14., kedd Helén

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szülő

Utálod az iskolát? - Az AI szerint ilyen lesz a gyereknevelés 100 év múlva

Jövőbeli gyermek VR szemüveggel a fején tanul.
Shutterstock - FamVeld
szülő iskola AI tanulás jövő mesterséges intelligencia gyereknevelés gyerek
Kővári F. Luca
2025.10.14.
Gyakran töprengsz azon, hogy milyen lesz majd a jövő diákjainak? Hogyan élnek majd és mit kell majd megtanulniuk? Megmutatjuk, hogy a mostani AI szerint, milyen lesz a gyereknevelés 100 év múlva.

Most még nehéz lehet elképzelni, hogy 2125 körül hogyan fogják nevelni a gyermekeiket a jövő szülői. Egyáltalán szülők és tanárok gondoskodnak majd róluk? Milyen lesz a jövő iskolája? Az AI, vagyis a mesterséges intelligencia szerint radikálisan máshogy fog zajlani a gyereknevelés 100 év múlva. Az emberi érzelmek, a szeretet és a kapcsolatok ugyanannyira fontosak maradnak, viszont jöhetnek melléjük ma még szinte felfoghatatlan új technológiák és új társadalmi normák.

Új technológiák segítségével teljesen átalakul majd a gyereknevelés 2125-re.
Új technológiák segítségével teljesen átalakul majd a gyereknevelés 2125-re.
Forrás: Shutterstock

Ilyen lesz a gyereknevelés 100 év múlva az AI szerint

A mai mesterséges intelligenciának több kreatív és gondolatébresztő példája is van arra, hogyan változhat meg a gyereknevelés 100 év múlva. Nem csak technológia újításokra kell gondolni, mivel megváltozhat a társadalom, a pszichológia és az életmód is. Lássuk, hogyan nevelkednek majd a gyerekek 2125-ben a mostani „jóslatok” alapján.

  • AI-szülők

A jövő szülői valószínűleg AI-alapú asszisztensek segítségével nevelik majd a csemetéiket. Ez azért lehet formabontó, mert segíthet a szülőknek, hogy személyre szabott legyen a tanulás már akár kisbabakortól kezdve. Az AI-szülők hangulatfigyelő rendszereket használhatnak, amik figyelmeztethetik a szülőket, például, hogy: „most a gyerek stresszes, próbálj hangnemet váltani.” További funkciói lehetnek az AI szülőknek, hogy alvásfigyeléssel és sírásfordítással lesznek ellátva. Sőt, beprogramozott hangok segítségével, képes lesz arra is, hogy a nagyi hangján tud majd mesét olvasni elalvás előtt.

  • Genetikailag megtervezett gyerekek

A mostani AI szerint az sem kizárt, hogy 2125-re már úgy tervezhetik meg a gyermekeiket a szülők, mint a Sims nevű játékban. A „dizájnerbébi” technológia során kiválasztható lesz majd, hogy mennyire legyen intelligens a csemete, miben legyen jó, milyen külső jegyei (szemszín, hajszín stb.) legyenek. Választható lehet majd, hogy milyen személyisége legyen a gyermeknek, pszichológiai profil alapján: Például: extrovertált, nyitott, kreatív. 

Ez a technika rengeteg kérdést vet fel, kezdve azzal, hogy hova tűnne az egyediség, a különböző személyiségek, ha mindenki ugyanolyan szuperzseni, nyitott gyereket akarna?

  • Memóriafejlesztés biochippel

A jövő gyermekeinek nem kell majd azon aggódniuk, hogy valamit elfelejtenek. Már csecsemőkoruktól hordhatnak tanulás-támogató agyi implantátumokat − biochippeket − amik segíthetnek a nyelvtanulásban és az emlékezetben.

  • Vége az iskolának, kezdődik az élménytanulás

A jövő gyermekeinek, a mai AI jóslások alapján nem kell majd iskolába mennie reggelente. Helyette holografikus tanulókörnyezetekben sajátíthatnák el a tananyagot. Például: a Mars felszínén tanulhatják a fizikát, vagy a földrajzot. Komplex szimulációkban építhetnek városokat, vagy tanulhatnak tengerekről anélkül, hogy valóban ott kellene lenniük. Tanárokra sem lesz szükség, hiszen az AI-tanárok kiválóan alkalmazkodnak majd a gyerekek tanulási stílusához, így képesek lesznek személyre szabottan nevelni őket. 

Attól sem kell félniük majd 2125-ben a diákoknak, hogy rossz jegyet visznek haza, mivel nem lesznek jegyek, csak készségmérések, ráadásul a tanulók maguk választhatják ki, hogy milyen tantárgyakat szeretnének tanulni.

Szimulációk, hangulatérzékelő ruha és memóriabővítő biochippek? - Így nőhetnek fel majd a jövő gyerekei.
Szimulációk, hangulatérzékelő ruha és memóriabővítő biochippek? - Így nőhetnek fel majd a jövő gyerekei.
Forrás: Shutterstock
  • Multikulturális, vagy akár bolygóközi nevelés

Az AI szerint nem lesznek népek, hanem mindenki bolygópolgár lesz, akik több nyelven (még digitális kódnyelven is) beszélnek majd és napi kapcsolatban lehetnek a világ másik végén (akár másik bolygón) lévő barátaikkal. 

Ezt úgy képzeljük el, hogy az ovisok VR-sisakkal a fejükön, virtuális térben homokozhatnak egy kínai, egy török, és egy amerikai kisgyerekkel közösen.

  • Központban az érzelmi intelligencia

A jövőben felszámolják az autoriter, szigorú nevelési stílust és az érzelmi intelligencia oktatására helyezik majd a hangsúlyt. Mesterséges intelligencia segít majd ezen a téren is, például stresszkezelési technológiákkal: fejre húzható hangulatjavító eszközökkel és virtuális terapeutákkal. 

A bántalmazásnak is vége szakad, mert az AI-asszisztensek azonnal üzennek a gyámhatóságnak még a szóbeli agresszió elkövetésekor is.  

  • Ruhák, amik érzékelik a hangulatot?

2125-re az sem elképzelhetetlen, hogy a szülők azonnal látják majd, hogy éppen mit érez a gyerekük egy hangulatérzékelő ruhával. Érzelemtérkép segítségével a szülők monitorozhatják majd, hogy gyermekük, hogyan érezte magát napközben.

Ezekből a példákból azt láthatjuk, hogy a klasszikus iskolának és házi feladatnak lassan vége. És hogy minek lesz még vége a jövőben? 

Az iskolai bullying sem fogja többé egy kisgyerek életét sem megkeseríteni, mivel az is monitorozva lesz az AI segítségével. Hogy mik valósulnak majd meg ezekből a most elképzelt technológiai fejlesztésekből? Az a jövőben kiderül!

Az AI sokkoló jóslata: így fognak kinézni az influenszerek 2050-ben - Megdöbbentő fotó

A digitális tartalomgyártók többek között elbűvölő megjelenésükről ismertek. A szépség azonban múlandó, melyre kiváló bizonyíték az AI sokkoló képe arról, hogy fog kinézni egy influenszer 2050-ben.

Ilyen a tökéletes 21. századi anya az AI szerint

Az AI szerint egészen más szempontok számítanak ma, mint régen. Nagy eséllyel meglepődsz, ha megtudod, mi fér bele az anyaság definíciójába.

Az AI szerint ez az 5 tulajdonság kulcsfontosságú a sikerhez 2025-ben! Benned megvannak?

Érdekel, hogy hogyan haladhatnál jobban az életedben? Az AI szerint ez az öt dolog a kulcsa annak, hogy sikeres legyél!


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu