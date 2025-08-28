Csak semmi stréberség! – Így leszel már az első naptól a tanárok kedvence az iskolában

Már alig vártad az új sulit vagy egyetemet, de szükséged lenne egy csokornyi jó tanácsra, hogy miként tudod belopni magadat a tanáraid szívébe? Ne is keress tovább! Hadd mondjuk néhány nagytesós tanácsot, amik segíthetnek abban, hogy a tanár kedvence lehess anélkül, hogy az egész iskola azonnal strébernek nyilvánítana.

Mutatjuk az iskolai trükköket, hogy az első naptól kezdve te legyél a tanár kedvence.

Forrás: E+

Iskolai tippek, hogy te legyél a tanár kedvence, de senki ne nevezhessen strébernek!

Most biztos nagyon izgulsz és lehet már a ruháidat is előre kikészítetted, amikben tarolni szeretnél szeptember első napjaiban. Mutatunk néhány könnyedén alkalmazható kis praktikát, amik megkönnyítik majd, hogy kedveljenek az oktatóid.

Az első benyomás rendkívül fontos, olyannyira, hogy képes meghatározni a későbbi éveidet is, így próbáld meg betartani ezeket az apró trükköket és nem lesz gond az első napodon.

Ne feledd, amellett, hogy az oktatóid imádni fognak, neked is hasznos az, ha ezeket a jó tanácsokat betartod, mert több információt tudhatsz meg, esetleg több élményben lesz részed, úgyhogy számos előnye miatt mindenképp érdemes ezeket kipróbálnod. Lássuk a „nagy öregek" tanácsait!

Legyél pontos!

Ugye ezt meg sem kell említenünk, hogy a jó első benyomáshoz elengedhetetlen, hogy megtiszteld tanárodat annyira, azzal hogy időben érkezel.

Ha kell írj listát, készíts ki mindent előre, hogy az első nap tuti ne késs el. Ugyanez vonatkozik az év további részére is: vagyis ne csússz a határidős feladatokkal!

Legyél lelkes!

Az érdeklődő diákokat minden tanár szereti. Kicsi utánajárással megtudhatod, hogy ki tartja az órát és miről, és ha valamennyire felkészülsz, akkor izgalmas, építő kérdéseket tudsz feltenni. Hozz be új aspektusokat, témákat, amikről úgy érzed érdemes lenne beszélni és kapcsolódik az adott tárgyhoz.

Két fontos tipp: Ha valójában nem érdekel annyira az anyag, akkor inkább ne erőltesd a beszédet, mert az végtelenül kellemetlen lehet, ha nem belőled jön a lelkesedés, hanem csak a tanár vagy a jó jegy miatt csinálod. Figyelj arra is, hogy ne tegyél fel túl sok kérdést se, mert az akadályozhatja, zavarhatja az óraadódat, hiszen neki is van egy felépített tanterve.

Figyelj oda órán!

Azt hiszed, hogy könnyű ezt betartani, pedig az első napodon rengeteg új inger és társaság vesz majd körül. Igyekezd a barátkozást a szünetekben lebonyolítani, az órán pedig kövesd, hogy miről beszél a tanárod, mert minden fontos dologról aznap lesz szó. Ha lemaradsz, szaladgálhatsz összegyűjteni azt a rengeteg információt, amik miatt hátrányba kerülsz.

Hallgass aktívan, jegyzetelj és ha kérdeznek tőled valamit, akkor a lehető legválasztékosabban és illemtudóbban válaszolj!

Legyél tisztelettudó!

Ha nem is tudsz előre felkészülni az anyagból az első héten, vagy nincs időd még a házira sem, legalább a pozitív benyomást próbáld meg fenntartani. Ha udvariasan és őszintén elmondod, hogy lemaradtál, vagy nem sikerült minden szabályt betartani, azzal csak azt fogja látni az oktatód, hogy igyekszel és becsületes vagy. Bárki hibázhat, főleg az első héten, csak az a lényeg, hogy a kölcsönös jó viszony ne vesszen el és megváltoztathasd a képet magadról, hogy te igenis szorgalmas vagy, csak nem sikerül mindig minden elsőre.

Segíts másoknak!

Óriási szociális piros pont, ha a tanár azt látja, hogy segítesz egy társadnak. Ebből azt látja, hogy egy gondoskodó, támogató személyiség vagy, aki ráadásul még figyelt is annyira az óráján, hogy képes legyen tanítani másokat, mert megtanulta és érti a leadott anyagot.

Vállalj plusz feladatokat!

Most azt gondolhatod, hogy persze, még mit nem, bőven elég neked, hogy be kell járni az órákra, (esetleg még különórákra is el kell menned). Viszont egy kis önkénteskedéssel nagyon megkönnyítheted a tanárod és osztálytársaid/szaktársaid életét. Neked egy pici plusz munka, viszont ők „örökre az adósaid lesznek”, persze jó értelemben.

Egy kis szervezés és plusz munka még az élményszerzésben, közösségépítésben is a javadra válhat a későbbiekben.

Maradj önmagad!

Talán az egyik legfontosabb tanács, hogy vállald önmagadat. A tanárok értékelni fogják, hogy egyedi és őszinte vagy, akinek van saját véleménye. Ettől leszel te egy különleges személy a teremben, ne próbálj meg csak azért változni, hogy valakinek megfelelj. Természetesen tiszteld a többieket és úgy próbálj meg egyedi maradni, hogy ezzel nem bántod meg tanáraidat sem a diáktársaidat.

Maradj nyugodt konfliktushelyzetekben!

Természetes, hogy akadhatnak nézeteltérések közted és a tanáraid vagy a hallgató társaid közt. Viszont az nem mindegy, hogy egy ilyen helyzetben, hogyan lépsz fel. Ne legyél hisztis vagy agresszív, hanem próbálj meg higgadtan, asszertíven kommunikálni és képviselni az álláspontodat.