Te mit iszol péntek esténként? — Sokat elárul rólad az italválasztásod

Péntek este van, végre magad mögött hagytad a munkahelyi stresszt, csak egy dolog jár a fejedben: ideje kikapcsolódni. Lehet, hogy otthon kuckózol be egy puha takaróval vagy épp a legjobb barátnőiddel készülsz egy menő bárba, akárhogy is, a kezedben ott egy ital, amit szinte ösztönösen választasz. Talán nem is gondoltál még rá, de az, hogy mit iszol péntek esténként, rengeteget elárul rólad. Az italod nemcsak az ízlésedről mesél, hanem a személyiségedről is. Egy pohár ital mögött néha egy egész történet rejtőzik, és most te is megtudhatod, mit árul el rólad a választásod.
Borozós lélek: kifinomult és érzékeny vagy, ha ezt iszod péntek este
Ha te az a típus vagy, aki szívesen tölt magának egy pohár bort péntek este, legyen az fehér, rozé vagy vörös, akkor valószínűleg szereted az eleganciát, a nyugalmat és a mély beszélgetéseket. Egy borozós este neked nem feltétlenül a bulizásról szól, inkább arról, hogy lecsendesedj, kicsit befelé figyelj, vagy igazi minőségi időt tölts egy jó társaságban. A borválasztásod pedig árulkodik arról is, hogy odafigyelsz a részletekre, értékeled a finom ízeket és a hangulatot. Te nem csak iszol, te élvezed az italt. Az élet más területein is jellemző rád, hogy keresed az egyensúlyt és szeretsz kontroll alatt tartani dolgokat, de közben van benned egy mély érzelmi világ, amit nem mutatsz meg akárkinek.
Koktélkirálynő vagy? Kreatív és társasági lényről árulkodik
Ha a kedvenc italod egy színes, gyümölcsös koktél, akkor biztosan nem szeretsz unatkozni. Imádod a pezsgést, a társaságot és mindig van egy jó sztorid. A koktélok világa pont olyan, mint te: változatos, színes és izgalmas. Szeretsz új dolgokat kipróbálni, nyitott vagy az újdonságokra, és nem félsz kilógni a sorból. A kreativitásod határtalan, legyen szó öltözködésről, lakberendezésről vagy akár arról, hogyan szervezel meg egy last minute utazást. Egy kis spontaneitás mindig jól áll neked. Az is jellemző rád, hogy könnyen teremtesz kapcsolatokat, hamar megtalálod a közös hangot másokkal, és nem riadsz vissza attól, ha egy helyzet kihívást jelent.
Sörös csaj: a laza és földhözragadt személyiségtípus
Ha inkább egy hideg sört választasz péntek este, akkor valószínűleg te vagy az a típus, aki nem csinál túl nagy felhajtást semmiből. Praktikus, őszinte és barátságos vagy. Szereted az egyszerű, de jó dolgokat az életben, és nem nagyon vagy az a túlgondolós fajta. Egy sör mellett lazán el tudsz csevegni bárkivel, és nem kell, hogy minden tökéletes legyen körülötted, csak az számít, hogy jól érezd magad. A barátaid szeretnek azért, mert hiteles vagy, nem játszod meg magad, és mindig tudják, hogy mire számíthatnak tőled. Néha talán kicsit makacs vagy, de mindig őszinte és megbízható.
Gintonik-elegancia: magabiztos és tudatos nő
A gin-tonic nem csak egy ital, hanem egy életérzés. Ha ezt választod péntek este, akkor valószínűleg nagyon is tudod, mit akarsz. Stílusos vagy, odafigyelsz magadra és nem félsz kiállni a véleményed mellett. Egy gin-tonik a kézben olyan, mintha azt üzennéd a világnak, hogy én tudom, ki vagyok, és nem kérek engedélyt rá, hogy meg is mutassam. A hétköznapokban is célorientált vagy, de nem görcsösen, hanem kifinomultan. Fontos számodra az önállóság, és nem jellemző rád, hogy vakon követnél másokat. Az is lehet, hogy van egy kis kontrollmánia benned, de ezt olyan stílusosan csinálod, hogy szinte fel sem tűnik másoknak.
Pezsgő és prosecco: az ünneplés bajnoka
Ha te az a típus vagy, aki még péntek este is pezsgőt tölt, akkor minden alkalmat képes vagy ünneppé varázsolni. Te nem vársz szülinapra vagy különleges eseményre, mert szerinted minden nap megérdemel egy kis csillogást. Imádod az életet, és azt is, ha körülötted minden ragyog. A pezsgőválasztásod azt is mutatja, hogy szeretsz a jelenben élni, és nem foglalkozol túl sokat azzal, hogy mit gondolnak mások. Szerintedgy kis flanc sosem árt, és az élethez való hozzáállásod nagyon is inspiráló. Könnyed vagy, mégis céltudatos, és van benned valami természetes báj, amit nem lehet tanulni.
Semmi alkohol, csak limonádé? Ez is jelent valamit
És mi van akkor, ha te nem is iszol alkoholt péntek este? Ez is sokat elmond rólad. Valószínűleg tudod, mi esik jól a testednek és lelkednek, és nem vagy hajlandó csak azért inni, mert mások is azt teszik. Tudatos vagy, és fontos neked az egyensúly. Nem ítélsz el másokat, de neked a saját határaid a legfontosabbak, és ez hatalmas erő. Egy frissítő limonádé vagy egy kis gyömbéres ital a kezedben pont olyan, mint te magad: tiszta, frissítő, őszinte.