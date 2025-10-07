Nem tartott sokáig: újra együtt a frissen elvált Ben Affleck és Jennifer Lopez - Videó!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Nem mindennapi hírek érkeztek a tengerentúlról: Újra együtt a Bennifer csapat. Ben Affleck és Jennifer Lopez fél évvel ezelőtt hitelesítette a válását, most mégis közösen jelentek meg a vörös szőnyegen.

Mindenki tegye a szívére a kezét: mindig öröm azt látni, ha a Bennifer csapat tagjai újra együtt lógnak. Ben Affleck és Jennifer Lopez már legalább két évtizede játssza ezt a se veled, se nélküled kapcsolatot, de úgy tűnik, hogy most már nem is tervezik elhagyni egymás életét. Most éppen New Yorkban mutatkoztak együtt a vörös szőnyegen, ahol még egy bensőséges arcpuszi is elcsattant köztük.

Bensőséges arcra puszi csattant a korábbi álompár tagjai között New Yorkban: Ben Affleck nem foglalkozott a fotósok hadával
Ben Affleck szinte minden exével jó viszonyt ápol

Az szinte szót sem érdemel, hogy Ben Affleck és az első felesége Jennifer Garner a gyerekek miatt a mai napig jó viszonyt ápol, de most kiderült, hogy az Oscar-díjas színész-rendező Jennifer Lopezzel is jóban maradt a válása után. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Benjamin Géza Affleck a legújabb filmje A pókasszony csókja című alkotás premierjére az exfeleségével Jennifer Lopezzel látogatott ki. 

Még soha nem beszélt ennyire nyíltan a válásáról Jennifer Lopez

A színésznő szokatlanul közlékeny volt a válásával kapcsolatban. Jennifer Lopez a CBS News Sunday Morning című műsorában beszélt arról, hogyan változtatta meg életét a Ben Affleckkel történő szakítása.

