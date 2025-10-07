Nem tartott sokáig: újra együtt a frissen elvált Ben Affleck és Jennifer Lopez - Videó!

Mindenki tegye a szívére a kezét: mindig öröm azt látni, ha a Bennifer csapat tagjai újra együtt lógnak. Ben Affleck és Jennifer Lopez már legalább két évtizede játssza ezt a se veled, se nélküled kapcsolatot, de úgy tűnik, hogy most már nem is tervezik elhagyni egymás életét. Most éppen New Yorkban mutatkoztak együtt a vörös szőnyegen, ahol még egy bensőséges arcpuszi is elcsattant köztük.
Az szinte szót sem érdemel, hogy Ben Affleck és az első felesége Jennifer Garner a gyerekek miatt a mai napig jó viszonyt ápol, de most kiderült, hogy az Oscar-díjas színész-rendező Jennifer Lopezzel is jóban maradt a válása után. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Benjamin Géza Affleck a legújabb filmje A pókasszony csókja című alkotás premierjére az exfeleségével Jennifer Lopezzel látogatott ki.
Ha kíváncsiak vagytok, hogy mi van most közöttük, akkor nézzétek meg a témában készített TikTok-videónkat:
