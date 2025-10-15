7 felesleges retró kacat, amelyeknek örök hűséget fogadtak az X generációsok

Hiába van teli a lakás, és már nem fér el sehova, semmi új, vannak tárgyak, amelyektől képtelenek megválni az X generáció szülöttei. Az 1965 és 1980 között születettek gyakran megtartják a már feleslegessé vált dolgokat is, hiszen ezáltal bármikor visszarepülhetnek a múltba, a boldog gyerekkorukba. Lássuk a listát, mik azok az időtálló, megbízhatónak titulált eszközök, amelyeknek örök hűséget fogadtak az X generációsok.

Az X generáció szülötteinek kincs volt a bakelit

Forrás: Shutterstock

7 retró tárgy, amihez makacsul ragaszkodnak az X generáció tagjai

Összeállításunkból kiderül, hogy melyek azok a használati tárgyak, amiket lehet 30 éve nem vett elő a tulajdonosa és csak porosodik valahol a ház egyik pontján, de akkor is tilos kidobni.

Olyan emlékőrző kis tárgyakról beszélünk, amiknek már csak a jelenléte is boldogságot okoz, mert egy jó emlékhez, egy nosztalgikus pillanathoz kötődik. Ezek azok a dolgok, amikről senki nem tudja, hogy mire lesznek még jók, de kizárt, hogy a lomtalanításkor az utcára kerüljenek.

Lássuk a tárgyakat, amikhez a mai napig kötődik az X generáció!

Floppyk

Ezek azok, amik biztonságosan őrzik a rég elfelejtett emlékeidet. Valószínűleg már komoly tanakodás árán sem jönne rá senki, hogy hogyan lehet kinyerni belőle az információkat, és leolvasni az adatokat, de nem is számít. A lényeg, hogy egy teljes korszakodat őrizzék továbbra is. Régi ruhák

Kicsit molyrágta, kicsit szakadt, már rég nem jó rád, de még jó lesz valamire. Pár évente előveszed, elcsodálkozol, hogy „jé, még megvan”. Nosztalgiázol egy sort, hogy mikor volt rajtad utoljára és eszedbe jut számtalan fiatalkori emlék, majd szépen visszasüllyeszted a tárolók mélyére, hogy néhány év múlva megtedd ugyanezt. Ragaszkodásod határtalan, hiszen te még tudod, hogy milyen nehéz volt akkor farmernadrágot szerezni. Bakelitek

Bár már te sem használod a lemezlejátszódat, hanem inkább hallgatsz valamit a Spotify kínálatából, mégis megtartottad ezeket a kincseket. Egyfajta befektetésként tekintesz rájuk és azért őrzöd, mert szerinted sokat érnek, pedig valójában alig találnál már olyat, aki megvenné tőled... ha ugye el akarnád adni. Csakhogy egyáltalán nem tervezel megválni tőlük, díszítsék csak továbbra is a kis asztalt. CD és DVD

Már évek óta tarolnak a streamingcsatornák, ahol szinte bármilyen film és sorozat elérhető, de a X generációsok polcai roskadoznak a CD-k és DVD-k alatt. Már régen elkeveredett a lejátszó, az autókból is kiszerelték a technikát, amivel lejátszható, mégis kincsnek számítanak ezek a „kézzel fogható”, feliratozott mozifilmek. Régi játékkonzolok

Nintendo, Sega, Game Boy és még sorolhatnánk. Az első gamerek, akik rajongtak a videójátékokért az X generációsok voltak, ezért nem véletlen, hogy húsz-harminc éve vigyáznak legféltettebb drágaságaikra. Papír térképek

Az X generációsok fel vannak készülve, hogy bármikor, bármi bekövetkezhet és ezen az alapon szükségük lesz egy térképre, hiszen a GPS nem elég. Bár már simán elnavigál egy telefon is az úti célodhoz, mi van akkor, ha nincsen térerőd, vagy lemerülnek az eszközeid. Egy 20 évvel ezelőtti térkép, ami nagy eséllyel teljesen mást mutat már az átépítések miatt, pont megmenthetnek az ilyen váratlan helyzetekben. Nem bízod a véletlenre, nálad mindig van a kocsi lehajtós fiókjában (vagy begyűrve az ülés alá) egy papír alapú térkép is. Biztos, ami biztos. Régi kamerák

Kincset érő régi filmes gépek sorakoznak a polcaidon, mert elraktad, azzal a felkiáltással, hogy „majd a gyerekeknek jó lesz”. Évek óta nem nyúltál hozzá, már filmet se tudnál hozzájuk szerezni, de őrizgeted, hogy továbbadhasd a gyűjteményedet.