Kisebb vagyon lehet a padlásodon: ezek az elektromos retró kincsek most sokat érnek

Napjaink retró hóbortja miatt nem csupán régi farmernadrágok, bakelitlemezek, illetve bútorok érnek vagyonokat. Régi elektromos kütyük, ősi telefonok igen keresettek gyűjtői körökben, amikért nagy pénzeket hajlandók kifizetni. Mutatjuk, mely padláson porosodó elektronikai eszközért kapsz sokat!

Padlásunkon olyan retró elektromos kütyük lehetnek, melyekért szép összegeket fizetnek a gyűjtők.

Forrás: Shutterstock

Miért ilyen népszerűek a retró tárgyak az utóbbi években?

A divat folyamatos körforgásban van, a hozzáértők szerint 20 évente zárul körbe egy ciklus, melynek épp most jött el az ideje. Félelmetes belegondolni, hogy ma már a kétezres évek kütyüi, tárgyai is keresettek, elég csak arra gondolni, hogy már az összecsukható telefonok is a múzeumi tárgyak között vannak.

A régi tárgyak, kütyük valami fajta állandósságot, a boldog békeidőket szimbolizálják egy bizonytalan világban.

Retró kütyük, amik kincset érnek

Sokan hajlamosak régi elektromos eszközeiket mezei elektronikai hulladéknak tekinteni, pedig egynéhány darabjukért százezreket is megadnak a gyűjtők. Lássuk, miket érdemes megőrizni!

1. Tégla telefon, retro mobilok

Hihetetlen, de egy első generációs iPhone bontatlan csomagolásban akár 140.000 Ft-ot is megérhet egy gyűjtő számára, hisz ritkaságnak számít. Ha szortírozáskor véletlenül egy Motorola MicroTAC 9800X tégla teste kerül elő, ne a kidobandó halomra menjen, ugyanis 320 000 forintot is hajlandók lehetnek kifizetni érte. Retro Samsung i607 Blackjack akár 150.000 Ft-ért is gazdát cserélhet.

Mégis egy ősidőkből megmarat tégla telefon, a Motorola Dynatac 8000X a csúcstartó, ugyanis nemrégiben 850 000 Ft-ot fizettek egy ritka példányáért.

A Motorola DynaTAC 8000X tégla telefon rekordáron lelet gazára.

Forrás: Shutterstock

2. Régi zenelejátszók

Nem csupán telefonok, de régi lemezjátszók, walkmanek is kincset érnek a műgyűjtőknek: a 2006-os Sony MiniDisc MZ-RH1 160.000 forintot is megér, a Sony Discman D-50-ért pedig 130 000 Ft-ot kaphatunk. Meglepő, hogy az 1984-ben piacra dobott, első hordozható CD-lejátszóért is ugyanennyit adnak.

Egy Sony Walkman TPS-L2 walkman ma már igazi kincs

Forrás: Wikipedia

Mégis, az 1979-ben kiadott Sony Walkman TPS-L2 a legértékesebb retró zenekütyü, ugyanis ezért akár 350 000 ft-ot is kifizetnek.

3. Értékes régi játékkonzolok

Gyűjtők között a szórakoztató elektronikai eszközök is kapósak. Anno a NEC nevű márka próbálta elvenni a Game Boy babérjait a kézi konzolok piacán, igen gyér sikerrel. Ami egykor éréktelen kacat volt, ma már igazi kuriózum, hisz 220 000 Ft-ot is kifizethetnek érte. Az IBM PCjr valamivel szerényebb, 95.000 Ft-ért adható el.