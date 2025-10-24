A brit királyi család legpiszkosabb botránya: egy prostituált megzsarolta és kiforgatta vagyonából a herceget

András herceg botrányai révén igen kellemetlen rivaldafény vetül a brit királyi családra. Úgy tűnik, hogy valamiféle átok ül a nemesi címen, ugyanis már két évszázaddal korábban is élt egy yorki herceg, akinek frivol magánélete bemocskolta a brit monarchia amúgy sem makulátlan hírnevét. Frigyes yorki herceget egy ízben egy kurtizán zsarolta meg. De vajon hogy került ilyen szituációba?

Forrás: Getty Images

Nőfaló hercegek, avagy III. György fiainak frivol magánélete

Sarolta királyné és III. György 15 gyerek szülei voltak, ám csemetéik nem ütöttek királyi szüleikre, nem siettek megházasodni, emiatt a gyermekáldás is elkerülte a brit királyi udvart. Lányaik csak negyvenes éveikben mentek férjhez, fiaik pedig feleség helyett szeretők és kurtizánok karjaiban kerestek vigaszt.

Nem volt ez másképp Frigyes herceggel sem, aki feleségétől, Sarolta porosz hercegnőtől nem sokkal házasságkötésük után különvált.

Amilyen kiváló katona volt – hisz többek között az ő volt a Napóleoni háborúkban a hadsereg főparancsnoka –, olyan szerencsétlen volt a nőkkel. Ennek ékes példája volt, amikor szeretője, Mary Anne Clarke miatt le kellett mondania rangjáról, hogy aztán a nő később jól meg is zsarolja.

Ki volt Mary Ann Clarke, a yorki herceg szeretője?

Egy szerény kereskedő lányaként látta meg a borongós brit napvilágot Mary Ann Clarke, aki 16 évesen egy kőműves felesége lett. A házasság sikeres volt, négy gyerekük született, ám a férj egy idő után elszegényedett, így az asszony egyetlen szóba jöhető bevételi forráshoz nyúlt: kurtizánnak állt.

Pár év leforgása alatt olyan magasra bedolgozta magát a szakmába, hogy Frigyes yorki herceg szeme is megakadt rajta, szeretőjévé fogadta a nőt.

A yorki herceg egy patinás londoni városrészen szállásolta el szeretőjét, ám egy brit királyi családtag ágyasának lenni sem volt fenékig tejfel, ugyanis a herceg szerény jövedelméből nem tudta fenntartani fényűző életüket. Annak érdekében, hogy mégis királyi életszínvonalon élhessenek, Frigyes yorki herceg jóváhagyásával a szeretője katonai megbízatásokat és rangokat adott el jó pénzért.