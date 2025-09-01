Hollywoodi loknik? Szó sem lehet róla! Így korlátozza a brit udvar Katalin frizuráját

Katalin hercegné nemcsak elegáns ruhatárával, hanem makulátlan frizurájával is rendre leveszi lábáról a világot. De a látszat csal! A királyi család tagjaként, hajviselete mögött kőkemény szabályok húzódnak meg. A „királyi frizuraprotokoll” nem enged semmi túlzást: se neonszínt, se punktarajt, se vörös szőnyeghez illő, túlzottan fényes hollywoodi loknikat. Az aranyszabály? Tiszta, természetes haj, elegáns frizura, mindig úgy, mintha a brit monarchia szigorúan felügyelő szeme előtt állna.
A hétköznapi királyi frizura sokszor egy klasszikus „Chelsea blow-out”: lágy, természetes hullámok, amelyek nem ordítanak fodrászszalonról, de pont eléggé kifinomultak ahhoz, hogy egy királyi protokollal átitatott kávézásra is megfeleljenek. Az udvari frizuraszabályok szerint, a természetes hajszín megtartása „erősen ajánlott” – vagyis a hercegné nem dobhatja be hirtelen a platinaszőke „summer hair” kártyát, bármennyire is csábító lenne.
És hogy mennyit vágathat a hajából Katalin hercegné? Csak épp annyit, hogy a hajhossz továbbra is elférjen egy elegáns kontyban, amelyhez jól passzol egy tiara vagy kalap. Az angol udvari hajviselet szabályai tehát inkább a praktikumról szólnak.
Minden frizurának kompatibilisnek kell lennie a hivatalos kiegészítőkkel.
Nem véletlen, hogy a sajtó minden apró változtatást felnagyít. Egy új árnyalat? Rövidebb hossz? Azonnal megkezdődnek a spekulációk a királyi hajfestési szabályok lazulásáról. A szakértők szerint azonban a finom színváltoztatások, mint Katalin legutóbbi szőkésebb hajtónusa, inkább frissítő trükkök, mint lázadások a protokoll ellen. A hajtrendek a brit királyi udvarban tehát léteznek, csak nagyon finoman, szinte észrevétlenül.
És ne feledjük a királyi eseményeket! A hajviselet királyi eseményekre szinte mindig konty vagy egy félig feltűzött frizura, tehát olyan viseletek, amik illenek egy tiarához. A kalappal hordható hajviseletek pedig külön műfajt képviselnek. A frizura nem lóghat ki a kalap alól úgy, hogy elvonja a figyelmet, de elég mutatósnak kell lennie ahhoz, hogy a királyi megjelenés hibátlan maradjon.
A királyi etikett szerint a hajhossz nem lehet túl rövid, hiszen a „hogyan készül a királyi konty” kérdésre mindig kell, hogy legyen válasz. Az elegáns királyi frizurák alapja a középhosszú vagy hosszú haj, amelyből könnyen formálható hivatalos frizura. Bár a természetes hullámok hétköznap tökéletesek, egy hivatalos eseményen a haj mindig makulátlan és precíz.
Katalin hercegné hajviseleti szabályai mögött nem csak tilalmak állnak, hanem komoly hajápolás is. A hajtrendek a brit királyi udvarban nem követhetik a TikTok-őrületeket, de a haj egészségének megőrzése viszont teljesen mértékben kulcsfontosságú pont. Hajápolási tippek elegáns frizurához? Kevesebb hajfesték, több természetes fény, rendszeres ápolás. A protokoll szerinti frizura ugyanis nem enged meg se töredezett hajvégeket, se fakó tincseket.
A királyi hajviseletek szigorúan kerülik a túlzottan strukturált formákat, a gélben úszó hajtüskéket, vagy a túlzott volumeneket. A brit monarchia világában a haj nem lehet a figyelem középpontja, csak a koronát kísérő méltó háttér. Egy elegáns frizura hivatalos megjelenéshez nem tűnhet túlságosan „munkásnak” sem. Mintha Katalin hajszálai csak úgy maguktól állnának tökéletesen.
Katalin hercegné rákdiagnózisa óta nagy port kavart, hogy esetlegesen parókát hord, de a szakértők szerint ez nem igaz, vagy már nem igaz. A legutóbbi királyi tenisztornán például világos tincseivel mindenkit elkápráztatott, mindezt úgy, hogy az arcához közel eső „babahajaknál” ősz tincseket is láthatunk.
