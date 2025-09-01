Hollywoodi loknik? Szó sem lehet róla! Így korlátozza a brit udvar Katalin frizuráját

Katalin hercegné nemcsak elegáns ruhatárával, hanem makulátlan frizurájával is rendre leveszi lábáról a világot. De a látszat csal! A királyi család tagjaként, hajviselete mögött kőkemény szabályok húzódnak meg. A „királyi frizuraprotokoll” nem enged semmi túlzást: se neonszínt, se punktarajt, se vörös szőnyeghez illő, túlzottan fényes hollywoodi loknikat. Az aranyszabály? Tiszta, természetes haj, elegáns frizura, mindig úgy, mintha a brit monarchia szigorúan felügyelő szeme előtt állna.

Katalin hercegné haja még sosem volt ennyire csillogó és világos.

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné frizura – A királyi szabályzat árnyékában

A hétköznapi királyi frizura sokszor egy klasszikus „Chelsea blow-out”: lágy, természetes hullámok, amelyek nem ordítanak fodrászszalonról, de pont eléggé kifinomultak ahhoz, hogy egy királyi protokollal átitatott kávézásra is megfeleljenek. Az udvari frizuraszabályok szerint, a természetes hajszín megtartása „erősen ajánlott” – vagyis a hercegné nem dobhatja be hirtelen a platinaszőke „summer hair” kártyát, bármennyire is csábító lenne.

És hogy mennyit vágathat a hajából Katalin hercegné? Csak épp annyit, hogy a hajhossz továbbra is elférjen egy elegáns kontyban, amelyhez jól passzol egy tiara vagy kalap. Az angol udvari hajviselet szabályai tehát inkább a praktikumról szólnak.

Minden frizurának kompatibilisnek kell lennie a hivatalos kiegészítőkkel.

Katalin hercegnő ikonikus hajstílusai

Nem véletlen, hogy a sajtó minden apró változtatást felnagyít. Egy új árnyalat? Rövidebb hossz? Azonnal megkezdődnek a spekulációk a királyi hajfestési szabályok lazulásáról. A szakértők szerint azonban a finom színváltoztatások, mint Katalin legutóbbi szőkésebb hajtónusa, inkább frissítő trükkök, mint lázadások a protokoll ellen. A hajtrendek a brit királyi udvarban tehát léteznek, csak nagyon finoman, szinte észrevétlenül.

Katalin hercegné frizurája mindig a királyi etikett szabályait követi. Természetes, elegáns és hibátlan.

Forrás: Getty Images

És ne feledjük a királyi eseményeket! A hajviselet királyi eseményekre szinte mindig konty vagy egy félig feltűzött frizura, tehát olyan viseletek, amik illenek egy tiarához. A kalappal hordható hajviseletek pedig külön műfajt képviselnek. A frizura nem lóghat ki a kalap alól úgy, hogy elvonja a figyelmet, de elég mutatósnak kell lennie ahhoz, hogy a királyi megjelenés hibátlan maradjon.