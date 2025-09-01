Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 1., hétfő Egon, Egyed

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
királyi család

Hollywoodi loknik? Szó sem lehet róla! Így korlátozza a brit udvar Katalin frizuráját

CameraSport - Rob Newell - CameraSport
királyi család hajviselet trend Katalin hercegné
Hajdú Viktória
2025.09.01.
Ha azt hitted, a királyi frizura csupán fodrász kérdése, nagyot tévedsz! Katalin hercegné hajviseleti szabályai szigorúbbak, mint egy bentlakásos iskola öltözködési kódexe. De most valami mégis változott!

Katalin hercegné nemcsak elegáns ruhatárával, hanem makulátlan frizurájával is rendre leveszi lábáról a világot. De a látszat csal! A királyi család tagjaként, hajviselete mögött kőkemény szabályok húzódnak meg. A „királyi frizuraprotokoll” nem enged semmi túlzást: se neonszínt, se punktarajt, se vörös szőnyeghez illő, túlzottan fényes hollywoodi loknikat. Az aranyszabály? Tiszta, természetes haj, elegáns frizura, mindig úgy, mintha a brit monarchia szigorúan felügyelő szeme előtt állna.

Katalin hercegné, haj, frizura, királyi család, szőke
Katalin hercegné haja még sosem volt ennyire csillogó és világos. 
Forrás:  Getty Images

Katalin hercegné frizura – A királyi szabályzat árnyékában

A hétköznapi királyi frizura sokszor egy klasszikus „Chelsea blow-out”: lágy, természetes hullámok, amelyek nem ordítanak fodrászszalonról, de pont eléggé kifinomultak ahhoz, hogy egy királyi protokollal átitatott kávézásra is megfeleljenek. Az udvari frizuraszabályok szerint, a természetes hajszín megtartása „erősen ajánlott” – vagyis a hercegné nem dobhatja be hirtelen a platinaszőke „summer hair” kártyát, bármennyire is csábító lenne.

És hogy mennyit vágathat a hajából Katalin hercegné? Csak épp annyit, hogy a hajhossz továbbra is elférjen egy elegáns kontyban, amelyhez jól passzol egy tiara vagy kalap. Az angol udvari hajviselet szabályai tehát inkább a praktikumról szólnak. 

Minden frizurának kompatibilisnek kell lennie a hivatalos kiegészítőkkel. 

Katalin hercegnő ikonikus hajstílusai

Nem véletlen, hogy a sajtó minden apró változtatást felnagyít. Egy új árnyalat? Rövidebb hossz? Azonnal megkezdődnek a spekulációk a királyi hajfestési szabályok lazulásáról. A szakértők szerint azonban a finom színváltoztatások, mint Katalin legutóbbi szőkésebb hajtónusa, inkább frissítő trükkök, mint lázadások a protokoll ellen. A hajtrendek a brit királyi udvarban tehát léteznek, csak nagyon finoman, szinte észrevétlenül.

LONDON, ENGLAND - JULY 13: Catherine, Princess of Wales at the presentation ceremony of the Gentlemen's Singles Final on Centre Court during the Wimbledon Lawn Tennis Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club at Wimbledon on July 13th, 2025, in London, England. (Photo by Tim Clayton/Getty Images)
Katalin hercegné frizurája mindig a királyi etikett szabályait követi. Természetes, elegáns és hibátlan.
Forrás:  Getty Images

És ne feledjük a királyi eseményeket! A hajviselet királyi eseményekre szinte mindig konty vagy egy félig feltűzött frizura, tehát olyan viseletek, amik illenek egy tiarához. A kalappal hordható hajviseletek pedig külön műfajt képviselnek. A frizura nem lóghat ki a kalap alól úgy, hogy elvonja a figyelmet, de elég mutatósnak kell lennie ahhoz, hogy a királyi megjelenés hibátlan maradjon.

Milyen hajhossz az ideális a királyi családban?

A királyi etikett szerint a hajhossz nem lehet túl rövid, hiszen a „hogyan készül a királyi konty” kérdésre mindig kell, hogy legyen válasz. Az elegáns királyi frizurák alapja a középhosszú vagy hosszú haj, amelyből könnyen formálható hivatalos frizura. Bár a természetes hullámok hétköznap tökéletesek, egy hivatalos eseményen a haj mindig makulátlan és precíz.

Királyi hajápolás titkai

Katalin hercegné hajviseleti szabályai mögött nem csak tilalmak állnak, hanem komoly hajápolás is. A hajtrendek a brit királyi udvarban nem követhetik a TikTok-őrületeket, de a haj egészségének megőrzése viszont teljesen mértékben kulcsfontosságú pont. Hajápolási tippek elegáns frizurához? Kevesebb hajfesték, több természetes fény, rendszeres ápolás. A protokoll szerinti frizura ugyanis nem enged meg se töredezett hajvégeket, se fakó tincseket.

Katalin hercegné, új hajszín
Katalin hercegné új hajszíne sokakat megdöbbentett. 
Forrás:  Getty Images

Mit tilt a királyi frizuraszabályzat?

A királyi hajviseletek szigorúan kerülik a túlzottan strukturált formákat, a gélben úszó hajtüskéket, vagy a túlzott volumeneket. A brit monarchia világában a haj nem lehet a figyelem középpontja, csak a koronát kísérő méltó háttér. Egy elegáns frizura hivatalos megjelenéshez nem tűnhet túlságosan „munkásnak” sem. Mintha Katalin hajszálai csak úgy maguktól állnának tökéletesen.

LONDON, ENGLAND - JULY 13: Catherine, Princess of Wales in the Royal Box for the Gentlemen's Singles Final on Centre Court during the Wimbledon Lawn Tennis Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club at Wimbledon on July 13th, 2025, in London, England. (Photo by Tim Clayton/Getty Images)
Katalin hercegné haja felfedte ősz tincseit is. 
Forrás:  Getty Images 

Katalin hercegné rákdiagnózisa óta nagy port kavart, hogy esetlegesen parókát hord, de a szakértők szerint ez nem igaz, vagy már nem igaz. A legutóbbi királyi tenisztornán például világos tincseivel mindenkit elkápráztatott, mindezt úgy, hogy az arcához közel eső „babahajaknál” ősz tincseket is láthatunk. 

Katalin hercegné rajong Viktória királynő kedvenc ételéért — Vilmos herceg számára minden falat küszködés

Viktória királynő különösen vonzódott egy bizonyos fajta ételért, amiért a jelenlegi walesi hercegné is rajong. Katalin hercegné ízlése azonban úgy tűnik, nagyon eltér Vilmos hercegétől, aki bár próbálkozik, minden falattal komolyan meg kell küzdenie, ha a felesége kedvenc ételét akarja fogyasztani.

Vilmos herceg és Katalin sokáig titkolták György herceg előtt, hogy egy napon király lesz: komoly okuk volt rá

Vilmos herceg és Katalin hercegné tudatosan halogatták, hogy fiuknak, György hercegnek elmondják: egyszer Anglia királya lesz. A walesi hercegi pár célja az volt, hogy György gyermekkora a lehető legtovább "normális" legyen.

Katalin hercegné és Vilmos herceg áldását adta Taylor Swift eljegyzésére

Nem sok ember mondhatja el magáról, hogy a királyi család is gratulált az eljegyzéséhez. Taylor Swift lánykérős bejegyzése azonban még Katalin hercegné és Vilmos herceg ingerküszöbét is megütötte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu