Lesül a bőr a képükről: András herceg lányai szégyenükben képtelenek nyilvánosság elé állni

András herceg lányai, a 37 éves Beatrix és a 35 éves Eugénia hercegnő a hétvégén a British Museum báljára − amelyet a New York-i Met-gálához hasonlítanak − voltak hivatalosak, de nem jelentek meg. A testvéreket megviseli a családjuk körüli botrány, holott a döntés az ő címeiket nem érinti: változatlanul Yorki hercegnői.

Forrás: Getty Images

András herceg lányai a föld alá süllyednének szégyenükben

Bár a Hello! magazin értesülései szerint a két hercegnő szerepelt a vendéglistán, ők azonban rettenetesen szégyellik magukata családjukat érintő és nagy port kavart botrány miatt és nem jelentek meg a rendezvényen. A döntésük hátterében tehát apjuk pénteki bejelentése állhat, miszerint felhagy királyi címeinek használatával. A herceg hivatalosan közölte, hogy testvérével, III. Károllyal folytatott egyeztetés után határozott így, és a jövőben nem él a York hercege névvel. Az udvarhoz közeli források szerint András herceg lányai Beatrix és Eugénia hercegnők megtarthatják születési jogaikat és címüket, így továbbra is York hercegnőiként szerepelnek a királyi család nyilvántartásában. Bár apjuk nem használhatja többé királyi címeit, és édesanyjuk, a szintén botrányba keveredett Sarah Ferguson is elvesztette udvari státuszát, a két lányt ez hivatalosan nem érinti.

Beatrix és Eugénia kínos helyzetbe került

Szüleik helyzete, kükönösen kellemetlen Beatrix és Eugénia hercegnő számára, akiket csak közvetetten érint a botrány. Beatrix jelenleg a trónöröklési sorban kilencedikként, húga, Eugénia, a tizenkettedik. Bennfentesek szerint az Epstein-botrányba keveredett apjukkal már hónapok óta nem tartják a kapcsolatot, és anyjukkal is tábolságtartóak lettek. „Bármi is történt, ők egy család. Ha most nem is mutatkoznak együtt vagy nem beszélnek egymással, szeretik egymást” – nyilatkozta Fergusson egyik barátja. Ugyanakkor a források szerint Eugénia, aki Beatrixszel ellentétben aktív a közösségi médiában, idén nem kívánt boldog születésnapot édesanyjának.