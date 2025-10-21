Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 21., kedd Orsolya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
botrány

Lesül a bőr a képükről: András herceg lányai szégyenükben képtelenek nyilvánosság elé állni

botrány British Múzeum Beatrix hercegnő Eugénia hercegnő András herceg
András herceg múlt pénteken bejelentette, az Epstein-botrány új fejleményei miatt lemond a minden rangjáról, többé nem használja York hercege címet sem. A döntést testvére III. Károly király is támogatta. Ezt követően András herceg lányai, Beatrix és Eugénia hercegnők látványosan visszavonultak a nyilvánosságtól.

András herceg lányai, a 37 éves Beatrix és a 35 éves Eugénia hercegnő a hétvégén a British Museum báljára − amelyet a New York-i Met-gálához hasonlítanak − voltak hivatalosak, de nem jelentek meg. A testvéreket megviseli a családjuk körüli botrány, holott a döntés az ő címeiket nem érinti: változatlanul Yorki hercegnői. 

András herceg lányai, Beatrix és Eugénia nem vettek részt a British Múzeum bálján
András herceg lányai, Beatrix és Eugénia nem vettek részt a British Múzeum bálján 
Forrás: Getty Images 

András herceg lányai a föld alá süllyednének szégyenükben

Bár a Hello! magazin értesülései szerint a két hercegnő szerepelt a vendéglistán, ők azonban rettenetesen szégyellik magukata családjukat érintő és nagy port kavart botrány miatt és nem jelentek meg a rendezvényen. A döntésük hátterében tehát apjuk pénteki bejelentése állhat, miszerint felhagy királyi címeinek használatával. A herceg hivatalosan közölte, hogy testvérével, III. Károllyal folytatott egyeztetés után határozott így, és a jövőben nem él a York hercege névvel. Az udvarhoz közeli források szerint András herceg lányai Beatrix és Eugénia hercegnők megtarthatják születési jogaikat és címüket, így továbbra is York hercegnőiként szerepelnek a királyi család nyilvántartásában. Bár apjuk nem használhatja többé királyi címeit, és édesanyjuk, a szintén botrányba keveredett Sarah Ferguson is elvesztette udvari státuszát, a két lányt ez hivatalosan nem érinti.

Beatrix és Eugénia kínos helyzetbe került 

Szüleik helyzete, kükönösen kellemetlen Beatrix és Eugénia hercegnő számára, akiket csak közvetetten érint a botrány. Beatrix jelenleg a trónöröklési sorban kilencedikként, húga, Eugénia, a tizenkettedik. Bennfentesek szerint az Epstein-botrányba keveredett apjukkal már hónapok óta nem tartják a kapcsolatot, és anyjukkal is tábolságtartóak lettek. „Bármi is történt, ők egy család. Ha most nem is mutatkoznak együtt vagy nem beszélnek egymással, szeretik egymást” – nyilatkozta Fergusson egyik barátja. Ugyanakkor a források szerint Eugénia, aki Beatrixszel ellentétben aktív a közösségi médiában, idén nem kívánt boldog születésnapot édesanyjának. 

Hivatalos nyomozás indult András herceg ellen: kiszivárgott e-mailek buktatták le

Újabb fordulatot vett a botrány, amely évek óta kísérti a brit királyi családot: András herceg ellen hivatalos nyomozás indult, miután nyilvánosságra került, hogy egy rendőrtiszttől bizalmas információkat próbált beszerezni vádlójáról, Virginia Giuffre-ről és annak múltjáról.

Kiszivárgott emailek miatt áll a bál: lányaival ünnepelte Sarah Ferguson Epstein szabadulását − a bűnöző 15 éven át támogatta a hercegi családot

A nyilvánosságra került levelezés szerint az elítélt szexuális bűnöző nemcsak pénzzel segítette a yorki hercegnét, hanem baráti kapcsolatot is ápolt vele, amely messze túlmutatott a korábban beismert 15 000 fontos kölcsönön. A levelek alapján Epstein maga panaszkodott Sarah Ferguson ócska modorára, és arra, hogy belefáradt abba, hogy az folyamatosan pénzt kért tőle.

Epstein-ügy: „Egy vértócsában ébredtem” – Virginia Giuffre memoárjában írta meg pokoljárását

A 2025 áprilisában elhunyt áldozat az Epstein-ügy testi és lelki hatásairól is részletesen ír, és úgy tudni, minden eddiginél lényegretörőbben fogalmazza meg a vele és sorstársaival történteket. Virginia Giuffre egy újságíró segítségével írta meg a szexkereskedelmi és pedofilhálózatot részletesen leleplező könyvét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu