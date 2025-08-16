Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
András herceg rehabilitációjára már nincs esély: jobban tenné, ha csendben meghúzódna

brit királyi család Károly király András herceg
Szabados Dániel
2025.08.16.
Újabb botránnyal kell szembenéznie a yorki hercegnek, miután egy most megjelent könyv súlyos állításokat fogalmaz meg magánéletével kapcsolatban. A közvélemény többsége támogatná, hogy András herceget fosszák meg hercegi címeitől, ám királyi szakértők szerint erre valószínűleg nem kerül sor.

András herceg már meglakolt a bűneiért, állítja egy királyi szakértő. Úgy véli, felesleges megfosztani a hercegi címeitől, viszont jobban tenné, ha szerényebben viselkedne és azt tenné, amit testvére, Károly király mond. 

András herceg rehabilitációjára már nincs esély
András herceg rehabilitációjára már nincs esély
Forrás: Getty Images Europe

András herceg népszerűtlenebb, mint valaha

András herceg botrányai és züllött viselkedése, most Andrew Lownie életrajzi kötete, az Entitled: The Rise and Fall of the Yorks (A York-ház felemelkedése és bukása) kapcsán került újra terítékre. A könyv András herceget szexfüggőként, és Jeffrey Epstein könnyű prédájaként ábrázolja. A kötet nyomán közvélemény-kutatások is készültek, amelyek azt mutatják, hogy a lakosság jelentős része támogatná, ha a herceget megfosztanák yorki hercegségi és hercegi címeitől.

 Azt akarják látni, hogy feszeng

„Az anyja már kirúgta, megfosztotta katonai kinevezéseitől, és eltiltotta attól, hogy Ő Királyi Fenségét bármilyen hivatalos minőségben használja” – nyilatkozta a BBC korábbi királyi tudósítója, Jennie Bond királyi szakértő a Mirrornak.  „Bátyja, a király, megvonta a járulékait és a biztonsági költségeit, és ki akarja tiltani a királyi páholyból is. Tehát úgy lehet fogalmazni, hogy már így is borsos árat fizetett. A közvélemény-kutatások azonban továbbra is azt mutatják, hogy a britek egy kicsit sem bocsátanak meg neki, és azt akarják látni, hogy feszeng” – tette hozzá Bond, aki szerint a címek elvételére sincs igazán szükség. „Nem vagyok benne biztos, hogy a hercegi címének elvétele bármilyen nagyszerű célt szolgálna azon kívül, hogy a királyt különösen bosszúállónak tüntetné fel” – mondta.

A visszatérésre esélye sincs

András herceg bár nem aktív, dolgozó tagja a királyi családnak, idén év elején részt vett a windsori Szent György-kápolnában tartott hagyományos húsvétvasárnapi istentiszteleten, ahol a király és más magas rangú családtagok is jelen voltak. Jennie Bond szerint azonban a herceg nyilvános rehabilitációjára nincs esély. „A legjobb, amit tehet, ha visszahúzódik, élvezi a még mindig meglévő rendkívül kiváltságos életmódját, és azt teszi, amit a testvére kér” – fogalmazott, majd hozzátette: „Ha még mindig meghívják családi összejövetelekre, jól tenné, ha lemondana a rangsorban való járás protokolljáról, és csendben a háttérbe vonulna. Más szóval egy kicsivel több alázatot kellene mutatnia.”

WINDSOR, ENGLAND - APRIL 17: Prince William, Duke of Cambridge, Prince Andrew, Duke of York , Prince Charles, Prince of Wales during the funeral of Prince Philip, Duke of Edinburgh at Windsor Castle on April 17, 2021 in Windsor, England. Prince Philip of Greece and Denmark was born 10 June 1921, in Greece. He served in the British Royal Navy and fought in WWII. He married the then Princess Elizabeth on 20 November 1947 and was created Duke of Edinburgh, Earl of Merioneth, and Baron Greenwich by King VI. He served as Prince Consort to Queen Elizabeth II until his death on April 9 2021, months short of his 100th birthday. His funeral takes place today at Windsor Castle with only 30 guests invited due to Coronavirus pandemic restrictions. (Photo by Leon Neal/WPA Pool/Getty Images )
"Ha még mindig meghívják családi összejövetelekre, jól tenné, ha lemondana a rangsorban való járás protokolljáról"
Forrás: Getty Images Europe

Lányai, Beatrix és Eugénia is elfordultak tőle 

Egy, a családhoz közel álló forrás a lapnak a múlt héten úgy nyilatkozott: Beatrix és Eugénia „teljesen megdöbbentek” a könyvben olvasottakon, különösen az apjukról szóló fejezetek miatt. Bár tudtak a kötet közelgő megjelenéséről, a valóság „rosszabbnak bizonyult, mint amire számítottak”. A forrás szerint most  „távolságot tartanak az apjuktól, és hogy a kapcsolatuk helyreáll-e vele, az attól függ, milyen további információk kerülnek napvilágra, ha egyáltalán lesznek ilyenek”. 

19 June 2018.....Royal Ascot 2018 held at Ascot Racecourse, Ascot, Berkshire...Here: Princess Beatrice& Princess Eugenia..Credit: Justin Goff/Goffphotos.com........ (Photo by Justin Goff Photos/Getty Images)
Lányai is elhatárolódnak tőle
Forrás: Getty Images Europe

Ingrid Seward, Sarah Ferguson életrajzírója arról beszélt, nem lepte meg, hogy a testvérek nem álltak ki apjuk mellett: „Az, hogy nyilvánosan kinyilvánítanák szolidaritásukat, semmilyen módon nem szolgálná a javukat.”

