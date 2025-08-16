András herceg már meglakolt a bűneiért, állítja egy királyi szakértő. Úgy véli, felesleges megfosztani a hercegi címeitől, viszont jobban tenné, ha szerényebben viselkedne és azt tenné, amit testvére, Károly király mond.

András herceg rehabilitációjára már nincs esély

Forrás: Getty Images Europe

András herceg népszerűtlenebb, mint valaha

András herceg botrányai és züllött viselkedése, most Andrew Lownie életrajzi kötete, az Entitled: The Rise and Fall of the Yorks (A York-ház felemelkedése és bukása) kapcsán került újra terítékre. A könyv András herceget szexfüggőként, és Jeffrey Epstein könnyű prédájaként ábrázolja. A kötet nyomán közvélemény-kutatások is készültek, amelyek azt mutatják, hogy a lakosság jelentős része támogatná, ha a herceget megfosztanák yorki hercegségi és hercegi címeitől.

Azt akarják látni, hogy feszeng

„Az anyja már kirúgta, megfosztotta katonai kinevezéseitől, és eltiltotta attól, hogy Ő Királyi Fenségét bármilyen hivatalos minőségben használja” – nyilatkozta a BBC korábbi királyi tudósítója, Jennie Bond királyi szakértő a Mirrornak. „Bátyja, a király, megvonta a járulékait és a biztonsági költségeit, és ki akarja tiltani a királyi páholyból is. Tehát úgy lehet fogalmazni, hogy már így is borsos árat fizetett. A közvélemény-kutatások azonban továbbra is azt mutatják, hogy a britek egy kicsit sem bocsátanak meg neki, és azt akarják látni, hogy feszeng” – tette hozzá Bond, aki szerint a címek elvételére sincs igazán szükség. „Nem vagyok benne biztos, hogy a hercegi címének elvétele bármilyen nagyszerű célt szolgálna azon kívül, hogy a királyt különösen bosszúállónak tüntetné fel” – mondta.

A visszatérésre esélye sincs

András herceg bár nem aktív, dolgozó tagja a királyi családnak, idén év elején részt vett a windsori Szent György-kápolnában tartott hagyományos húsvétvasárnapi istentiszteleten, ahol a király és más magas rangú családtagok is jelen voltak. Jennie Bond szerint azonban a herceg nyilvános rehabilitációjára nincs esély. „A legjobb, amit tehet, ha visszahúzódik, élvezi a még mindig meglévő rendkívül kiváltságos életmódját, és azt teszi, amit a testvére kér” – fogalmazott, majd hozzátette: „Ha még mindig meghívják családi összejövetelekre, jól tenné, ha lemondana a rangsorban való járás protokolljáról, és csendben a háttérbe vonulna. Más szóval egy kicsivel több alázatot kellene mutatnia.”