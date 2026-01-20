Így nézne ki ma Molnár Csilla − 57 éves lenne a tragikus sorsú szépségkirálynő

Magyarország már sok szépségkirálynőt avatott, de közülük csak egynek volt mesébe illő és egyszerre tragikus sorsa. Molnár Csilla Andrea 1985-ben nyerte el a legszebb magyar nőnek járó koronát, majd pár hónappal később tragikus módon intett búcsút a világnak. 57. születésnapja alkalmából most felidézzük az életét, sikereit és a máig megindító történetét, amely a szépség és a nyilvánosság hátulütőit is megmutatta. Ráadásul azt is megmutatjuk, hogyan nézne ki ma, ha azon a végzetes napon másként dönt.

Molnár Csilla Andrea 1985-ben, alig 16 évesen lett szépségkirálynő.

Forrás: MTI Zrt. Fotóarchívum

Molnár Csilla karrierjének kezdete, egyben a végét is jelentette

Molnár Csilla Andrea 1969. január 20-án született Kaposváron. Már tinédzserként vonzotta a reflektorfény, szinte sugárzó megjelenésébe vegyült némi gyermekien ártatlan báj, ez emelte ki a kortársai közül. A 80-as évek közepén, amikor Magyarországon hosszú évtizedek után újra megrendezték a Miss Hungary szépségversenyt, több ezer jelentkező közül ő került a koronáért folytatott küzdelem élére. A mostani szépségversenyekkel szemben, az 1985-ös nem csupán egy cím megszerzéséről szólt. Az addig ismeretlen fiatal lány hirtelen az ország figyelmének középpontjába került, amit nehéz volt feldolgoznia a mindössze 16-17 éves fiatalnak.

Miután Molnár Csilla itthon diadalmaskodott, a nemzetközi Miss Europa versenyen is megmutathatta szépségét, ahol harmadik helyezést ért el. Ez a siker elvileg új utakat és lehetőségeket nyithatott volna meg előtte, ám a valóságban csak egyre mélyebbre taszította. A szépségkirálynő ugyanis nemcsak elismeréseket, hanem kritikákat és kéretlen kérdéseket is kapott. Sokan pletykákat terjesztettek arról, hogy családi kapcsolatok befolyásolták a verseny eredményét, mások a szépségverseny természete vagy a szereplők kihasználása miatt támadták a fiatal királynőt. Molnár Csilla Andrea egyszer azt is elmondta, hogy nehezen birkózik meg a hirtelen ráirányuló figyelemmel és a folyamatos megkérdőjelezéssel.

Molnár Csilla halála előtt pár hónappal, mint a legszebb magyar nő.

Forrás: MTI Zrt. Fotóarchívum

Molnár Csilla halála

A nyilvánosság terhe és a róla szóló pletykák végül tragikus fordulatot vettek. 1986. július 10-én, mindössze 17 éves korában öngyilkos lett. Életének gyógyszerekkel, szülei fonyódi házában vetett véget. A fiatal lány tettét azonban csupán segélykiáltásnak szánta, miután bevette apja szívgyógyszereit, letámolygott a földszintre, és elhaló hangon annyit mondott a szüleinek, hogy nem akar meghalni. Életét azonban már nem tudták megmenteni. Molnár Csilla halála nem csak családja számára volt döbbenetes, az egész országban hatalmas visszhangot váltott ki. A történet kapcsán az 1986-os versenyt leállították, és a szépségkirálynő-választás csak 1989-ben tért vissza újra. Ráadásul egy közel egy evése öngyilkossági hullámot is elindított, elsősorban a fiatalabbak körében.