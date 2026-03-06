Veszélyes vizeken: a nyitott kapcsolat 3 leghalálosabb buktatója

A monogámia sokszor csak egy paraván, ami mögött virágzik a hazugság, ezért sokan inkább a nyílt lapokkal játszást választják. A titkolózás és a bizalomvesztés sokkal mélyebb sebeket ejt, mint egy előre megbeszélt kaland egy nyitott kapcsolatban. De vajon hol romolhat el a dolog? Somorjai Martina szexológussal jártunk utána a témának.
A nyitott kapcsolat buktatói
- A féltékenység gyakran a korábbi félrelépésekből vagy a kielégítetlen szexuális igényekből táplálkozik.
- A hazugságot sokkal nehezebb megbocsátani, mint magát a fizikai félrelépést.
- Figyelni kell, hogy a nagy szabadságba ne sérüljön bele a másik fél.
- A megfelelő partner megválasztása kulcsfontosságú.
- A fizikai és érzelmi biztonság fenntartása csak a szabályok szigorú betartásával lehetséges.
A nyitott kapcsolat olyan, mint a póker: csak akkor vágj bele, ha tudod, mikor kell kiszállni, és ha nem zavar, ha valaki más is látja a lapjaidat. Egyes pároknak a szabadság birodalma lehet, de könnyen egy érzelmi aknamezővé változhat, ahol minden egyes rossz lépéssel érzelmi sérülést okozunk a másiknak és saját magunknak.
Íme a három buktató, amiben elvérezhet egy nyitott kapcsolat
A nyitott kapcsolat sokkal több autonómiát és bizalmat igényel, mint a hagyományos monogám, pont ezért, elég sok mindenen el tud csúszni. Íme a 3 legveszélyesebb buktató.
A féltékenység
Sokan azt hiszik, hogyha nyitottá teszik a párkapcsolatukat, azzal a féltékenység is varázsütésre megszűnik. Somorjai Martina szerint ez óriási tévedés, hiszen a nyitott kapcsolat nem arról szól, hogy megengedjük a másiknak a megcsalást.
„Nagyon sok a megcsalás, ezért szerintem sokkal őszintébb a nyitott kapcsolat. Az emberek a hazugságot nehezebben bocsájtják meg, mint a félrelépést, hiszen a nemi vágy ösztönbol fakad, hirtelen jöhet, míg a hazugság előre megfontolt, tudatos. Sokkal egyszerűbb, ha megbeszélik ezt az elején. Monogám kapcsolatban is van féltékenység, de a jelenléte nem véletlen. Lehet, hogy korábban a másik már okot adott rá, vagy a szexuális élet nem kielégítő. Ha a féltékenység okát nem kezelik, az könnyen vezethet a kapcsolat végéhez.”
Túlzott kíváncsiság
Sokan abba buknak bele, hogy túlságosan is kíváncsiak a részletekre, pedig rengeteget árthat a kapcsolatnak, ha túl sok mindent akarunk tudni.
„A nyitott kapcsolat nem azt jelenti, hogy mindenről tudnom kell, ami a másikkal történik. Nem kell összekeverni az őszinteséget a kitárulkozással, mert az inkább csak fájdalmat okoz.” – fogalmazott a szakember.
Szabályok nélkül nincs szabadság
Ha nincsenek kőbe vésett szabályok, az egész kísérlet kudarcra van ítélve. Le kell ülni, és pontról pontra átvenni, mi fér bele és mi nem.
„Érdemes leülni és meghúzni a szabályokat, ami mindkét félnek belefér. Például, hogy mindig használjon óvszert, hogy nem köteles beszámolni arról, hogy merre járt és hogy nem megy prostituálthoz. Olyan partnert válasszon (tehát ne szomszédot vagy ismerőst), aki nem hozza kényelmetlen helyzetbe a másikat. Amennyire lehet, óvjuk a másik emberi méltóságát.” – Somorjai Martina
Somorjai Martina szerint az nem számít nyitott kapcsolatnak, ha például csak a pasi akarja ezt az egészet és a nő csak beletörődik abba, hogy a pasi lefekszik másokkal is. Mindkét félnek akarnia kell. A nyitott kapcsolat tehát nem menekülőút a problémák elől, hanem egy szintlépés, amihez érettség, szigorú szabályok és egymás emberi méltóságának végtelen tisztelete szükséges. Ha ezek hiányoznak, könnyen zátonyra futhat egy ilyen kapcsolat.
Végső soron ugyanis nem az a kérdés, hogy hány emberrel fekszel le, hanem az, hogy a nap végén kinek a szemébe tudsz őszintén belenézni.
