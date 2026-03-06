Veszélyes vizeken: a nyitott kapcsolat 3 leghalálosabb buktatója

A monogámia sokszor csak egy paraván, ami mögött virágzik a hazugság, ezért sokan inkább a nyílt lapokkal játszást választják. A titkolózás és a bizalomvesztés sokkal mélyebb sebeket ejt, mint egy előre megbeszélt kaland egy nyitott kapcsolatban. De vajon hol romolhat el a dolog? Somorjai Martina szexológussal jártunk utána a témának.

A nyitott kapcsolat buktatói A féltékenység gyakran a korábbi félrelépésekből vagy a kielégítetlen szexuális igényekből táplálkozik.

A hazugságot sokkal nehezebb megbocsátani, mint magát a fizikai félrelépést.

Figyelni kell, hogy a nagy szabadságba ne sérüljön bele a másik fél.

A megfelelő partner megválasztása kulcsfontosságú.

A fizikai és érzelmi biztonság fenntartása csak a szabályok szigorú betartásával lehetséges.

A nyitott kapcsolat olyan, mint a póker: csak akkor vágj bele, ha tudod, mikor kell kiszállni, és ha nem zavar, ha valaki más is látja a lapjaidat. Egyes pároknak a szabadság birodalma lehet, de könnyen egy érzelmi aknamezővé változhat, ahol minden egyes rossz lépéssel érzelmi sérülést okozunk a másiknak és saját magunknak.

Íme a három buktató, amiben elvérezhet egy nyitott kapcsolat

A nyitott kapcsolat sokkal több autonómiát és bizalmat igényel, mint a hagyományos monogám, pont ezért, elég sok mindenen el tud csúszni. Íme a 3 legveszélyesebb buktató.

A féltékenység

Sokan azt hiszik, hogyha nyitottá teszik a párkapcsolatukat, azzal a féltékenység is varázsütésre megszűnik. Somorjai Martina szerint ez óriási tévedés, hiszen a nyitott kapcsolat nem arról szól, hogy megengedjük a másiknak a megcsalást.

„Nagyon sok a megcsalás, ezért szerintem sokkal őszintébb a nyitott kapcsolat. Az emberek a hazugságot nehezebben bocsájtják meg, mint a félrelépést, hiszen a nemi vágy ösztönbol fakad, hirtelen jöhet, míg a hazugság előre megfontolt, tudatos. Sokkal egyszerűbb, ha megbeszélik ezt az elején. Monogám kapcsolatban is van féltékenység, de a jelenléte nem véletlen. Lehet, hogy korábban a másik már okot adott rá, vagy a szexuális élet nem kielégítő. Ha a féltékenység okát nem kezelik, az könnyen vezethet a kapcsolat végéhez.”