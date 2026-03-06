Az számít, hogy hány emberrel voltál, vagy az, hogy mikor? Ilyen hatással van megítélésedre a bodycount

A „bodycount” kifejezés mára a randikultúra egyik legvitatottabb fogalma lett. Podcastok, TikTok-viták és kommentháborúk épülnek arra az egyszerű kérdésre: hány szexuális partnere volt valakinek korábban? A diskurzus azonban gyakran egydimenziós. Csak a számot nézzük, mintha az önmagában ítélet lenne. Pedig a kép ennél jóval árnyaltabb.

Samatha az egyik leghíresebb filmes karakter a számos bodycountjával.

Mit árul el a bodycount? Nem a szám, hanem az időzítés számít igazán? A bodycount megítélését nemcsak a szám, hanem az időbeli eloszlás is alakítja.

Friss, 11 országra kiterjedő kutatás szerint meglepően erős a „megbocsátási hatás”.

A mítoszokkal szemben a múlt nem egyenlő az értéktelenséggel.

Képzeld el, hogy a harmadik randin vagytok valakivel, aki nagyon bejön. Szóba kerül a múlt, és kiderül, hogy 22 partnere volt. Egy pillanat alatt kialakul benned egy benyomás. De mi történik, ha később hozzáteszi: mindez főként az egyetemi évek alatt történt, azóta két többéves, stabil kapcsolata volt? És mi van akkor, ha ugyanez a 22 bodycount az elmúlt hat hónap termése? Ugyanaz a szám – mégis teljesen más érzés. De kezdjük egy tisztázással:

Mi az a bodydcount? A bodycount egy egyre népszerűbb kifejezés a szexuális partnerek számára, eredetileg pedig a mesterlövészek használták a halálos áldozatokra. Igen, meglehetősen morbid ennek fényében azokra a személyekre alaklmazni, akikkel egykor szerelmet csiholtál, de manapság már mindenre kell egy „modern" kifejezés.

Az idő tényezője: miért számít ennyire?

Egy nagyszabású, 11 országra – az Egyesült Királyságtól Kínáig – kiterjedő kutatás több mint 5000 résztvevő bevonásával vizsgálta, mennyire lennének hajlandók az emberek hosszú távú kapcsolatba kezdeni valakivel, akinek 4, 12 vagy 36 korábbi partnere volt. Vagy egyáltalán mennyi lenne az ideális szám? A csavar? A kutatók azt is variálták, hogy ezek a kapcsolatok inkább a távoli múltban, egyenletesen elosztva, vagy kifejezetten a közelmúltban történtek.

Az eredmény meglepő, de logikus: a szám önmagában számít, de az időzítés drámaian módosítja a megítélést. Sokan inkább választották azt, akinek 36 partnere volt, ha azok évekkel ezelőtt történtek, mint azt, akinek 12, de szinte mind friss élmény.