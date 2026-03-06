Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Amikor a szaga jelzi a királyné közeledtét – Az 5 legbüdösebb uralkodó a történelemben

Bába Dorottya
2026.03.06.
A középkor és újkor embereinek szaga időnként orrfacsaró volt. A borzalmas higiéniai szokásokban pedig az uralkodók jártak az élen, akik sokszor úgy bűzlöttek, mintha nem is egy palota lakói lennének. Íme, a történelem legbüdösebb uralkodói!

Míg az ókori Rómának gazdag fürdőkultúrája volt, addig a középkorban és újkorban az emberek úgy irtóztak a fürdéstől, mint a macskák. A rettenetes higiéniai szokások pedig nem csak a parasztság, polgárság sajátjai voltak, ellenkezőleg – a történelem legbüdösebb emberei általában nemesek voltak, sőt, a „legnemesebbek”. A történelem legbüdösebb uralkodóiról állítottunk össze egy kisebb listát.

Az egyik legbüdösebb uralkodó, a Napkirály
Tudtad, hogy a Napkirály volt a történelem egyik legbüdösebb uralkodója?
Forrás:  Getty Images

Az 5 legbüdösebb uralkodó a történelemben

Illúzióromboló szagok terjengtek a királyi palotákban.

1. A piszkos kezű brit király

A kora újkor higiéniai szokásai között nem szerepelt a rendszeres fürdés, melyet VI. és I. Jakab skót és angol király sem szegett meg. Ugyanis a brit uralkodó idegenkedett a víztől, fürdéstől, de még az étkezés előtti kézmosás is kimerült nála abban, hogy nedves szalvétával megtörölte ujjai hegyét. (Ekkoriban terjedt el az evőeszköz használata.) A feljegyzések szerint a királyné egyik udvarhölgye panaszkodott, amiért tetves lett, miután egy olyan szobában járt, amit a király is látogatott, egy szeretője pedig a „Csókolom a piszkos kezed!” felkiáltással búcsúzott tőle egy levelében.

2. Jön a királyné, már érzem a szagát!

XIII. Lajos felesége, Ausztriai Anna a festményeken egy elegáns uralkodónőként jelenik meg, ám legnagyobb szerencsénkre a kép nem adja vissza a koronás fő szagát. Ugyanis a királyné fóbiásan rettegett a víztől, épp emiatt csak pár évente volt hajlandó fürdőt venni, amitől vastag rétegben ragadt rá a kosz, bőre felrepedezett, testszagát az oszló hús és erjedt sajt elegyéhez hasonlították. Addig viselt egy ruhát, míg az teljesen szét nem foszlott rajta. A szájhigiéniája sem volt jobb, a fogmosást hírből sem ismerte.

Az anekdoták úgy tartják, hogy a szolgák előbb érezték a királyné szagát, minthogy meglátták volna, egy ízben pedig állítólag még a királyi tanács is tárgyalta a problémát, mivel a király panaszkodott felesége testszagára.

3. A Napkirály, aki sosem bukott víz alá

A pazar versailles-i kastélyban olyan úri huncutságokra, mint csatornázás, toalett, fürdőszoba, nemigen költöttek, így szaga leginkább egy megtépázott aluljáróra emlékeztetett egy szilveszter este után. Ez talán nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy építtetője XIV. Lajos, a Napkirály életében háromszor fürdött meg, a tisztálkodást rendszeres ingcserével le is tudta. Ennél fogva irtózatos szagot árasztott, amit a magára fújt parfüm csak kiemelt, de szájszaga is rémálmokat okozott a szeretőinek.

4. Segítség, bűzlik a menyasszony!

Amikor a későbbi IV. György eladósodott, nem volt más választása, mint egy gazdag feleséget találni. Így esett választása Brunswicki Karolina hercegnőre, akinek Angliába kísérésével Lord Malmesbury-t bízták meg. Azonban Németországba érve egy alacsony, testes, igénytelen nővel találkozott, aki még kérkedett is azzal, hogy milyen gyorsan végez a fürdéssel. Ugyanis Karolina ritkán tisztálkodott – jószerivel az is csak kézmosás volt – fehérneműt pedig ritkán cserélt, így igen kellemetlen volt a társaságában lenni. A brit lord mindent megtett, hogy mire Londonba érnek, a hercegnő higiéniai szokásai javuljanak, azonban próbálkozása kudarcba fulladt. Ugyanis a walesi herceg első találkozásuk után erős italt keresve elmenekült a szobából —na nem, mintha Karolinát lenyűgözte volna a testes, modortalan herceg.

Esküvőjük a legbüdösebb királyi esküvőként vonult be a történelembe, melyen az alkoholtól bűzlő vőlegény sem sokat segített.

5. A királynő, aki csak kétszer fürdött

Kasztíliai Izabella a mórok elleni küzdelemmel volt elfoglalva élete nagy részében, valószínűleg ezért nem jutott ideje a tisztálkodásra. A történelmi források alapján a királynő életében összesen kétszer fürdött: miután megszületett, illetve mielőtt feleségül ment volna Aragóniai Ferdinándhoz. Emiatt nem csoda, hogy élete nagy részében orrfacsaró testszagot árasztott, amin az a fogadalma sem segített, hogy amíg vissza nem foglalja Granadát, nem cserél alsóneműt. (Ezeket az állításokat a legfrissebb kutatások megkérdőjelezik.)

