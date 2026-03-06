Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
III. Károly király békülne: Harry herceg és Meghan Markle új otthont kaphat Windsorban

Virág Emília
2026.03.06.
Újabb fordulat jöhet a brit királyi család történetében: a hírek szerint III. Károly király azt fontolgatja, hogy a windsori Royal Lodge birtokot ajánlja fel Harry hercegnek és feleségének, Meghan Markle-nek.

A Royal Lodge korábban András herceg otthona volt, ám a Jeffrey Epstein-ügy miatt a herceg kénytelen volt elhagyni az ingatlant. A windsori birtok így jelenleg lakatlan, Károly király azonban azt szeretné, ha újra megtelne élettel, és Harry hercegék beköltöznének.

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban döntöttek úgy, hogy visszalépnek királyi feladataiktól. Azóta Kaliforniában, Montecitóban élnek két gyermekükkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel, a brit királyi családtól igyekeznek távol tartani magukat.

Károly király és Harry herceg konfliktusát a Royal Lodge oldhatja fel

Egy, a királyi udvarhoz közel álló forrás szerint a Royal Lodge felajánlása komoly gesztus lehetne III. Károly részéről. „Ez lenne a végső békeajánlat. Károly a család egységét szeretné helyreállítani. Ha Harry egy fontos windsori birtokot kapna, az egyértelmű jelzés lenne arra, hogy az ajtó még mindig nyitva áll” – fogalmazott a bennfentes. A király állítólag szeretné elérni, hogy a család tagjai ismét közelebb kerüljenek egymáshoz – nemcsak fizikailag, érzelmileg is.

Egy másik forrás azonban arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen dötés kényes következményekkel járhat. Ha Harry herceg és Meghan Markle a Royal Lodge-ba költöznének, egy olyan ingatlanhoz kötnék a nevüket, amely az Epstein-ügy szimbólumává vált. Egyelőre az sem világos, hogy a sussexi hercegi pár egyáltalán fontolóra venné-e a visszaköltözést Nagy-Britanniába. A beszámolók szerint Meghan Markle nem lelkesedik az ötletért, hogy ismét a királyi család közvetlen közelében éljen.

A Royal Lodge azonban nem az egyetlen lehetőség, amelyet a király felajánlhat fiának. A Daily Mail korábban arról írt, hogy III. Károly király a gloucestershire-i Highgrove House birtokon is szállást biztosítana Harryék számára, ha visszalátogatnának az Egyesül Királyságba.

