Ismét apa lesz a Transfomers sztárja: Josh Duhamel 21 évvel fiatalbb felesége gyermeket vár - Fotó

Az 53 éves Josh Duhamelnek és nála 21 évvel fiatalabb feleségének már van egy közös gyermekük: kisfiuk, Shepherd két éve született. A színésznek emellett van egy idősebb fia is, a 12 éves Axl, aki a korábbi, Fergie-vel kötött házasságából született.

Forrás: Variety

Audra Mari a bejelentéshez egy rövid, személyes hangvételű üzenetet is írt. „Egy kislánnyal bővül a történetünk… Alig várjuk, hogy találkozzunk veled!” – fogalmazott. A színész is reagált a posztra, és szeretetteljes üzenetet küldött feleségének: „Már alig várom, hogy megismerjem azt a kis drágát. Szeretlek, mami.”

Josh Duhamel korábban több interjúban is beszélt arról, mennyire fontos számára a családja. Mint mondta, különleges élmény számára végigkísérni a gyerekei fejlődését, és minden új mérföldkövet nagy örömmel él meg velük.

Josh Duhamel és Audra Mari hét éve élnek boldogan

Josh Duhamel és Audra Mari kapcsolata 2019-ben indult. A színész eleinte bizonytalan volt, mert jelentős korkülönbség van köztük. Később azonban mégis meghívta a modellt egy barbecue-partira. Gyorsan komolyra fordult a kapcsolatuk, és 2022-ben össze is házasodtak. A házasságuk első napjai azonban nem éppen úgy alakultak, ahogyan tervezték. Duhamel az esküvő utáni reggelen a sürgősségin kötött ki egy szerencsétlen baleset miatt.

Josh Duhamel felesége és volt párja, Fergie jó viszonyban vannak egymással. Bár sok mindenben eltér a személyiségük, a gyerekeik boldogságát mindketten elsődlegesnek tartják, ezért a nevelési kérdésekben mindig sikerül megegyezniük.

