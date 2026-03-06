Ismét apa lesz a Transfomers sztárja: Josh Duhamel 21 évvel fiatalbb felesége gyermeket vár - Fotó

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Virág Emília
2026.03.06.
A Transformers-filmek sztárja és felesége, Audra Mari második közös gyermeküket várják. A jó hírt a modell jelentette be a közösségi oldalán, egy fekete-fehér kismamafotóval mutatta meg növekvő pocakját. A bejegyzésből az is kiderült, hogy Josh Duhamel családjába ezúttal egy kislány érkezik.

Az 53 éves Josh Duhamelnek és nála 21 évvel fiatalabb feleségének már van egy közös gyermekük: kisfiuk, Shepherd két éve született. A színésznek emellett van egy idősebb fia is, a 12 éves Axl, aki a korábbi, Fergie-vel kötött házasságából született.

Josh Duhamel, Audra Mari at the "London Calling" Los Angeles Premiere held at Harmony Gold on September 15, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Forrás: Variety

Audra Mari a bejelentéshez egy rövid, személyes hangvételű üzenetet is írt. „Egy kislánnyal bővül a történetünk… Alig várjuk, hogy találkozzunk veled!” – fogalmazott. A színész is reagált a posztra, és szeretetteljes üzenetet küldött feleségének: „Már alig várom, hogy megismerjem azt a kis drágát. Szeretlek, mami.”

 

Josh Duhamel korábban több interjúban is beszélt arról, mennyire fontos számára a családja. Mint mondta, különleges élmény számára végigkísérni a gyerekei fejlődését, és minden új mérföldkövet nagy örömmel él meg velük.

Josh Duhamel és Audra Mari hét éve élnek boldogan

Josh Duhamel és Audra Mari kapcsolata 2019-ben indult. A színész eleinte bizonytalan volt, mert jelentős korkülönbség van köztük. Később azonban mégis meghívta a modellt egy barbecue-partira. Gyorsan komolyra fordult a kapcsolatuk, és 2022-ben össze is házasodtak. A házasságuk első napjai azonban nem éppen úgy alakultak, ahogyan tervezték. Duhamel az esküvő utáni reggelen a sürgősségin kötött ki egy szerencsétlen baleset miatt.

Josh Duhamel felesége és volt párja, Fergie jó viszonyban vannak egymással. Bár sok mindenben eltér a személyiségük, a gyerekeik boldogságát mindketten elsődlegesnek tartják, ezért a nevelési kérdésekben mindig sikerül megegyezniük.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
