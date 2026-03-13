Pasiszemmel: ez az 5 gesztus teszi a legvonzóbbá a nőket

Azt szinte lehetetlen meghatározni, hogy általánosságban milyen belső vagy külső tulajdonságokat kedvelnek a férfiak a legjobban, egy dolog azonban biztos: vannak olyan női gesztusok, amelyek minden férfi szerint vonzóak. Ezekből hoztunk nektek párat.
5 gesztus, ami ellenállhatatlanná teszi a nőket a pasik számára
Néha csak játssz a hajaddal, birizgáld a nyakláncod vagy csak teljes testtel fordulj a randipartnered felé, hidd el, hihetetlen hatást gyakorolsz ezzel a férfi nem tagjaira. A Yourtango szakértője összeszedett néhány apró gesztust, amellyel el sem hinnéd, hogy mennyire vonzóvá teheted magadat a pasik szemében. Mutatjuk, hogyan szedj fel egy pasit.
1. A keresztbe tett lábak
A lap párkapcsolati tanácsadója, Amy Schoen szerint a férfiak imádják a laza csajokat, akik beszélgetés közben képesek elengedni magukat és ezt a testükkel is kommunikálják.
„Ügyelj rá, hogy ne legyél feszült, különben mindketten kínosan érezhetitek magatokat az interakció közben. Néha beszélgetés közben fond keresztbe a lábaidat, majd tedd szét őket, amikor felé fordulsz és mondasz valamit. Észre fogja venni a kiszemelt férfi, hogy milyen csábító vagy és jól érzed magad a társaságában" – árulta el a szakértő.
2. Hívd fel a figyelmét az ajkaidra
Talán nincs is annál csábítóbb érzés, mint amikor egy férfi megőrül a gondolattól, hogy megcsókolhasson téged. Ha a randi során kiemelt figyelmet fordítasz rá, hogy az ajkaid legyenek az este főszereplői, akkor hidd el, hogy szinte már nyert ügyed van a kiszemeltednél. Otto Collins házassági tanácsadó szerint titkon a pasik bolondulnak a csókos szájakért és nagyon vonzónak találják, ha egy nő odafigyel rá, hogy jeleket küldjön arról, hogy szabad a csók.
„Ügyel arra, hogy lágyan és melegen mosolyogj. Hívd fel a figyelmét az ajkaidra. Néha nyalogasd meg őket, vagy csak lágyan érj hozzájuk. Sokat segíthet egy előnyös rúzs is. Amikor finoman kiemeled a szádat, akkor a pasik tudat alatt is az ajkaidat fogják bámulni, készen arra, hogy akcióba lendüljenek."
3. Játssz a hajaddal
Persze nem azt állítjuk, hogy vakargasd a fejbőrödet, mintha korpás lennél, csupán tűzd a hajad a füled mögé, vagy néha csavargasd a lelógó hajszálaidat. Dina Colada randiguru szerint ezzel a kis játszadozással elérheted, hogy a pasi le se vegye rólad a szemét.
„Ha a hajad csiklandozza az arcodat, ne dobd el reflexből. Legyél tudatos és kimért. Ahogy szépen, lassan hátrasimítód a rakoncátlan tincseket, hidd el a partnered végig lesni fogja minden mozdulatodat. Közben pedig ne felejsd el a „gyere ide" pillantást is bevetni. Garantált lesz a siker" – fejtette ki a randiguru.
4. Viselj parfümöt a tarkódon is
Kis dolognak tűnhet, de hatalmas eredményt hozhat. Ha csak mögötted sétál be az étterembe vagy köszönés közben megölel, érezni fogja, hogy milyen csábító az illatod. Számtalan kutatás kimutatta, hogy a közhiedelemmel ellentétben, nem csak a nők fantáziáját izgatja egy jó illat. A férfiak jelentős része az ápoltsággal és a vonzerővel párosítja a finom és emlékezetes illatokat.
5. Egész testtel hangolódj rá
Amikor hozzád beszél, fordulj az egész testeddel felé. Éreztesd vele, hogy senki mással nem foglalkozol a szobában, csak vele. Mutasd meg neki a figyelmedet. Sok pasi tudat alatt szinte kívánja , hogy lenyűgözzön téged és sokkal könnyebben megnyílik, ha látja rajtad, hogy partner vagy ebben. Apróságnak tűnhet, de hidd el, ő is sokkal fesztelenebb és bátrabb lesz, ha így teszel.
