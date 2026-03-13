Pasiszemmel: ez az 5 gesztus teszi a legvonzóbbá a nőket

Azt szinte lehetetlen meghatározni, hogy általánosságban milyen belső vagy külső tulajdonságokat kedvelnek a férfiak a legjobban, egy dolog azonban biztos: vannak olyan női gesztusok, amelyek minden férfi szerint vonzóak. Ezekből hoztunk nektek párat.

5 női gesztus, amiért rajonganak a férfiak

Forrás: Moment RF

5 gesztus, ami ellenállhatatlanná teszi a nőket a pasik számára

Néha csak játssz a hajaddal, birizgáld a nyakláncod vagy csak teljes testtel fordulj a randipartnered felé, hidd el, hihetetlen hatást gyakorolsz ezzel a férfi nem tagjaira. A Yourtango szakértője összeszedett néhány apró gesztust, amellyel el sem hinnéd, hogy mennyire vonzóvá teheted magadat a pasik szemében. Mutatjuk, hogyan szedj fel egy pasit.

1. A keresztbe tett lábak

A lap párkapcsolati tanácsadója, Amy Schoen szerint a férfiak imádják a laza csajokat, akik beszélgetés közben képesek elengedni magukat és ezt a testükkel is kommunikálják.

„Ügyelj rá, hogy ne legyél feszült, különben mindketten kínosan érezhetitek magatokat az interakció közben. Néha beszélgetés közben fond keresztbe a lábaidat, majd tedd szét őket, amikor felé fordulsz és mondasz valamit. Észre fogja venni a kiszemelt férfi, hogy milyen csábító vagy és jól érzed magad a társaságában" – árulta el a szakértő.

2. Hívd fel a figyelmét az ajkaidra

Talán nincs is annál csábítóbb érzés, mint amikor egy férfi megőrül a gondolattól, hogy megcsókolhasson téged. Ha a randi során kiemelt figyelmet fordítasz rá, hogy az ajkaid legyenek az este főszereplői, akkor hidd el, hogy szinte már nyert ügyed van a kiszemeltednél. Otto Collins házassági tanácsadó szerint titkon a pasik bolondulnak a csókos szájakért és nagyon vonzónak találják, ha egy nő odafigyel rá, hogy jeleket küldjön arról, hogy szabad a csók.

„Ügyel arra, hogy lágyan és melegen mosolyogj. Hívd fel a figyelmét az ajkaidra. Néha nyalogasd meg őket, vagy csak lágyan érj hozzájuk. Sokat segíthet egy előnyös rúzs is. Amikor finoman kiemeled a szádat, akkor a pasik tudat alatt is az ajkaidat fogják bámulni, készen arra, hogy akcióba lendüljenek."

3. Játssz a hajaddal

Persze nem azt állítjuk, hogy vakargasd a fejbőrödet, mintha korpás lennél, csupán tűzd a hajad a füled mögé, vagy néha csavargasd a lelógó hajszálaidat. Dina Colada randiguru szerint ezzel a kis játszadozással elérheted, hogy a pasi le se vegye rólad a szemét.