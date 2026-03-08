5 titkos jele annak, hogy anyuci pici fiával randizgatsz

A modern randizásnak megvannak a maga legendás figurái. Ott van a ghostoló, az örök „nem állok készen a kapcsolatra” típus, és persze az egyik legismertebb karakter: a mama kedvence. Az a férfi, aki látszólag kedves, figyelmes és családcentrikus – egészen addig, amíg rá nem jössz, hogy az anyukája véleménye fontosabb, mint bármi más az életében.

5 jel arra, hogy a párod valójában egy mama kedvence.

Forrás: Shutterstock

5 árulkodó jel, hogy a randipartnered egy igazi „mama kedvence" A mama kedvence jelenség nem azonos azzal, ha valaki szereti a családját.

A probléma akkor kezdődik, amikor az anya túl nagy szerepet kap a párkapcsolatban.

Bizonyos viselkedési minták egyértelműen jelezhetik az érzelmi függőséget.

Persze fontos különbséget tenni. Attól, hogy valaki szereti a családját, még nem lesz automatikusan „mama’s boy”. Sőt, sok pszichológus szerint kifejezetten jó jel, ha egy férfi szoros kapcsolatot ápol a szüleivel. A gond ott kezdődik, amikor ez a kapcsolat átlépi az egészséges határokat, és az anya szerepe lassan beszivárog a párkapcsolat minden szegletébe.

Ilyenkor a romantikus kapcsolat könnyen furcsa háromszöggé válhat. Csak úgy, mint anno a 19. században, amikor az anyós is ment a nászútra.

Ha pedig nem szeretnél harmadik kerék lenni a saját kapcsolatodban, érdemes figyelni a következő jelekre.

1. Állandóan az anyjához hasonlít

Elkészíted a vacsorát, mire ő megjegyzi: „Anyu egy kicsit másképp csinálja” – az étel kritizálása eleve nagy vitaforrás a párkapcsolatokban.

Megemlíted, hogy karriert váltanál, mire jön a válasz: „Anyu szerint ez túl nagy kockázat.”

Elsőre ezek a mondatok ártatlan megjegyzéseknek tűnhetnek. Egy idő után viszont feltűnővé válik, hogy a mérce valójában mindig ugyanaz a személy: az édesanyja.

A folyamatos összehasonlítás pedig nemcsak kellemetlen, hanem egy mélyebb dinamikára is utalhat. Ha az anya az állandó referenciapont, akkor könnyen előfordulhat, hogy te sosem leszel igazán „elég jó”.

2. A problémáit inkább vele beszéli meg

Egy nehéz nap a munkahelyen. Vita a barátokkal. Stressz, bizonytalanság, problémás élethelyzetek.