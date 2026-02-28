Van, akit az elegáns zakók és a kifinomult részletek vesznek le a lábáról, másokat a laza vagányság vagy éppen a különc, kreatív stílus vonz. Az, hogy milyen öltözködésű férfi kelti fel a figyelmedet, sokat elárul a személyiségedről, a randizási szokásaidról és arról is, milyen energiákhoz kapcsolódsz ösztönösen. Ez a gyors, játékos teszt segít közelebb kerülni ahhoz a kérdéshez: vajon a klasszikus úriember, a sportosan stílusos pasi vagy a feltűnően egyedi karakter dobogtatja meg igazán a szívedet?

Teszteld, milyen stílusú pasik illik hozzád!

Forrás: Shutterstock

Teszt: "Milyen férfi illik hozzám" leginkább a stílusa alapján?

A tesztek segítenek feltárni azokat a válaszokat, amikre nem is tudtuk, hogy létezik kérdés. Egyes tesztek elárulják, milyen otthon illik hozzád, megmutatják a legmélyebb érzéseidet és segítenek abban is, hogy megtudd, mások szerint mi a legvonzóbb benned.

Néha már egy apró részlet – egy cipőválasztás, egy illat vagy egy merész kiegészítő is elárulja, kihez húzol igazán. Válaszolj a kérdésekre, és fedezd fel, milyen stílus rezonál veled ösztönösen, még akkor is, ha eddig nem tudatosítottad magadban.

1. Mit veszel észre először egy férfin?

A) A cipőjét és az óráját.

B) Az egész kisugárzását, ahogy belép a térbe.

C) A különleges részleteket rajta, amik eltérnek az átlagostól.

2. Melyik randihelyszín a legvonzóbb számodra?

A) Egy elegáns borbár vagy egy szuper fine dining étterem.

B) Egy hangulatos romkocsma vagy szabadtéri koncert.

C) Egy művészmozi, galéria vagy alternatív kávézó.

3. Hogyan öltözöl fel egy fontos találkozóra?

A) Letisztult, minőségi darabokat választok, semmi harsányat.

B) Igyekszem stílusosnak tűnni, de a kényelem is nagyon fontos nekem.

C) Olyan egyedi darabokat választok, amik tükrözik a személyiségemet.

4. Melyik férfi szett tetszik leginkább?

A) Zakó, ing, jól szabott nadrággal.

B) Farmer, póló, sportos kabát.

C) Réteges öltözék, feltűnő kiegészítőkkel.

5. Szerinted mit jelent a divat egy férfinak?

A) Az igényesség és az ízlés megmutatását.

B) Eszköz az önkifejezésre, de nem olyan hangsúlyosan, mint egy nőnél.

C) Kreatív játék és kísérletezés, belecsempészve a személyiségét.