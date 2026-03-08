Miért azok kellenek, akik nem akarnak minket? – A pszichológia válasza a viszonzatlan szerelemre

A legtöbben olyan partnert szeretnénk, aki figyelmes, elérhető, következetes. A valóság mégis gyakran mást mutat: amint valaki ritkábban ír, lemond egy találkozót, vagy titokzatosan távolságtartóvá válik, hirtelen megnő az érdeklődésünk. Az addig „oké” emberből lesz az, akire éjjel kettőkor is gondolunk, miközben a plafont bámuljuk. És hirtelen azon kapjuk magunkat, hogy újra egy viszonzatlan szerelembe estünk. Ezt a témát egyébként a romantikus filmek és sorozatok is nagyon szeretik feldolgozni, elég Bridget Jones és Daniel Cleaver kapcsolatára gondolni. De miért történik ez folyton? A pszichológusok válaszolnak!

Bridget Jones és Daniel Cleaver viszonya tipikusan viszonzatlan szerelem volt.

Forrás: profimedia

Miért vonzóbb a távolságtartó partner? Terapeuták elmagyarázzák a viszonzatlan szerelem pszichológiáját Nem „rossz ízlés”, hanem pszichológiai mintázat állhat a mögött, hogy a távolságtartó emberek vonzanak.

A bizonytalanság, a hiány és a kiszámíthatatlanság biológiailag is felerősítheti a vonzalmat.

A valódi kérdés nem az, ki után futsz – hanem az, mi történik benned, amikor nem kapsz visszajelzést.

A viszonzatlan szerelem pszichológiai okai

Elsőre az ilyen szituáció önszabotázsnak vagy rossz ízlésnek tűnhet, de a terapeuták szerint a helyzet ennél árnyaltabb. A bizonytalanság – amit akár egy kép is elárulhat – ugyanis erősen stimulálja az idegrendszert, és az agyunk könnyen összekeveri a feszültséget a szenvedéllyel. A szakemberek összeállítottak egy 5 pontból álló listát, amiben elmagyarázzák, hogy miért mindig viszonzatlan szerelmet kapsz az élettől.

1. Szorongó kötődési stílus: amikor a késlekedő üzenet pánikot indít

Az egyik leggyakoribb magyarázat a szorongó kötődés. Azok, akik gyerekkorukban nem számíthattak biztosan a szüleik figyelmére, felnőttként különösen érzékenyek lehetnek az elutasítás legapróbb jeleire is. Egy válasz nélkül maradt üzenet vagy egy hirtelen hangulatváltás azonnal riadót fúj a rendszerben.

A szorongás intenzitása pedig könnyen „szikrának” tűnhet. A feszültség, a várakozás, a bizonytalanság adrenalint termel – amit sokan vonzalomként értelmeznek. Valójában azonban gyakran nem a másik emberhez vonzódunk, hanem ahhoz az érzelmi hullámvasúthoz, amit kivált belőlünk.