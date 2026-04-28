2026. ápr. 28., kedd Valéria

Auschwitzi koncentrációs tábor elhunyt holokauszt
Gyerekként több koncentrációs tábort is megjárt, és még a hírhedt náci orvossal is találkozott. Edith Eva Eger később életét több könyvben is megírta, pszichológusként pedig emberek millióin segített.

A világ búcsúzni kényszerül az egyik legismertebb nőtől, aki túlélte az auschwitzi haláltábort. Edith Eva Eger holokauszt-túlélő a világ meghatározó pszichológusa és írója 98 évesen hunyt el.

Edith Eva Eger holokauszt-túlélő
Elhunyt Edith Eva Eger holokauszt-túlélő.
Edith Eva Eger holokauszt-túlélő története

1927-ben született Kassán, gyerekként tornásznak készült. Az olimpiai csapatba is bekerült fiatal lányt, mindössze 16 évesen deportálták Auschwitzba. Azon az estén, amikor édesanyját kivégezték egy gázkamrában, Josef Mengele, a tábor kegyetlen orvosa táncra kényszerítette Edith Eva Egert. Testvérével több koncentrációs tábort is megjárt, míg végül 1945 májusában felszabadították a gunskircheni tábort. Az amerikai katonák holttestek között találtak rá a már alig mozgó Edith-re, életét nekik köszönheti.

A második világháború után hozzáment Eger Bélával, akivel az Egyesült Államokba emigráltak. Edith Eva Eger 51 évesen végzett klinikai szakpszichológusként, fő területe pedig nem meglepő módon a poszttraumás stressz-szindróma kezelésé lett. Leghíresebb kötetét a koncentrációs táborokban megélt éveiről 2017-ben adta ki. A Döntés felkerült a The New York Times sikerlistájára.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu