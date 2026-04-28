A világ búcsúzni kényszerül az egyik legismertebb nőtől, aki túlélte az auschwitzi haláltábort. Edith Eva Eger holokauszt-túlélő a világ meghatározó pszichológusa és írója 98 évesen hunyt el.

1927-ben született Kassán, gyerekként tornásznak készült. Az olimpiai csapatba is bekerült fiatal lányt, mindössze 16 évesen deportálták Auschwitzba. Azon az estén, amikor édesanyját kivégezték egy gázkamrában, Josef Mengele, a tábor kegyetlen orvosa táncra kényszerítette Edith Eva Egert. Testvérével több koncentrációs tábort is megjárt, míg végül 1945 májusában felszabadították a gunskircheni tábort. Az amerikai katonák holttestek között találtak rá a már alig mozgó Edith-re, életét nekik köszönheti.

A második világháború után hozzáment Eger Bélával, akivel az Egyesült Államokba emigráltak. Edith Eva Eger 51 évesen végzett klinikai szakpszichológusként, fő területe pedig nem meglepő módon a poszttraumás stressz-szindróma kezelésé lett. Leghíresebb kötetét a koncentrációs táborokban megélt éveiről 2017-ben adta ki. A Döntés felkerült a The New York Times sikerlistájára.

Ezek is érdekelhetnek: