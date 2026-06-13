Biztos, hogy csak jót akarnak? Így ássák alá a nagyszülők a szülői tekintélyt

Minden szülő ismeri azt a forgatókönyvet, amikor a gyermekük csillogó szemekkel, jóllakottan, számtalan finomsággal tér haza a család otthonába, ahol nincs jelen többé a nagyszülők kényeztetése. A gondok ott kezdődnek, amikor az ott tapasztalt túlzott lazaság és a szabályok hiánya miatt a kicsik már képtelenek komolyan venni a szülők szavait.
- A nagyszülők gyakran nem tudnak nemet mondani az unokájuknak.
- Hajlamosak tárgyi ajándékokkal elárasztani a kisgyerekeket.
- Érdemes meghúzni egy határt, hogy ezekkel ne ássák alá a szülői neveltetés szabályait.
A gyerek nevelése: a nagyszülők sem engedhetnek meg mindent
Manapság egyre több szülő panaszkodik arról, hogy a nagyszülők nyíltan figyelmen kívül hagyják a családi szabályokat, legyen szó a szigorú fektetési időről, a képernyőidő korlátozásáról vagy a cukormentes diétáról, az idősek hajlamosak egyetlen legyintéssel elintézni a kéréseket, és elkönyvelni a hallottakat úgy, hogy náluk bizony ezt is szabad.
Sokan nem is tudják, de mikor a nagyszülő szándékosan felülírja a szülők nevelési elveit, a gyerek fejében voltaképp hatalmas zűrzavar keletkezik.
A legsúlyosabb sebeket mégis az ejtheti az összeszokott család dinamikáján, amikor a kényeztetés mögött tudatos vagy akár egy tudatalatti rivalizálás áll. Ha a nagyszülő rendszeresen a jó fej, megengedő felnőtt szerepében tetszeleg, míg a hétköznapokban küzdő anya és apa marad a szigorú, korlátozó felnőtt, az a szülő-gyermek kapcsolatban bizony hatalmas károkat okoz.
Hiába, sok nagyszülő a kényeztetéssel próbálja megvásárolni a gyerekek szeretetét, vagy éppen így kompenzálja azokat a nevelési hibákat, amit anno a saját gyerekeiknél elkövettek, ezzel akaratlanul is elértéktelenítik a szülők mindennapi erőfeszítéseit, ami állandó feszültséget és sértődöttséget szül a generációk között.
A gyerek elkényeztetése tárgyakkal: ez semmi jóra nem vezet
Sok nagyszülő inkább ajándékokban mutatja ki az unoka iránti szeretetét azzal, hogy elképesztő mennyiségű játékkal, vagy zsebpénzzel árasztja el a kis családtagokat, sokszor a szülők kifejezett kérése ellenére is. Ezzel a fajta túlkényeztetéssel pedig megfosztják a gyerekeket a várakozás örömétől, és az értékek megbecsülésétől, ugyanis csak azért részesülnek bennük, mert milyen aranyosak és mennyire szeretve vannak.
A szülők ilyenkor tehetetlennek érzik magukat, ugyanis ha a jövőben nem kapják meg tőlük a gyerekek akkor és ott azt, amit akarnak, megint ők lesznek a rosszfejek, az ünneprontók bizonyos esetekben.
Ez nem azt jelenti, hogy a nagyszülőknek nem szabad elhalmozniuk az unokákat, de fontos tisztába lenniük a mértékekkel, és azzal, hogy ha nem tartják, azzal súlyos felelősséget tesznek az unokák szüleire.
Néhány kompromisszummal megmenthető a családi dinamika
A szakértők szerint érdemes meghúzni a határokat a nagyszülői engedékenység és a szülői szigor között. Éppen ezért fontos felállítani azokat a szabályokat, amikből a nagyszülők sem engedhetnek, kérje akármennyire a szeretett unoka. A megfelelő kommunikációval és a határok felállításával ugyanis képesek vagyunk megőrizni azt a családi dinamikát, amit a gyerek is észben tud tartani.
Ezeket a szabályokat érdemes betartani:
- Tartsuk a szokásokat
A gyerekeknek fontos a kiszámíthatóság, a nagyszülőknél tapasztalt ellentétes nevelés azonban teljesen felborítja a belső iránytűjüket. Természetesen nem az a cél, hogy megrendíthetetlen szigor uralkodjon a nagymamánál, de a legfontosabb szokásokhoz, mint a délutáni alvás, a fektetési idő vagy a főétel előtti édességbevitel tiltása, a nagyszülőknek is tartaniuk kell magukat.
- Adjunk élményt a játékok helyett
A tárgyi túlkényeztetés korunk egyik legnagyobb hátulütője, hiszen számos kárt okoznak ezzel a szülőben és a gyerekben is egyaránt. Éppen ezért ösztönözzük a nagyszülőket arra, hogy vásárlás helyett inkább közös emlékeket ajándékozzanak, mint egy állatkerti séta, egy közös mozizás vagy egy fagyizással egybekötött játszóterezés, ami nem mellesleg sokkal mélyebb nyomot hagy majd az unokákban, mint a sokadik ajándék.
- Ne kritizáljuk a nevelést
A családi béke legfőbb alapszabálya, hogy a generációk közötti nézeteltéréseket soha, semmilyen körülmények között nem szabad a gyerek előtt megbeszélni. Ha a nagymama mégis az unoka füle hallatára jegyzi meg, hogy anyád túl szigorú vagy apád ezt rosszul tudja, azzal azonnal és visszafordíthatatlanul megsemmisíti az összes szülői tekintélyt.
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