Biztos, hogy csak jót akarnak? Így ássák alá a nagyszülők a szülői tekintélyt

Minden szülő ismeri azt a forgatókönyvet, amikor a gyermekük csillogó szemekkel, jóllakottan, számtalan finomsággal tér haza a család otthonába, ahol nincs jelen többé a nagyszülők kényeztetése. A gondok ott kezdődnek, amikor az ott tapasztalt túlzott lazaság és a szabályok hiánya miatt a kicsik már képtelenek komolyan venni a szülők szavait.

Ha a nagyszülők képtelenek nemet mondani a gyereknek, a folyamatos kényeztetéssel valójában a saját népszerűségüket építik az unoka szemében.

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A nagyszülők gyakran nem tudnak nemet mondani az unokájuknak.

Hajlamosak tárgyi ajándékokkal elárasztani a kisgyerekeket.

Érdemes meghúzni egy határt, hogy ezekkel ne ássák alá a szülői neveltetés szabályait.

A gyerek nevelése: a nagyszülők sem engedhetnek meg mindent

Manapság egyre több szülő panaszkodik arról, hogy a nagyszülők nyíltan figyelmen kívül hagyják a családi szabályokat, legyen szó a szigorú fektetési időről, a képernyőidő korlátozásáról vagy a cukormentes diétáról, az idősek hajlamosak egyetlen legyintéssel elintézni a kéréseket, és elkönyvelni a hallottakat úgy, hogy náluk bizony ezt is szabad.

Sokan nem is tudják, de mikor a nagyszülő szándékosan felülírja a szülők nevelési elveit, a gyerek fejében voltaképp hatalmas zűrzavar keletkezik.

A legsúlyosabb sebeket mégis az ejtheti az összeszokott család dinamikáján, amikor a kényeztetés mögött tudatos vagy akár egy tudatalatti rivalizálás áll. Ha a nagyszülő rendszeresen a jó fej, megengedő felnőtt szerepében tetszeleg, míg a hétköznapokban küzdő anya és apa marad a szigorú, korlátozó felnőtt, az a szülő-gyermek kapcsolatban bizony hatalmas károkat okoz.

Hiába, sok nagyszülő a kényeztetéssel próbálja megvásárolni a gyerekek szeretetét, vagy éppen így kompenzálja azokat a nevelési hibákat, amit anno a saját gyerekeiknél elkövettek, ezzel akaratlanul is elértéktelenítik a szülők mindennapi erőfeszítéseit, ami állandó feszültséget és sértődöttséget szül a generációk között.

A gyerek elkényeztetése tárgyakkal: ez semmi jóra nem vezet

Sok nagyszülő inkább ajándékokban mutatja ki az unoka iránti szeretetét azzal, hogy elképesztő mennyiségű játékkal, vagy zsebpénzzel árasztja el a kis családtagokat, sokszor a szülők kifejezett kérése ellenére is. Ezzel a fajta túlkényeztetéssel pedig megfosztják a gyerekeket a várakozás örömétől, és az értékek megbecsülésétől, ugyanis csak azért részesülnek bennük, mert milyen aranyosak és mennyire szeretve vannak.

A szülők ilyenkor tehetetlennek érzik magukat, ugyanis ha a jövőben nem kapják meg tőlük a gyerekek akkor és ott azt, amit akarnak, megint ők lesznek a rosszfejek, az ünneprontók bizonyos esetekben.

Ez nem azt jelenti, hogy a nagyszülőknek nem szabad elhalmozniuk az unokákat, de fontos tisztába lenniük a mértékekkel, és azzal, hogy ha nem tartják, azzal súlyos felelősséget tesznek az unokák szüleire.