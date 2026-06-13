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Évtizedekig találgatták, most kiderült Michael Jackson egyik legnagyobb titka – Videó

popkirály sebtapasz Michael Jackson
Rideg Léna
2026.06.13.
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A popkirály nemcsak a zenéjével, hanem különc megjelenésével is folyamatosan témát adott a világnak. Most kiderült, miért viselt gyakran sebtapaszt Michael Jackson, és mi állt különös viselkedésének hátterében.

Michael Jackson életét számos legenda és pletyka övezte, amelyek közül több a mai napig tartja magát. A popkirályhoz közel állók azonban az évek során több különös szokására is magyarázatot adtak.

Michael Jackson imádta sokkolni az embereket: ezért csinálta a furcsa dolgait
Michael Jackson imádta sokkolni az embereket: ezért csinálta a furcsa dolgait
Forrás: Zuma

Kiderültek Michael Jackson titkai

Sokan például úgy vélték, hogy Jackson azért viselt gyakran sebtapaszt az orrán, mert plasztikai műtétei miatt szüksége volt rá, sőt olyan találgatások is napvilágot láttak, amelyek szerint a tapasz szó szerint az orrának megtartására szolgált.

 A valóság azonban ennél jóval egyszerűbb volt: az énekes állítólag kifejezetten élvezte, ha beszélnek róla, és tudatosan tett olyan dolgokat, amelyek újabb találgatásokra adtak okot.

A sebtapasz egyébként nemcsak az orrán jelent meg. Michael Jackson rendszeresen viselt tapaszt az ujjbegyein is, ám ennek már gyakorlati oka volt. A fehér tapaszok segítettek abban, hogy a koncertjein a távolabb ülő nézők is jobban lássák jellegzetes kézmozdulatait és táncelemeit.

Ezért hordott magával furcsa tárgyakat a popkirály

Az is sokaknak feltűnt, hogy az énekes időnként szokatlan tárgyakkal jelent meg a nyilvánosság előtt, például antik babákkal vagy különféle szobrokkal. A környezetéhez tartozók szerint ennek sincs misztikus magyarázata: Michael Jackson köztudottan impulzusvásárló volt, és hajlamos volt azonnal megvenni mindent, ami megtetszett neki. Úgy tűnik, a popkirály nemcsak a zenéjével, hanem különc viselkedésével is tudatosan építette maga körül a rejtélyt, amely még halála után is foglalkoztatja a rajongókat.

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