Igazi lángész vagy? Találd meg a 3 hibát a képen 15 másodperc alatt

Vedd fel a ballonkabátot és a szemüveget! Most ugyanis nyomoznod kell! Az IQ-teszt képén 3 hiba bújt meg, de hogy ezek hol találhatóak, azt neked kell kitalálnod – méghozzá 15 másodperc alatt.

Ehhez az IQ-teszthez igazi detektívnek kell lenned!

Forrás: Shutterstock

IQ-teszt a testnek és a léleknek Az agyunk kordában tartására minden nap oda kell figyelnünk.

A napi agytornák lehetőséget teremtenek arra, hogy rövid idő alatt megmozgasd az agytekervényeid.

A mai rejtvény képein megbújt 3 különbség, melyet az igazi zsenik 15 másodperc alatt kifürkésznek.

A szellemi erő bajnokai

Az agyunk kordában tartására minden nap oda kellene figyelni. Viszont megesik, hogy hétköznap nem tudunk időt kerekíteni egy hosszabb olvasásra vagy egy lélektápláló meditációra. Ilyenkor jönnek a képrejtvények! Ezek a feladványok ugyanis gyorsak és agyserkentőek! A minták felkutatásával és a gyors gondolkodásra való ösztönzéssel igazi proteinfalatkák lesznek az IQ-tesztek az agyadnak, a kognitív képességeid pedig egyből fejlődésnek indulnak.

Megtalálod a 3 különbséget 15 másodperc alatt?

Ez az agytorna már komolyabb szakértelmet igényel. A képen egy kislány áll a fényképezőgépével, viszont a megduplázott képek között elbújt 3 különbség. Képes vagy arra, hogy ezeket megtaláld 15 másodperc alatt? Ne csalj!

Megtalálod az IQ-teszt hibáit 15 másodperc alatt?

Forrás: jagranjosh.com

Megvan a válasz? Vagy szabad a gazda? Akkor görgess lejjebb!

Az IQ-teszt megoldása

A legszembetűnőbb különbség a lány kameráján látható: a bal képen rózsaszín az objektív, míg a jobb képen zöld. A másik hiba a lány szájánál található: a bal képen nem látszik elkülönítve a nyelve, a jobbon viszont igen. Az utolsó hiba volt a legnehezebb: a kép jobb felső sarkában található felhő a második képen meg lett tükrözve.

Itt bújtak meg a különbségek.

Forrás: jagranjosh.com

Sikerült megtalálnod? Ha nem, vagy nem 15 másodperc alatt, akkor se búsulj, ez most tényleg nehéz volt. Majd legközelebb sikerül! Ha viszont igen, akkor óriási taps jár neked, igazi lángész vagy!

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