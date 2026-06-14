A jövő szuperitala: ezért lehet a tevetej az új egészségőrület

Az évszázadok során a tejtermékek zöme tehéntejből készült, ám a modern táplálkozástudomány egyre több alternatívát mutat be. Az egyik legizgalmasabb lehetőség a tevetej, amely egy nemrégiben készült ausztrál vizsgálat szerint kiváló választás lehet a tejfehérje-allergiával vagy laktózérzékenységgel élők számára.

Tevetej a polcokon

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A kutatások szerint a tevetej nem tartalmazza a tehéntejben megtalálható legfőbb allergén fehérjét, a béta-laktoglobulint, így sokak számára emésztési panaszok nélkül fogyasztható.

Erősíti az immunrendszert.

A teve tejében található speciális molekulák csökkenthetik a vérnyomást.

Mit okozhat a tevetej rendszeres fogyasztása?

A Food Chemistry szaklapban publikált tanulmány kimutatta, hogy a tevetej rengeteg hasznos fehérjét tartalmaz, ráadásul ezek a természetes vegyületek nemcsak az allergiás reakciókat csökkenthetik, hanem a kórokozók visszaszorításában és a vérnyomás szabályozásában is szerepet játszhatnak. Az Edith Cowan Egyetem kutatói rájöttek, hogy a teve tejében található rövid fehérjeláncok, a peptidek, kifejezetten hatékonyak a különféle káros baktériumok megfékezésében.

A tevetej rendszeres fogyasztása továbbá kiválóan támogatja a gyomor és a belek egészséges működését, ez a jótékony hatás pedig közvetve a szív- és érrendszer védelméhez is hozzájárulhat.

Bár a szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a tejben lévő hatóanyagok pontos orvosi felhasználásához még további alapos tesztekre van szükség, a mindennapi étrendben már most remek alternatívát jelenthet, olvasható a lapban.

Tevetej előnyei: kevésbé allergén és könnyebben emészthető

A legnagyobb előnye, hogy sokkal kíméletesebb a szervezethez, mint a hagyományos tehéntej.

Nem tartalmazza a tehéntej egyik legfőbb allergénjét, a β-laktoglobulint. Ez a fehérje számos embernél vált ki allergiás reakciókat, különösen gyermekeknél és tejfehérje-intoleranciával élőknél.

A tevetej alkalmas lehet azok számára, akik a tehéntejre érzékenyek, de nem akarnak teljesen lemondani az állati eredetű tejtermékekről.

Laktóztartalma alacsonyabb, mint a tehéntejé, így azok számára is könnyebben emészthető, akik enyhébb fokú laktózérzékenységben szenvednek.

A tevetej víztartalma kissé magasabb, zsírtartalma viszont jellemzően alacsonyabb, mint a tehéntejé.

Európában egyre nagyobb érdeklődés övezi a tevetejet

Európában is egyre népszerűbbé válik a tevetej, különösen az Egyesült Királyságban, Németországban és Hollandiában. Ezekben az országokban már működnek olyan kisebb gazdaságok, amelyek helyi fogyasztásra és külföldi eladásra is gyártanak pasztörizált termékeket. Bár a tevék tartása és fejése jóval nagyobb kihívást jelent, ráadásul lényegesen kevesebb tejet is adnak, mint a szarvasmarhák, a gyártók mégis komoly lehetőséget látnak bennük a fitnesz- és egészségtudatos vásárlók növekvő igényei miatt.